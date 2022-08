Loại trái cây không nên ăn vào ban đêm vì có thể khiến lượng đường huyết tăng giảm đột ngột

Loại trái cây không nên ăn vào ban đêm



Nói chung, ăn một bữa ăn đầy đủ trong những giờ trước khi ngủ có thể làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ của một người. Tuy nhiên, khi ăn vặt vào ban đêm, trái cây ít có khả năng cản trở giấc ngủ, so với các loại thực phẩm khác, đặc biệt là thực phẩm chế biến sẵn.

Theo Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Hoa Kỳ, ăn một số loại thực phẩm trước khi đi ngủ có thể cản trở giấc ngủ do quá trình tiêu hóa của cơ thể. Các chuyên gia khuyên bạn nên tránh trái cây có lượng đường cao ngay trước khi đi ngủ vì chúng có thể khiến mức năng lượng và đường huyết tăng và giảm nhanh chóng.

Một số loại trái cây có nhiều đường được khuyến cáo nên hạn chế ăn trước giờ đi ngủ bao gồm: Sầu riêng, nho, quả bơ, xoài, thanh long, măng cụt...

Tuy nhiên, cũng có những loại trái cây nếu ăn trước khi đi ngủ lại có lợi cho giấc ngủ của bạn.

4 loại trái cây nên ăn trước khi ngủ

1. Anh đào

Quả anh đào là một nguồn melatonin tự nhiên. Một nghiên cứu được đăng trên Springer đã phát hiện ra rằng loại trái cây này có thể giúp bạn ngủ lâu hơn và cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn.

2. Chuối

Theo nghiên cứu được chia sẻ trên Thư viện Y khoa Hoa Kỳ (NIH), chuối rất giàu magiê và đã được coi là tăng đáng kể melatonin. Chúng cũng là một nguồn carbohydrate dồi dào khiến bạn đủ no nếu ăn trước khi ngủ. Không những thế, ăn một quả chuối trước khi đi ngủ cung cấp kali có thể ngăn ngừa chuột rút chân vào ban đêm.

3. Đu đủ

Enzyme đu đủ trong đu đủ có thể giúp cơ thể phân hủy protein thịt. Ăn một lượng nhỏ đu đủ sau bữa ăn có tác dụng nhất định trong việc ngăn ngừa loét dạ dày, viêm dạ dày ruột, khó tiêu...

4. Kiwi, cam, táo gai...

Các loại trái cây này rất giàu axit hữu cơ, có thể làm tăng hoạt động của enzyme tiêu hóa, thúc đẩy phân hủy chất béo và hỗ trợ tiêu hóa.

Một số thực phẩm khác cần tránh trước khi ngủ

Ngoài một số loại trái cây nói trên, có một số thực phẩm khác bạn cũng nên tránh tiêu thụ vào buổi tối trước khi ngủ vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

1. Rượu

Rượu giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ nhưng sau đó lại làm gián đoạn giấc ngủ của bạn vào ban đêm vì có thể khiến bạn tỉnh giấc do khát nước hoặc muốn đi tiểu. Điều này có thể làm giảm lượng giấc ngủ. Bên cạnh đó, uống rượu làm thư giãn tất cả các cơ trong cơ thể, có thể làm trầm trọng thêm chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn và ngáy to.

2. Thực phẩm nhiều gia vị

Nhóm thực phẩm này dường như "đè nặng" lên dạ dày của bạn và mất nhiều thời gian để tiêu hóa. Thực phẩm giàu chất béo, phô mai và chiên có thể dẫn đến chứng khó tiêu và khiến bạn thức trắng đêm. Bạn cũng nên tránh những thứ như bánh mì kẹp phô mai, thực phẩm chiên, pizza và bít tết.

3. Thực phẩm có hàm lượng nước cao

Thức dậy để đi vệ sinh thực sự có thể làm gián đoạn phần còn lại của giấc ngủ của bạn. Uống nhiều nước là một phần quan trọng để giữ gìn sức khỏe, nhưng bạn không muốn phải dậy đi vệ sinh khi đang ngủ thì nên tránh xa các loại thực phẩm có hàm lượng nước cao, bao gồm cả cần tây, dưa hấu và dưa chuột.

4. Thực phẩm cay

Bất cứ ai bị ợ nóng đều biết rằng các món ăn cay có thể dẫn đến các vấn đề vào ban đêm. Ngoài ra còn có một lý do khác mà bạn cần tránh ăn thức ăn cay trước khi ngủ là nhiệt độ cơ thể của bạn nên giảm xuống để tạo điều kiện cho giấc ngủ, tuy nhiên ớt cay có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể.

Cảm giác nóng thực sự có thể khiến bạn nằm tỉnh táo lâu hơn. Nếu bạn yêu thích đồ ăn với một cú hích, hãy thử ăn nó vào bữa sáng hoặc bữa trưa, thay vì bữa tối.

5. Thực phẩm có tính axit

Không có gì ngạc nhiên khi nói thực phẩm có tính axit là một tác nhân khác gây ra trào ngược axit. Những thứ như nước ép cam quýt, hành tây sống, rượu vang trắng và sốt cà chua có thể làm cho chứng ợ nóng trở nên tồi tệ hơn.

Nếu muốn có giấc ngủ ngon để tràn đầy năng lượng vào sáng hôm sau, đừng "tham lam" ăn những thứ bị coi là "cấm kị" nhé.

https://afamily.vn/loai-trai-cay-khong-nen-an-vao-ban-dem-vi-co-the-khien-luong-duong-huyet-tang-giam-dot-ngot-20220818203333324.chn