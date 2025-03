Liên quan đến đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm người ẩu đả trong quán cà phê, trong đó có người mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Công an phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đã xác định danh tính các nhân vật.

Đồng thời, Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, triệu tập, lấy lời khai 3 người đàn ông xuất hiện trong clip để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, hai người ẩu đả trong clip là ông M. và ông T. Người can ngăn ẩu đả là bạn chung của cả hai. Họ là bạn bè nhiều năm, làm nghề môi giới bất động sản.

Ảnh cắt từ clip

Trong đó, ông M. là người có phong cách ăn mặc khá giống doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ (người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Trung Nguyên Việt Nam). Vì vậy khi clip lan truyền trên mạng xã hội đã có những thông tin không đúng sự thật.

Ba người nói trên khai, chiều 8/3, cả ba đến quán cà phê O. Trong lúc đùa giỡn với nhau về chuyện trả tiền cà phê, ông M. và ông T. phát sinh mâu thuẫn, cự cãi và lao vào ẩu đả.

Người bạn đi cùng và nhân viên quán cà phê đã can ngăn. Sau đó, họ ngồi lại với nhau giảng hoà rồi đi nhậu.

Những người liên quan cho rằng, đây là chuyện xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt và phía quán cũng như nhân chứng không trình báo công an địa phương.





Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ông M. khai thêm rằng đã 15 năm nay mặc trang phục theo phong cách áo trắng, khoác vest đen, quần trắng, đội nón, quấn khăn rằn Nam bộ. M cũng không biết đến vị doanh nhân nổi tiếng và không bắt chước phong cách này của ai.

Công an kiểm tra thì M và T đều âm tính với ma túy. Hiện Công an phường An Khánh tiếp tục xử lý M và T theo quy định.

Trước đó, tối 8/3, mạng xã hội lan truyền clip về hai người đàn ông ẩu đả nhau trong quán cà phê. Đáng nói, một trong hai người đó có phong cách ăn mặc như: quần trắng, áo trắng, đội mũ, đeo khăn rằn… khiến thông tin mạng xã hội cho rằng là "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ.

Người của quán cà phê và nhân chứng có xác nhận, người tham gia ẩu đả không phải là ông Đặng Lê Nguyên Vũ như mạng xã hội đồn thổi. Người này có phong cách ăn mặc giống và do clip quay xa, không rõ mặt, khiến cư dân mạng phát tán thông tin không chuẩn xác.