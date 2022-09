Loạt siêu phẩm từ hành động, kinh dị đến hài hước đổ bộ màn ảnh dịp 2/9

Quái thú (tựa gốc: BEAST)

Sau hơn 2 thập kỷ “oanh tạc” màn ảnh rộng, tài tử hành động Idris Elba lần đầu tiên tham gia thể loại phim sống còn, giật gân với tác phẩm QUÁI THÚ. Trong phim, Elba thủ vai Nate Samuels - nam chính vừa mất vợ lên đường đi tham quan khu bảo tồn động vật tại Nam Phi cùng hai cô con gái. Thế nhưng thật không ngờ, chuyến du khảo lại biến thành cuộc rượt đuổi sinh tử khi quái thú hung tợn bất ngờ rình rập, triệt hạ bất kì ai ngáng đường nó. Liệu Nate sẽ làm gì để bảo vệ bản thân và các con khỏi ác thú?

Được đạo diễn bởi Baltasar Kormákur – cái tên đứng sau các tựa phim sinh tồn đình đám như Everest, Against the Ice, QUÁI THÚ hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm hồi hộp thót tim cực “đã” tại rạp. Bộ phim chính thức khởi chiếu từ 19/8/2022.

KHÔNG (tựa gốc: NOPE)

Từng phá vỡ những khuôn mẫu và tái định hình dòng phim kinh dị hiện đại với Get Out vào năm 2017 và sau đó là Us vào năm 2019, năm nay Jordan Peele sẽ tiếp tục khiến người xem có một cái nhìn hoàn toàn khác về dòng phim mùa hè với siêu phẩm kinh dị mới có tên KHÔNG. Bộ phim xoay quanh những hiện tượng siêu nhiên, bí ẩn lần lượt xuất hiện trên khung trời của một thị trấn nhỏ tại California - nơi hai anh em OJ Haywood (Daniel Kaluuya) và Emerald Haywood (Keke Palmer) sinh sống bằng công việc từ trang trại ngựa.

Hai anh em quyết định cố gắng ghi lại những hình ảnh kỳ lạ đó để tìm ra sự thật. Nhưng chính hành động này cũng đồng thời đẩy họ bước vào những tình thế cùng hậu quả đáng sợ khó lường.

Tham gia KHÔNG lần này có Daniel Kaluuya (nam chính Get Out) và ngôi sao của The Walking Dead - Steven Yeun. Bộ phim chính thức khởi chiếu từ ngày 26/8/2022.

Môn phái võ mèo: Huyền thoại một chú chó (tựa gốc: Paws of Fury: The Legend of Hank)

Lấy cảm hứng từ phim miền hài Viễn Tây Blazing Saddles của Mel Brooks vào năm 1974, Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó (tựa gốc: Paws Of Fury: The Legend Of Hank) là dự án hoạt hình mới duy nhất khởi chiếu vào dịp Quốc Khánh này. Phim xoay quanh chú chó Hank nuôi ước mơ trở thành một samurai thực thụ.

Trên con đường đi tìm định mệnh, Hank vô tình lạc vào một thị trấn đầy mèo. Và mèo thì không hề thích chó. Cũng vì mong muốn giành được tình cảm của cư dân thị trấn, Hank vô tình mắc vào âm mưu thôn tính thị trấn của tay mèo phản diện Ika Chu. Ika Chu đã lừa Hank giúp hắn đuổi các cư dân mèo khỏi thị trấn. Cùng với những người bạn mới quen, Hank phải tìm cách ngăn chặn âm mưu của Ika Chu để chuộc lại sai lầm của mình.

Bên cạnh phần cốt truyện thú vị, dàn diễn viên gồm toàn sao như Michael Cera, Samuel L. Jackson, Dương Tử Quỳnh,... chắc chắn sẽ là yếu tố khiến các gia đình không thể bỏ lỡ bộ phim này. Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó có suất chiếu đặc biệt vào 27-28.08, chính thức khởi chiếu 01.09.2022.

