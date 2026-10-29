Ngày 28/10, phiên tòa xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo và nhà đầu tư.

Chiều tối cùng ngày, sau khi kết thúc ngày xét xử thứ 3 của vụ án, nhiều bị hại đã không kìm được sự bức xúc khi rời khỏi phiên toà.





Chia sẻ với chúng tôi, một bị hại trong vụ án Mr Pips đến từ Quảng Ninh chia sẻ, sau khi được nhân viên hướng dẫn giao dịch trên các sàn ngoại hối, chứng khoán quốc tế, chị liên tục được dụ nạp thêm tiền để gỡ lỗ. Chỉ trong khoảng 20 ngày, số tiền chị nạp vào đã lên gần 700.000 triệu đồng.

Một bị hại đã mất trắng 700.000.000 đồng chỉ trong vòng 20 ngày tham gia sàn giao dịch

Những lần chuyển khoản được chị nạp vào để giao dịch qua các sàn cũng đã được chị sao kê mang theo đến phiên toà

Theo lời kể của một bị hại tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng các đồng phạm, cuối năm 2019, chị biết đến các đối tượng thông qua bạn bè giới thiệu. Sau đó, các đối tượng chủ động gọi điện, kết bạn qua Zalo và gửi thông tin về sàn giao dịch.

"Các bạn ấy cứ nhắn tin, bảo tôi nạp tiền vào đi. Họ nói bên sàn này nếu nạp 1.000 USD và giao dịch đủ khối lượng quy định thì tôi sẽ được tặng 1 chỉ vàng. Nhưng tôi chưa giao dịch đủ khối lượng thì tài khoản đã bị đánh sập.

Khi tôi muốn thoát ra, họ lại bảo cứ nạp thêm 500 USD, rồi 1.000 USD để gỡ lại số tiền đã mất. Họ cam kết có những chuyên gia rất giỏi hỗ trợ tôi giao dịch. Cứ như thế, họ lôi kéo tôi nạp tiền, rồi dẫn từ sàn này sang sàn khác. Tôi đã tham gia khoảng 4-5 sàn. Sau lần nạp đầu tiên, chỉ sau 2-3 ngày là bị cháy tài khoản", bị hại kể lại.

Không chỉ liên tục dụ nạp thêm tiền để gỡ khoản thua lỗ, các đối tượng còn đưa ra nhiều lý do để giữ bị hại tiếp tục giao dịch, khiến số tiền mất ngày càng lớn.

"Ban đầu, tôi nạp 500 USD vào tài khoản để giao dịch. Nhân viên bảo mua cổ phiếu, mua vàng hay giao dịch gì thì tôi cứ làm theo lệnh họ đưa ra, chứ tôi có biết thị trường thế giới giao dịch như thế nào đâu.

Có hôm tài khoản của tôi đang có lãi rất tốt thì một nhân viên khác xuất hiện, bảo tôi làm theo lệnh của người đó. Tôi nghe theo thì tài khoản cháy luôn. Khi tôi hỏi, họ lại bảo lệnh đi ngược rồi, yêu cầu tôi nạp thêm tiền vào để cứu tài khoản. Nhưng tôi không còn tiền để nạp nữa, thế là tài khoản bị cháy, họ xóa tài khoản và không kết bạn, liên lạc với tôi nữa.

Tôi gần như không rút được tiền. Có lần, tôi thực hiện lệnh rút tiền trên sàn GP Global nhưng chờ 2 ngày vẫn không thấy tiền về. Tôi hỏi thì nhân viên nói chắc bị lỗi, rồi lại dụ tôi nạp thêm tiền để nâng cấp tài khoản VIP. Cứ mỗi lần tài khoản cháy, họ lại bảo tôi nạp tiền, thậm chí nói sẽ cấp thêm tiền, cho gấp đôi để giao dịch. Nhưng cuối cùng, tiền vẫn mất", bị hại kể lại.

Không chỉ liên tục bị yêu cầu nạp thêm tiền để gỡ lỗ, người phụ nữ còn gặp khó khăn khi muốn rút số tiền còn lại trong tài khoản. Theo lời kể, nhân viên sàn GP Global đưa ra điều kiện phải giao dịch đủ khối lượng mới được rút tiền, sau đó tiếp tục yêu cầu chị nạp thêm 10.000 USD.

"Tôi nhiều lần hỏi tại sao nạp nhiều tiền như thế mà không rút được. Nhân viên sàn GP Global nói tôi phải giao dịch đủ khối lượng, khoảng 30 lot vàng thì mới được rút tiền. Tôi thấy giao dịch như vậy quá mạo hiểm nên muốn rút tiền, không tham gia nữa, nhưng họ không đồng ý.

