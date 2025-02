IELTS (International English Language Testing System) là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế, được đồng tổ chức bởi Hội đồng Anh (British Council), Tổ chức giáo dục IDP (IDP: IELTS Australia) và Cambridge Assessment English.

IELTS kiểm tra bốn kỹ năng: Nghe (Listening); Nói (Speaking); Đọc (Reading) và Viết (Writing). Bài thi được thiết kế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong các ngữ cảnh học thuật, làm việc và đời sống hàng ngày.

Đối với phần thi Nói, khi bước vào phòng thi, nhiều thí sinh không tránh khỏi cảm giác lo âu và căng thẳng. Chính vì vậy, nhiều tình huống hài hước, khó đỡ đã xảy ra, khiến cả thí sinh và giám khảo đều ngỡ ngàng, "sang chấn".

Một trang tin ở Trung Quốc đã tổng hợp loạt tình huống khó đỡ khi thi Nói IELTS của các thí sinh nước này. Hãy cùng đọc qua và xem bạn có từng "dính" phải trường hợp nào không nhé:

Những màn vấn đáp khó đỡ nhất

1.

Giám khảo: "Bạn thích màu gì nhất?".

Thí sinh: "Màu xanh, vì bầu trời màu xanh, tôi hay ngước lên nhìn trời".

Giáo viên bản ngữ: "Câu này tôi nghe không biết bao nhiêu lần rồi, Trung Quốc có trường nào dạy mấy câu mẫu thế này à?".

2.

Thí sinh: "Tôi nhầm từ vinegar (giấm) thành virgin (trinh nữ) khi nói về món ăn yêu thích. Giám khảo lập tức bật cười, còn tôi suýt nghẹn!".

3.

Giám khảo: "Cho tôi xem vòng tay của bạn" (wristband).

Thí sinh nghe nhầm thành "Hãy thể hiện sự tôn trọng của bạn" (show me your respect), đứng đơ không biết phải làm gì.

4.

Giám khảo: "Tên đầy đủ của bạn là gì?" (full name).

Thí sinh nghe nhầm thành "phone name", liền đáp: "Huawei".

5.

Giám khảo hỏi về hoạt động ngoài trời (outdoor activities).

Thí sinh nghe thành outdoor (bên ngoài), tưởng bị đuổi ra ngoài nên đứng lên đi ra. Giám khảo ngơ ngác nhìn theo.

6.

Thí sinh: "Tôi kể với giám khảo rằng tôi bỏ trốn khỏi đám cưới, làm kính của ông ấy suýt rơi. Giám khảo nghe từ wedding là mắt sáng rực lên! Tôi kể tiếp rằng đó là cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt (arranged marriage), tôi đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng quyết định chạy trốn. Giám khảo nghe rất chăm chú, đến lúc tôi nói "I ran away from my wedding" thì ông ấy sốc đến suýt rơi kính. Kết quả? 7.0 điểm!".

Những tai nạn "hủy diệt" trong phòng thi

1. Khi thi IELTS, tôi bị cảm nhưng không được tháo khẩu trang cũng không được mang khăn giấy. Vì không muốn mất thời gian hay làm phiền giám thị, tôi cứ để mặc nước mũi chảy trong khẩu trang. Thi xong vẫn thấy vui vẻ, nhưng vừa vào nhà vệ sinh soi gương thì phát hiện phần dưới mũi trên khẩu trang đã chuyển sang màu vàng vàng xanh xanh…

2. Trước khi thi, tôi đợi quá lâu nên đi vào nhà vệ sinh. Khi quay lại, giám khảo nhìn tôi bước ra từ đó, kiểm tra lại một lần nữa rồi hỏi: "Bạn vừa làm gì vậy?".

Tôi vô tư đáp: "Just went to the restaurant". (Vừa đi nhà hàng.)

3. Đi theo giám khảo vào phòng thi, vô tình làm rơi tay nắm cửa. Giám khảo bật cười.

4. Thi xong, tôi đột nhiên cúi đầu chào giám khảo. Giám khảo giật mình, cũng cúi đầu chào lại theo phản xạ.

5. Giữa bài thi hắt xì, nước mũi chảy ra…

6. Lỡ ngồi vào ghế của giám khảo, hai bên nhìn nhau ngượng ngùng.

7. Sau khi thi nghe xong, tôi tháo tai nghe. Giám khảo chạy lại đội lại cho tôi như chạy tiếp sức.

8. Vào phòng thi, tôi chào giám khảo bằng… tiếng Đức: "Guten Morgen!". Giám khảo sững sờ, đến khi thi xong còn chào lại bằng tiếng Đức: "Tschüs!".

9. Trong lúc thử tai nghe, tôi mải nghe nhạc, giám khảo gọi hai lần "Take it off!" mà không nghe thấy.

10. Trong quá trình kiểm tra an ninh, giáo viên lấy ra hơn chục gói tương cà từ bốn túi áo khoác và áo nỉ của tôi ở cửa lớp học.

11. Tôi hoàn toàn quên mất mình có thứ gì đó trong túi. Khi bị khám xét, tôi đã lấy tỏi còn sót lại sau khi ăn mì ra. Sau đó, tôi phải cất tỏi trên kệ và mang về sau khi thi.

12. Sau khi thi IELTS, tôi không biết mình đã sai ở đâu. Tôi đứng dậy và cúi chào giám khảo. Giám khảo sợ quá nên cũng cúi chào tôi.