Vô diện sát nhân

Không chịu thua các bom tấn nước ngoài, màn ảnh Việt cũng mang đến cho khán giả một siêu phẩm giật gân vào dịp Quốc Khánh lần này. Sau nhiều lần dời lịch, VÔ DIỆN SÁT NHÂN của đạo diễn Đinh Công Hiếu chính thức “chốt hạ” ngày ra rạp vào 26/08/2022.

Phim kể về bác sĩ tài năng Phương Anh (Phương Anh Đào), người sở hữu cuộc sống hoàn hảo khiến bao người ao ước nhưng bất chợt đối mặt với ác mộng. Kẻ sát nhân không mặt vẫn luôn ám ảnh cô trong từng giấc ngủ giờ đây đã xuất hiện thật ngoài đời, đe doạ tính mạng cô. Phương Anh quyết định đi tìm lời giải cho chính mình. "Vô Diện Sát Nhân" thực sự là ai? Sự thật đáng sợ nào đang nằm sau những bí mật này?

Cú rơi tử thần (tựa gốc: FALL)

Thêm một dự án sinh tồn nữa bên cạnh Quái Thú sẽ đổ bộ rạp Việt dịp 2/9 tới. CÚ RƠI TỬ THẦN sẽ là “cơn ác mộng” dành cho những ai sợ độ cao khi kể về quá trình thoát khỏi toà tháp radio cao hơn 600 mét của cặp bạn thân Becky và Hunter.

Hành trình “chữa lành” nỗi đau bỗng chốc trở thành cuộc chiến giành sự sống, liệu Becky và Hunter có thành công xuống mặt đất trước khi chịu khuất phục trước nắng nóng, mất nước và ảo giác? Bộ phim chính thức khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 1/9/2022.

Và vào nửa cuối tháng 9, rạp chiếu phim toàn quốc sẽ chào đón thêm 2 siêu phẩm đến từ hai “ông lớn” Universal và Paramount.

Tấm vé đến thiên đường (tựa gốc: Ticket to Paradise)

Sau nhiều năm vắng mặt trên màn ảnh rộng, hai ngôi sao điện ảnh Hollywood kỳ cựu George Clooney và Julia Roberts sẽ chính thức tái hợp trong bộ phim hài lãng mạn mới - TẤM VÉ ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG. Bộ phim đưa Clooney và Roberts vào vai một cặp vợ chồng đã ly hôn nhưng quyết định tái hợp và đến Bali. Tại đây, họ cùng chung sứ mệnh ngăn cản con gái yêu duy nhất của họ (do Kaitlyn Dever thủ vai) mắc phải sai lầm tương tự mà họ đã từng mắc phải.

Bộ phim được đạo diễn bởi Ol Paker, người làm nên thành công vang dội cho tác phẩm nhạc kịch Mama Mia! Here We Go Again. Ông cũng tự tay viết kịch bản, cùng sự đồng hàng của Daniel Pipski - điều hành sản xuất cho phiên bản truyền hình phim A Teacher của đài FX. Bộ phim chính thức khởi chiếu từ ngày 16.09.2022.

Cười (tựa gốc: Smile)

Mở màn cho mùa phim kinh dị sẽ là một tác phẩm mới toanh đầy hứa hẹn đến từ hãng phim đình đám Paramount Pictures CƯỜI (tựa gốc: SMILE) - sẽ ra mắt vào 30.09.2022.

Được chuyển thể từ bộ phim kinh dị ngắn Laura Hasn’t Slept giành giải thưởng Midnight Short từ Liên hoan phim SXSW của Parker Finn, CƯỜI xoay quanh câu chuyện về Bác sĩ Rose Cotter (Sosie Bacon). Sau khi cô chứng kiến sự việc đau thương nhưng vô cùng kỳ lạ liên quan đến một bệnh nhân, những điều đáng sợ khó giải thích bắt đầu lần lượt xảy ra.

Khi nỗi kinh hoàng bắt đầu xâm chiếm, bao trùm lấy cuộc sống của cô, Rose sẽ phải đối mặt với những rắc rối ở quá khứ để tìm cách tồn tại và thoát khỏi thực tại mới vô cùng kinh hoàng này.