Khi tài khoản vẫn còn tiền dư, tôi tiếp tục yêu cầu rút thì nhân viên lại bảo phải cân đối tài khoản, yêu cầu tôi nạp thêm 10.000 USD mới cho rút. Nhưng vừa nạp đủ tiền, họ lập tức xóa tài khoản, không kết bạn, không trả lời tin nhắn nữa. Tôi nhắn thế nào cũng không liên lạc được", bị hại kể.

Số tiền mất đi không chỉ khiến bị hại rơi vào cảnh khó khăn tài chính mà còn ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống

Số tiền mất đi không chỉ khiến bị hại rơi vào cảnh khó khăn tài chính mà còn ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của hai mẹ con. Là mẹ đơn thân, người phụ nữ cho biết chị từng nhiều lần cầu xin nhân viên tìm cách giúp mình lấy lại một phần tiền để trang trải cuộc sống, nhưng không được chấp nhận.

"Các bạn ấy không cho tôi rút tiền. Tôi bảo thôi, tôi chấp nhận lỗ một ít cũng được, cho tôi lấy lại một nửa số tiền đã nộp vào cũng được, nhưng họ không đồng ý. Sau đó, họ cứ đẩy tôi từ người này sang người khác, nói đang bị kỷ luật, chưa xử lý được. Cuối cùng, người khác chặn liên lạc, tôi không thể lấy lại tiền.

Việc này ảnh hưởng kinh khủng đến cuộc sống của tôi. Tôi là mẹ đơn thân, phải bươn chải kiếm tiền nuôi con. Đến lúc mất tiền, tôi không còn tiền cho con đi học thêm, bản thân lúc nào cũng trong tình trạng bơ phờ vì lo kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Tôi biết có rất nhiều người từ ngày đó đến nay vẫn phải còng lưng làm việc, dành tiền lương trả nợ ngân hàng trong khi kinh tế khó khăn. Tôi chỉ mong các bị cáo nhìn thấy cuộc sống của những người bị hại đã bị ảnh hưởng như thế nào, sớm bồi thường để chúng tôi có thể lo cho cuộc sống và trở lại trạng thái cân bằng", chị chia sẻ.

Không chỉ một mà rất nhiều bị hại có mặt tại phiên xét xử đều bị lôi kéo đầu tư với một kịch bản tương tự. Chị N.T.L (1 trong số các bị hại) chia sẻ, ban đầu, chị biết đến các sàn giao dịch vào năm 2023. Do chưa có kinh nghiệm với thị trường này, chị đã hẹn gặp các đối tượng để tìm hiểu. Người phụ nữ cho biết, việc các đối tượng có văn phòng giao dịch khiến chị tin tưởng, cho rằng nếu là hoạt động lừa đảo thì họ sẽ không đặt văn phòng tại địa điểm như vậy.

Ban đầu, chị L. nạp 3.000 USD vào tài khoản và được hướng dẫn thực hiện một vài lệnh giao dịch. Mỗi ngày, chị chỉ giao dịch khoảng 1-2 lệnh, thu về khoản lợi nhuận nhỏ, khoảng 10-20 USD.

Sau đó, nhân viên tiếp tục khuyến khích chị nạp thêm tiền để được hưởng các quyền lợi tốt hơn và có lợi nhuận cao hơn. Tin theo lời tư vấn, chị nạp thêm khoảng 5.000-6.000 USD.

Khi tài khoản bắt đầu rơi vào trạng thái âm, các nhân viên hướng dẫn chị tăng khối lượng giao dịch, thực hiện các lệnh mua và bán đối ứng để giữ tài khoản không bị cháy. Tuy nhiên, theo lời kể của bị hại, tài khoản liên tục bị trừ phí qua đêm, có những thời điểm lên tới hàng trăm hoặc khoảng 1.000 USD mỗi đêm, tùy khối lượng giao dịch.

Bị cáo Phó Đức Nam

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình được dẫn giải ra xe sau khi kết thúc ngày xét xử thứ 3

Để cứu tài khoản, chị tiếp tục nạp tiền theo hướng dẫn nhưng vẫn không thể gỡ lỗ. Cứ mỗi lần tài khoản gặp vấn đề, chị lại được nhân viên hướng dẫn nạp thêm tiền hoặc chuyển sang làm việc với một người quản lý khác. "Càng nạp tiền thì càng mất", bị hại kể lại.

Theo lời chị, quá trình này chỉ diễn ra trong khoảng 20 ngày, nhưng tổng số tiền đã nạp vào các tài khoản giao dịch lên gần 200.000 USD. Khi chị không còn khả năng nạp thêm, tài khoản bị cháy.

Người phụ nữ cho biết, trong suốt quá trình tham gia giao dịch, chị chỉ rút được tiền một lần, với số tiền 168 USD. Khoản tiền này không đáng kể so với số tiền đã bỏ ra.

