Trước và sau nghỉ lễ 2/9, có tiền gửi ngân hàng nào để hưởng lãi cao nhất?

Cụ thể, ngân hàng số Cake by VPBank áp dụng lãi suất tiền gửi cao nhất lên tới 7,7%/năm, dành cho khách hàng gửi từ 36 tháng với số tiền trên 300 triệu đồng. Mức lãi suất này của Cake by VPBank đã tăng mạnh so với mức 6%/năm áp dụng trước đó.

Những ngân hàng tiếp theo có lãi suất cao có thể kể đến CBBank, SCB, NamABank,…Trong đó, CBBank có lãi suất cao nhất là 7,55%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 15 tháng trở lên khi khách hàng gửi tiết kiệm online. Ngoài ra, kỳ hạn 12 tháng của CBBank cũng rất cao, ở mức 7,5%/năm.

Tương tự, SCB cũng có lãi suất cao nhất là 7,55%/năm, tuy nhiên áp dụng cho kỳ hạn dài hơn là từ 18 tháng trở lên khi gửi theo hình thức trực tuyến. Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tại SCB là 7,3%/năm.

Tiếp đến là NamABank với lãi suất cao nhất là 7,4%/năm, ở kỳ hạn từ 16 tháng trở lên khi gửi tiền online. Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất nhà băng này là 7,2%/năm.

Những ngân hàng khác có lãi suất từ 7%/năm còn có Viet Capital Bank, BacABank, Kienlongbank, VietABank, OceanBank,…

Nhìn chung, lãi suất cao nhất quanh mức 7,5%/năm hiện nay chủ yếu áp dụng ở những ngân hàng nhỏ và cho hình thức gửi online, kỳ hạn dài, thường là từ 16 tháng trở lên. Lãi suất có sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng và tùy thuộc vào từng kỳ hạn.

Kỳ hạn 1-3 tháng

Hiện lãi suất ở kỳ hạn này bị khống chế bởi trần do Ngân hàng Nhà nước quy định là 4%/năm. Đối với hình thức gửi tại quầy, những ngân hàng niêm yết ở mức kịch trần gồm có ACB, VIB, SCB, NCB, Kienlongbank, PGBank, GPBank, ABBank.

Đối với hình thức gửi online, ngoài những ngân hàng trên còn có thêm Eximbank, VietABank, PVCombank, Sacombank, SHB, VPBank, MSB.

Đa số những ngân hàng còn lại niêm yết mức xấp xỉ 4%/năm, khoảng 3,7-3,9%/năm.

Nhóm Big 4 (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank) vẫn là những ngân hàng có lãi suất thấp nhất ở kỳ hạn này, chỉ 3,1-3,4%/năm.

Như vậy, ở những kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, người gửi tiền sẽ không phải băn khoăn quá nhiều khi chọn ngân hàng để có lãi suất cao nhất.

Kỳ hạn 6 tháng

Lãi suất ở kỳ hạn này được nhiều ngân hàng tăng mạnh trong những tháng gần đây. Hiện đã có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Cụ thể, tại CBBank, khách hàng khi gửi tại quầy được hưởng lãi suất 7,1%/năm và khi gửi online thì 7,2%/năm. Ngoài ra, SCB cũng niêm yết xấp xỉ 7%/năm, đang áp dụng 6,85%/năm khi gửi online.

Quanh mức 6,5%/năm có thể bắt gặp ở nhiều ngân hàng hơn như Viet Capital Bank, NCB, GPBank, NamABank, OCB.

Ở nhóm ngân hàng lớn, lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 6 tháng chỉ quanh mức 6%/năm. Chẳng hạn như VPBank có lãi suất 6,0%/năm cho khách hàng gửi online số tiền từ 3 tỷ đến 10 tỷ đồng. Thấp hơn một chút là 5,7-5,9%/năm có ở SHB, Sacombank,…và đều chỉ dành cho khách hàng gửi trực tuyến.

Kỳ hạn 12 tháng

Ngân hàng số Cake by VPBank có lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 1 năm, lên tới 7,5%/năm khi khách hàng gửi trên 300 triệu đồng. Đối với số tiền nhỏ hơn, khách hàng cũng được lãi suất tối thiểu là 7,2%/năm, cao hơn nhiều so với những ngân hàng còn lại trên thị trường.

Ngoài ra, CBBank cũng có lãi suất 7,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. SCB và NamABank lần lượt niêm yết 7,3%/năm và 7,2%/năm cho sản phẩm tiết kiệm online.

Kỳ hạn 24 tháng – 36 tháng

Đây là những kỳ hạn có lãi suất cao nhất hiện nay. Như đã đề cập, hiện ngân hàng số Cake by VPBank, SCB, CBBank là những ngân hàng niêm yết trên mức 7,5%/năm. Nhóm ngân hàng Big 4 vẫn có mức lãi suất thấp nhất, chỉ 5,5-5,6%/năm.

Hiện ngân hàng nào cũng đã cung cấp dịch vụ gửi tiền tiết kiệm online, thường có lãi suất cao hơn nhiều so với gửi tại quầy. Ngay cả trong những ngày nghỉ lễ, khách hàng vẫn có thể gửi tiết kiệm ngân hàng 24/7 mà không cần đến phòng giao dịch.

Trên thực tế, từ đầu năm đến nay, mặc dù lãi suất tăng liên tục nhưng huy động tiền gửi vẫn tăng chậm hơn so với tín dụng. 6 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng tiền gửi toàn hệ thống chỉ đạt 4,77% trong khi tín dụng tăng 9,44%.

Do đó, theo giới chuyên gia, lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đặc biệt là nhiều ngân hàng sẽ được cấp thêm "room" tăng trưởng tín dụng trong tháng 9 này, khiến họ phải tăng cường huy động vốn hơn nữa.

Cuối tháng 8, một số ngân hàng cũng đã công bố biểu lãi suất huy động mới. Chẳng hạn như ACB đã tăng lãi suất thêm 0,1-0,2 điểm % ở nhiều kỳ hạn kể từ ngày 29/8/2022. Hay BacABank cũng áp dụng mức lãi suất mới từ ngày 26/8, tăng 0,1 điểm % ở nhiều kỳ hạn.