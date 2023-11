Loại vitamin cơ thể thường thiếu vào mùa đông là thủ phạm khiến chị em già nhanh

Đó chính là vitamin D!

Theo BS da liễu Patricia Wexler (làm việc tại New York), mức vitamin D trong cơ thể sẽ giảm vào mùa đông, là thủ phạm khiến quầng thâm mắt đậm hơn, rõ nét hơn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến chị em trông già nhanh hơn vào mùa đông.

Tuy nhiên, chúng ta chỉ chăm chăm điều trị các biểu hiện ngoài da. Thực tế, quầng thâm mắt vào mùa đông, già nhanh hơn khi trời chuyển lạnh chủ yếu là do cơ thể bạn đang thiếu vitamin D. Bổ sung đầy đủ vitamin D có thể chấm dứt dấu hiệu già nua này.

Vì sao cơ thể thường thiếu vitamin D vào mùa đông? Chuyên gia cho biết, vào mùa đông, trời chuyển lạnh, cường độ ánh sáng mặt trời giảm đi nhiều so với mùa hè. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến cơ thể thiếu hụt vitamin D nhiều hơn vào mùa đông.

Theo HLV Phạm Hoàng Vũ (làm việc tại Đà Nẵng), vitamin D có thể được sản xuất khi da tiếp xúc với tia UVB từ mặt trời. Nếu bạn sống trong khu vực có nhiều ánh nắng mặt trời, thì có thể có đủ lượng vitamin D cần thiết bằng cách tắm nắng vài lần mỗi tuần. Tuy nhiên, ở vị trí địa lý như nước ta, nhất là vào mùa đông, bạn rất dễ thiếu vitamin D.

Chưa kể, chị em phụ nữ thường có thói quen bôi kem chống nắng hàng ngày để chống lão hóa. "Nếu bạn sử dụng kem chống nắng, cơ thể cũng sẽ sản xuất nhưng ít vitamin D hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên sử dụng kem chống nắng khi ở ngoài nắng trong thời gian dài", HLV Phạm Hoàng Vũ nói.

Giải pháp tối ưu cho chị em phụ nữ hiện nay là bổ sung vitamin D từ thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung. Điều này đặc biệt cần thiết vào mùa đông. Những thực phẩm giàu vitamin D bao gồm cá hồi, cá trích, hàu, tôm, lòng đỏ trứng... Hãy chú ý bổ sung đầy đủ vitamin D mỗi ngày để cơ thể khỏe hơn vào mùa lạnh, đồng thời hỗ trợ chị em đánh bay quầng thâm mắt, phòng chống lão hóa rất tốt.

Loại bỏ quầng thâm mắt, phòng chống lão hóa, chị em nên làm thêm 3 việc

1. Ngủ đủ giấc

Ban đêm là thời gian con người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nếu thức khuya sẽ làm nhịp sinh học trong cơ thể bị rối loạn, kích thích tĩnh mạch bên trong vùng da xung quanh mắt nổi lên nhiều hơn, dẫn đến xuất hiện thâm quầng, gây mất thẩm mỹ.

Tình trạng này kéo dài sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến làn da chảy xệ, xuất hiện nhiều nếp nhăn… Vì thế, hãy đảm bảo ngủ đủ từ 7-8 tiếng/ngày. Buổi trưa nên tranh thủ nghỉ ngơi 30 phút để đôi mắt đỡ mỏi và tinh thần được tỉnh táo, chị em sẽ phòng chống lão hóa hiệu quả hơn.

2. Bôi kem trị thâm mắt

Chị em nên tìm hiểu và lựa chọn những loại kem bôi mắt có chức năng trị thâm mắt. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm giúp phục hồi và giảm thâm quầng mắt. Không những thế, chúng còn hỗ trợ làm giảm nếp nhăn, vết chân chim, đánh bay bọng mắt rất tốt.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý thêm, để chọn được sản phẩm trị thâm mắt ngoài thị trường tốt nhất, bạn có thể tham khảo thêm bác sĩ da liễu, để lựa chọn sản phẩm hiệu quả cũng như tránh tiền mất tật mang.

3. Tăng thêm chất dinh dưỡng cho mắt khỏe

Chị em bị quầng thâm mắt ngoài việc cung cấp đủ vitamin D, đừng quên ăn những thực phẩm giàu vitamin B12 và chất sắt. Đây là 2 thành phần quan trọng giúp phòng tránh thâm mắt. Nguyên nhân bởi thiếu sắt và vitamin B12 gây cản trở việc cung cấp oxy cho các mô trong cơ thể, làm giảm khả năng tái tạo da. Vùng da mắt rất nhạy cảm do mỏng nên rất dễ bị thâm quầng.

Do đó, bạn cần thường xuyên bổ sung thực phẩm giàu sắt và vitamin B12 để tránh thâm mắt. Những thực phẩm là nguồn cung cấp dồi dào 2 loại này là lòng đỏ trứng, thịt gà, thịt bò nạc, gạo nâu, bột yến mạch, đậu lăng, cải bó xôi, mận...

Ngoài ra, chị em cũng nên bổ sung thật nhiều vitamin C. Không trực tiếp phòng tránh quầng thâm mắt nhưng bổ sung vitamin C đầy đủ giúp việc hấp thu sắt tốt hơn. Từ đó đôi mắt của bạn cũng sáng khỏe hơn. Chưa kể, bổ sung vitamin C đúng cách còn giúp chị em tăng sinh collagen. Không chỉ da mắt mà cả da mặt, da cơ thể cũng được cải thiện, phòng chống lão hóa hiệu quả, ngăn tình trạng da già nhanh.