Tại phiên tòa, chị bày tỏ sự bức xúc khi theo dõi lời khai của các bị cáo. Theo chị, trong số những bị cáo đã trình bày trước tòa, chỉ một số ít thể hiện sự ăn năn, hối lỗi và gửi lời xin lỗi đến các bị hại. Chị cho rằng những thiệt hại mà mình và gia đình phải gánh chịu không thể được bù đắp chỉ bằng lời xin lỗi.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ cùng các đồng phạm được dẫn giải ra xe thùng

Tại phiên tòa, bị hại cũng bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng phần lớn các bị cáo chưa thể hiện sự ăn năn, hối lỗi hay gửi lời xin lỗi đến những người bị thiệt hại.

"Tôi đã ghi lại lời khai của các bị cáo từ trước đến nay. Trong khoảng 27-28 bị cáo đã khai trước tòa, chỉ có một vài người thể hiện sự ăn năn, hối lỗi và gửi lời xin lỗi đến các bị hại. Còn Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ thì chưa gửi lời xin lỗi, tôi khẳng định điều đó.

Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cá nhân tôi và đại gia đình, cũng như hơn 900 bị hại khác. Chúng tôi không chỉ mất tiền mà còn chịu tổn thất về tinh thần, ảnh hưởng đến chồng, con. Đến nay, khoản nợ vẫn chưa trả được, thậm chí tôi còn phải tính đến chuyện bán nhà.

Dù Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng các đồng phạm có bồi thường bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể bù đắp hết những tổn thất họ đã gây ra cho tôi và gia đình các bị hại", chị L. bức xúc chia sẻ.

Bị hại vụ Mr Pips mất hơn 8 tỷ đồng, từng rơi vào tuyệt vọng sau khi tài khoản cháy

Từ khoản tiền ban đầu chỉ vài chục triệu đồng, một người phụ nữ liên tục bị các đối tượng dụ nạp thêm tiền để gỡ lỗ. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền chị bỏ vào các tài khoản giao dịch lên tới hơn 8 tỷ đồng, khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần, bản thân rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình

Theo lời kể của bị hại tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng các đồng phạm, ban đầu chị nhiều lần từ chối khi được một người quen gọi điện mời tham gia giao dịch trên sàn chứng khoán quốc tế.





Để tạo lòng tin, người này giới thiệu sàn giao dịch có giấy tờ chứng nhận, đồng thời khẳng định chị không cần có kiến thức về thị trường vì đã có nhân viên hỗ trợ từ khâu đăng ký tài khoản đến hướng dẫn đặt lệnh.

"Lúc đầu tôi chỉ nạp khoảng 24 triệu đồng. Khi tài khoản bị cháy, họ bảo sẽ hỗ trợ tôi sang tài khoản khác để gỡ lại. Tâm lý mất tiền rồi thì tôi cũng nghĩ có khả năng lấy lại được", bị hại kể.

Theo lời người phụ nữ, thời gian đầu, tài khoản có lúc hiển thị lợi nhuận. Tuy nhiên, khi số dư chuyển sang âm, nhân viên lại giải thích rằng do chị không theo dõi sát nên tài khoản bị giảm, đồng thời tiếp tục khuyên chị nạp thêm tiền để gỡ lỗ.

Sau đó, người phụ trách ban đầu lấy lý do bận công việc, giới thiệu một người khác tên Huy Hoàng, được quảng cáo là nhân viên chuyên về kỹ thuật, có thể hỗ trợ chị thường xuyên hơn.

Tin theo những lời hứa hẹn, người phụ nữ tiếp tục nạp thêm khoảng 300 triệu đồng, rồi 500 triệu đồng. Có thời điểm, tài khoản được cho là đã tăng trở lại, nhưng khi chị đề nghị rút tiền, nhân viên lại khuyên nên tiếp tục giao dịch để thu được lợi nhuận cao hơn.

"Lúc tôi bảo muốn rút tiền, họ cứ nói chị yên tâm, tài khoản đang có lợi nhuận thì cứ để nguyên, tiếp tục theo họ. Tôi không biết cách rút tiền thế nào nên lại nghe theo", chị chia sẻ.

Bị cáo Phó Đức Nam trả lời câu hỏi của HĐXX

Theo lời bị hại, chỉ trong khoảng một tuần, số tiền chị xoay xở đưa vào giao dịch đã vượt 5 tỷ đồng. Khi nhận thấy khoản tiền bị mất ngày càng lớn, chị yêu cầu nhân viên trả lại tiền và dọa sẽ báo công an.

