Loại thịt "quốc dân" người Việt ăn nhiều nhất, đứng thứ 4 thế giới: Rẻ hơn thịt bò, ngon không kém thịt cừu

Người Việt ăn thịt lợn nhiều thứ 4 thế giới

Trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, có một loại thịt quen thuộc gần như xuất hiện mỗi ngày. Không chỉ có giá thành dễ tiếp cận hơn thịt bò, loại thịt này còn giàu dinh dưỡng, dễ chế biến thành vô số món ngon và được xem là "thịt quốc dân" của người Việt. Đó chính là thịt lợn.

Theo Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam năm 2025 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Việt Nam hiện là một trong các quốc gia có mức tiêu thụ thịt lợn cao của thế giới nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng.

Cụ thể, tiêu thụ thịt lợn của Việt Nam vẫn có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Năm 2021, mức tiêu thụ đạt khoảng 30kg/người/năm; năm 2024 khoảng 37 kg/người/năm, ước tính năm 2025 đạt khoảng 39kg/người/năm (tính theo kg thịt xẻ), chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi cả nước với mức 63,68%. Việt Nam hiện đứng thứ 4 về tiêu thụ thịt lợn trên thế giới.

Thịt lợn món ăn quen thuộc. Ảnh minh họa

Không chỉ phổ biến, thịt lợn còn được yêu thích nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao. Loại thịt này cung cấp protein, vitamin nhóm B, sắt, kẽm cùng nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, thịt lợn có thể chế biến thành hàng trăm món ăn khác nhau, từ món bình dân trong bữa cơm gia đình đến những món cầu kỳ trong các dịp đặc biệt.

Lợi ích tuyệt vời của thịt lợn đối với sức khỏe

Thịt lợn từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dễ chế biến thành vô số món ăn hấp dẫn, thịt lợn còn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng, góp phần duy trì sức khỏe và hỗ trợ các hoạt động hằng ngày của cơ thể.

Dưới đây là 5 lợi ích nổi bật của việc ăn thịt lợn đúng cách mà có thể bạn chưa biết.

- Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe: Thịt lợn chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể, trong đó có phốt pho và canxi - hai dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ xương khỏe mạnh. Theo nghiên cứu dinh dưỡng, trong 100g thịt lợn có khoảng 117mg phốt pho và một lượng canxi nhất định. Phốt pho giúp tăng cường cấu trúc xương, hỗ trợ quá trình hình thành và duy trì răng chắc khỏe, đồng thời góp phần phòng ngừa các vấn đề liên quan đến suy giảm mật độ xương.

Hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu: Một trong những giá trị dinh dưỡng đáng chú ý của thịt lợn là khả năng cung cấp sắt – khoáng chất cần thiết cho quá trình sản xuất hồng cầu. Bên cạnh đó, thịt lợn còn chứa selen, một dưỡng chất tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Việc bổ sung thịt lợn hợp lý trong chế độ ăn có thể giúp cung cấp thêm các dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ sức khỏe máu và giảm nguy cơ thiếu hụt sắt.

- Giúp làn da khỏe đẹp hơn: Thịt lợn, đặc biệt là phần da và một số phần thịt giàu mô liên kết, có chứa collagen – loại protein quan trọng đối với cấu trúc da. Collagen giúp duy trì độ đàn hồi, hỗ trợ làn da săn chắc và góp phần làm chậm quá trình suy giảm collagen tự nhiên theo thời gian. Vì vậy, bổ sung thịt lợn trong chế độ ăn uống cân bằng cũng là một cách cung cấp nguyên liệu cho quá trình tái tạo da.

- Cung cấp nguồn protein dồi dào: Protein là dưỡng chất thiết yếu giúp xây dựng và duy trì cơ bắp, hỗ trợ hệ miễn dịch và phục hồi các mô trong cơ thể. Trong khoảng 100g thịt lợn có chứa gần 12g protein, giúp cung cấp nguồn đạm chất lượng cao cho cơ thể. Đây là lý do thịt lợn thường xuất hiện trong khẩu phần ăn của nhiều gia đình, đặc biệt với những người cần bổ sung năng lượng và duy trì sức khỏe cơ bắp.

- Bổ sung năng lượng cho cơ thể: Thịt lợn chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất béo và các vitamin nhóm B, giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng và duy trì hoạt động hằng ngày.

Một khẩu phần thịt lợn phù hợp có thể giúp cung cấp nguồn năng lượng cần thiết cho học tập, làm việc và vận động. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, nên ưu tiên các phương pháp chế biến lành mạnh như luộc, hấp, áp chảo hoặc nấu chín kỹ thay vì thường xuyên sử dụng món nhiều dầu mỡ.

Ăn thịt lợn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Thịt lợn mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng, nhưng việc lựa chọn phần thịt và cách chế biến đóng vai trò rất quan trọng. Nên chọn thịt tươi, có nguồn gốc rõ ràng, kết hợp cùng rau xanh và các thực phẩm giàu chất xơ để tạo nên chế độ ăn cân bằng.

Với hương vị dễ ăn, giá thành hợp lý và giá trị dinh dưỡng cao, thịt lợn vẫn luôn là một trong những thực phẩm quen thuộc, góp phần làm phong phú bữa cơm của nhiều gia đình Việt.

Thay vì chỉ luộc hoặc kho theo cách quen thuộc, bạn có thể thử món thịt lợn ram mặn với lớp thịt vàng óng, thơm lừng, vị mặn ngọt hài hòa, ăn cùng cơm nóng cực kỳ hấp dẫn.

Cách làm thịt lợn ram mặn thơm ngon

Ảnh minh họa

Nguyên liệu:

Thịt lợn (nên chọn phần nạc dăm đầu giòn): rửa sạch, thái miếng vừa ăn

Nước mắm

Hạt nêm

Dầu hào

Mật ong

Bột tỏi

Tiêu

Một chút bột ngọt và dầu ăn

Cách chế biến:

Thịt lợn sau khi sơ chế, ướp cùng nước mắm, hạt nêm, dầu hào, mật ong, bột tỏi, tiêu, bột ngọt và một ít dầu ăn trong khoảng 30 phút để thấm gia vị. Không nên dùng tỏi băm khi ướp vì khi ram ở nhiệt độ cao, tỏi rất dễ bị cháy và tạo vị đắng.

Làm nóng chảo, cho một lớp dầu mỏng rồi lần lượt áp các miếng thịt đã ướp. Chiên với lửa lớn đến khi hai mặt thịt vàng đẹp, thường xuyên trở mặt để thịt không bị khét.

Khi thịt đã săn vàng, giảm lửa, cho phần nước ướp còn lại cùng một chút nước lọc vào chảo. Rim nhỏ lửa đến khi nước sốt sánh lại, bám quanh từng miếng thịt.

Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị, sau đó rắc thêm hành lá hoặc tỏi phi để tăng hương vị. Nếu thích vị cay, có thể thêm ớt ngay từ bước ướp thịt.

Miếng thịt lợn ram mặn sau khi hoàn thành có màu vàng nâu đẹp mắt, bên ngoài đậm đà, bên trong mềm thơm. Đây là món ăn đơn giản nhưng rất "hao cơm", phù hợp cho những bữa cơm gia đình hằng ngày.

(t/h Dân Trí, Lao Động)