Mở cửa không gian đi bộ Hoàn Kiếm xuyên suốt đợt nghỉ lễ 2/9

Ảnh minh họa: Pinterest

Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội sẽ hoạt động suốt cả 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9).



Ngày 31/8, UBND thành phố Hà Nội đồng ý với đề nghị của UBND quận Hoàn Kiếm về việc cho phép kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.



Trong đó, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận hoạt động từ 19h ngày 1/9 đến 24h ngày 4/9. Các tuyến phố đi bộ khu vực Phố cổ Hà Nội hoạt động từ 19h đến 24h ngày các ngày 1, 2, 3 và 4/9.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với các Sở: Y tế, Giao thông Vận tải, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Công an và các đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố; đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn, sau thời gian mở lại, hoạt động tại các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm bước đầu đạt kết quả tốt, thu hút hàng triệu lượt người dân và khách du lịch.

Việc kéo dài hoạt động các không gian đi bộ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa tạo điều kiện cho người dân, du khách vui chơi, giải trí, vừa góp phần phục hồi, tạo đà phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.