"Lúc đó, tài khoản được đẩy lên lãi khoảng 10.000 USD. Tôi bảo cho tôi rút tiền ra, không đánh nữa, chỉ cần lấy lại vốn thôi. Nhưng nhân viên cứ khuyên: 'Chị cứ yên tâm, chị cứ theo em, em sẽ hỗ trợ chị để rút được tiền'.

Lúc ấy, tôi cũng không biết cách rút tiền thế nào nên cuối cùng lại nghe theo nhưng cuối cùng tài khoản lại âm tiếp. Sau đó, tài khoản tiếp tục âm, họ lại bắt tôi xoay xở, tìm tiền nạp vào. Chỉ trong một tuần, số tiền tôi nạp thêm đã lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Tôi mới nói rằng mình đã mất hơn 5 tỷ đồng, yêu cầu họ trả lại tiền, nếu không chồng tôi sẽ báo công an. Tôi yêu cầu họ tìm cách xoay tiền từ bạn bè hoặc những nguồn khác để trả lại cho tôi."

Tuy nhiên, người phụ nữ cho biết đối phương tiếp tục yêu cầu chị tìm thêm tiền để nạp vào, đồng thời đưa ra điều kiện nếu muốn được hỗ trợ thì phải tiếp tục làm theo hướng dẫn và không được báo công an hay khởi kiện.

Cuối cùng, chị chỉ rút được một khoản tiền được cho là khoảng 5.000 USD, tương đương hơn 120 triệu đồng. Sau đó, nhân viên chặn liên lạc.

Tưởng rằng đã chấm dứt được sự việc, nhưng khoảng một tháng sau, chị tiếp tục nhận được cuộc gọi từ một người khác, giới thiệu sàn giao dịch ADX và khẳng định có thể giúp chị lấy lại số tiền đã mất.

"Lúc ấy tôi đã mất rất nhiều tiền nên có tâm lý đâm lao phải theo lao. Họ nói hệ thống rất lớn, có người chuyên hỗ trợ khách VIP, có thể giúp tôi gỡ lại. Tôi lại tin và tiếp tục nạp tiền", người phụ nữ kể.

Theo lời chị, có thời điểm chị còn vay mượn bạn bè, huy động thêm hơn 2 tỷ đồng để tiếp tục giao dịch. Các nhân viên đưa ra những lệnh mua cổ phiếu, khuyên chị tranh thủ thời điểm thị trường tăng để tài khoản có lãi rồi rút tiền.

Tuy nhiên, khi chị tưởng đã có thể thu hồi vốn, nhân viên lại đề nghị thực hiện thêm một lệnh nữa. Chỉ trong khoảng 5 phút, tài khoản tiếp tục mất số tiền được chị ước tính khoảng 200.000 USD. Được biết, tổng số tiền thiệt hại mà người phụ nữ đã đầu tư vào các sàn giao dịch là hơn 8 tỷ đồng.

Chị cho biết khoản tiền này không hoàn toàn là tiền tích lũy của gia đình. Trước đó, chị cùng anh chị em góp tiền mua đất, sau khi bán đất, một phần tiền được mọi người tin tưởng giao cho chị giữ để sử dụng tạm thời và hoàn trả sau. Việc mất tiền khiến chị phải đối mặt với áp lực trả nợ, không chỉ với ngân hàng mà còn với người thân, bạn bè.

"Tôi từng rơi vào tuyệt vọng"

Người phụ nữ cho biết, sau khi tài khoản mất trắng, chị rơi vào trạng thái sốc, không biết phải đối diện với gia đình và những người đã tin tưởng giao tiền cho mình như thế nào. Áp lực kéo dài khiến chị từng có lúc nghĩ quẩn.

Chị kể, thời điểm đó, chồng liên tục gọi điện tìm kiếm nhưng chị không nghe máy. Đến đêm, chồng tìm thấy chị ở ngoài đường và đưa về nhà, động viên bình tĩnh để cùng tìm cách giải quyết.

Theo lời chị, chồng đã hứa không nói chuyện này với bố mẹ hai bên để chị bớt áp lực tinh thần. Sự động viên của gia đình giúp chị vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Người phụ nữ cho rằng, điều khiến chị đau đớn không chỉ là số tiền đã mất mà còn là trách nhiệm phải hoàn trả khoản tiền của người thân, bạn bè đã tin tưởng giao cho mình.

"Những lúc nhận tiền, các bị cáo có thể vui vẻ, nhưng họ không biết những người như chúng tôi đang sống dở chết dở như thế nào. Có rất nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế và tinh thần", chị bày tỏ.

Bị hại mong muốn các bị cáo nhận thức rõ hậu quả của hành vi bị cáo buộc gây ra, đồng thời sớm thực hiện việc bồi thường để những người bị thiệt hại có cơ hội ổn định lại cuộc sống.