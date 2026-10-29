Chiều 28/10, phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu tiếp tục phần xét hỏi.

Sau khi chất vấn Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và những người thuộc đường dây lừa đảo, HĐXX đã yêu cầu các bị cáo thuộc “tổ tư vấn” của Mr Pips trả lời xét hỏi.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Bá Sơn (luật sư), Phạm Trường Sơn (cựu công an) và Nguyễn Thanh Phong (cựu công an).

Tại tòa, Phạm Trường Sơn khai quen Nam thông qua Phong. Trong một buổi ăn uống tại khách sạn Pan Pacific (Hà Nội), Nam đặt vấn đề thành lập bộ phận pháp chế cho công ty.

Sơn khai đã nói với Nam rằng mình làm trong cơ quan Nhà nước nên không thể tư vấn pháp lý; tuy nhiên nếu Nam cần hỏi gì Sơn có thể giúp tìm hiểu.

Mr Pips bị dẫn giải tới toà.

“Nam bảo muốn tìm hiểu xin cấp phép cho hoạt động forex tại Việt Nam và đảm bảo việc quản lý, đảm bảo nhân viên công ty hoạt động tốt” , Sơn khai.

Theo lời Sơn, Nam nói công ty được Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép hoạt động, còn tại Việt Nam, Nhà nước không cấp phép nhưng cũng không cấm.

Nam còn nói đã xin phép công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ cho trích tiền của công ty tại Việt Nam để thành lập và chi cho hoạt động của trung tâm quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật.

“Nam bảo đây là tiền sạch”, Sơn thuật lại.

Bị cáo Sơn trình bày, biết forex không được cấp phép tại Việt Nam nhưng nghĩ mình chỉ giúp tìm hiểu về hoạt động này và hỗ trợ trung tâm, không biết công ty của Nam lừa đảo.

Trong gần hai năm, Sơn khai nhận tổng cộng hơn 2 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng khoảng 80-90 triệu đồng, từ Phó Đức Nam. Tiền không được chuyển cố định hàng tháng, có khi vài tháng mới nhận một lần.

“Thời điểm đó tôi nghĩ là chính đáng”, Sơn khai tại tòa.

Sơn khai thêm, bản thân đã từng hỏi Nam công ty bị khiếu kiện về việc gì. Nam nói nhà đầu tư kiện vì thua lỗ, muốn đòi lại tiền. Sơn hỏi có phải bị kiện về hành vi lừa đảo không, Nam trả lời công ty không can thiệp vào các lệnh, giao dịch. Sơn hỏi tiếp công ty kiếm tiền bằng cách nào? Nam nói tiền thu được từ môi giới chứng khoán và lãi cho vay.

Sơn khai khi biết Nam bị bắt, Sơn “rất trăn trở”; đến tận khi làm việc với cơ quan điều tra “vẫn không biết công ty của Nam hoạt động lừa đảo”.

Đến lúc làm việc với cơ quan điều tra, Sơn mới biết những cáo buộc liên quan hoạt động kinh doanh của Nam.

“Tôi rất xót xa”, Sơn nói và cho rằng nếu biết đường dây có hành vi lừa đảo, bị cáo đã ngăn chặn hoặc tố giác.

Sơn thừa nhận nhận thức của mình về hoạt động kinh doanh của Nam còn hạn chế, đồng thời đề nghị HĐXX đánh giá lại bản chất, mức độ giúp sức của bị cáo đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips.

Trả lời từ điểm cầu Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội, Nguyễn Thanh Phong nói quen Phó Đức Nam vì Nam là bạn trai của em gái mình (bị cáo Nguyễn Thanh Tâm).

“Nếu biết Nam lừa đảo, bị cáo đã có hành động khác. Cáo buộc cho rằng bị cáo tư vấn cho Nam là hoàn toàn không chính xác… Bị cáo cảm thấy rất oan ức và đề nghị được đối chất với Nam và Lê Khắc Ngọ”, Phong nói.

Phong cho rằng đã bị Nam lừa khi luôn nói hoạt động kinh doanh hợp pháp, chỉ đại diện cho công ty chứng khoán.

Bị cáo Phong phủ nhận việc thành viên tổ tư vấn giúp Nam đối phó với cơ quan chức năng. Theo Phong, Nam muốn tìm người hiểu biết pháp luật để hỗ trợ Nam xử lý việc công ty bị khiếu kiện.

Khi Nam bị bắt, Phong nói đã nảy sinh nghi ngờ về hoạt động kinh doanh của Nam. Sau đó khi bố của Nam là ông Phó Đức Thắng liên lạc, Phong hầu như không nghe máy rồi cắt đứt liên lạc.

Về khoản tiền nhận từ Nam, Phong khai Nam nói đó là tiền của công ty nước ngoài chuyển cho Phong để chia lại cho các thành viên trong nhóm tư vấn.

Số tiền này, Phong chia cho 4 người: Bá Sơn và Trường Sơn mỗi người hơn 2 tỷ đồng, cá nhân Phong nhận hơn 2 tỷ nhưng chuyển lại một phần cho Nam.

Phong nói việc chuyển tiền hoàn toàn do Nam tự nguyện, không ai đòi hỏi.

Về việc mua đất chung với Mr Pips, bị cáo khai muốn mua bốn mảnh đất nông nghiệp của người thân, chờ dự án và kỳ vọng giá tăng. Khi đó, Phong có 1,2 tỷ đồng, còn thiếu 1 tỷ đồng nên rủ Nam góp vốn.

“Khi đó sốt đất, nhà bị cáo gần cửa khẩu Mộc Bài, muốn mua để đầu tư”, Phong trình bày và nói thêm, tuy là người giữ khối tài sản nghìn tỷ của Nam nhưng Tâm không mang gì về nhà. Bố mẹ Phong vẫn làm ruộng mưu sinh và bản thân bị cáo không nhận hay giữ bất cứ tài sản, tiền bạc gì từ Nam và Tâm.