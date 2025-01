Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

- Giảm cholesterol: Cải cúc giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, có khả năng liên kết với cholesterol trong ruột và ngăn chặn sự hấp thu của cholesterol xấu (LDL) vào máu, ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và các bệnh tim mạch khác.

- Điều hòa huyết áp: Hàm lượng kali dồi dào trong cải cúc giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó kiểm soát huyết áp hiệu quả, giảm nguy cơ tăng huyết áp và các biến chứng tim mạch liên quan như đột quỵ, suy tim.

- Cải thiện lưu thông máu: Vitamin K trong cải cúc cần thiết cho quá trình đông máu, giúp ngăn ngừa chảy máu. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong cải cúc như flavonoid giúp bảo vệ thành mạch máu, tăng cường độ đàn hồi của mạch máu, cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Cải cúc rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Adobes Stock

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

- Ngăn ngừa táo bón: Chất xơ trong cải cúc, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Cải cúc kích thích sản xuất dịch tiêu hóa, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các enzyme tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất từ thức ăn hiệu quả hơn.

- Giảm viêm loét dạ dày: Các chất chống oxy hóa trong cải cúc, đặc biệt là flavonoid, có tác dụng chống viêm, làm dịu niêm mạc dạ dày, bảo vệ dạ dày khỏi các tác nhân gây hại, giảm nguy cơ viêm loét dạ dày tá tràng.

Nâng cao hệ miễn dịch

- Vitamin C: Cải cúc là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng của cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, virus gây ra. Vitamin C kích thích sản xuất bạch cầu, tăng cường khả năng nhận diện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh.

- Chất chống oxy hóa: Các chất chống oxy hóa trong cải cúc như beta-carotene, flavonoid giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm nguy cơ ung thư và các bệnh mãn tính khác.

Ăn cải cúc thường xuyên giúp ngăn ngừa một số loại bệnh. Ảnh: Freepik

Cải thiện chức năng não bộ

- Vitamin B6: Cải cúc chứa vitamin B6, một dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển và hoạt động của não bộ. Vitamin B6 tham gia vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường khả năng tập trung, học tập và ghi nhớ.

- Chất chống oxy hóa: Các chất chống oxy hóa trong cải cúc giúp bảo vệ não khỏi các tổn thương do stress oxy hóa, ngăn ngừa suy giảm nhận thức, cải thiện chức năng nhận thức và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Cải thiện thị lực

Cải cúc giàu vitamin A, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của mắt. Vitamin A giúp duy trì độ ẩm cho mắt, bảo vệ giác mạc, ngăn ngừa quáng gà, thoái hóa điểm vàng và các bệnh về mắt khác. Vitamin A cũng cần thiết cho quá trình nhìn, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu.

Hỗ trợ điều trị bệnh

- Cảm cúm: Cải cúc có tác dụng giải cảm, hạ sốt, giảm ho, tiêu đờm, thường được sử dụng trong các bài thuốc dân gian trị cảm cúm.

- Đau đầu: Cải cúc có tác dụng giảm đau, giúp giảm đau đầu, đặc biệt là đau đầu do căng thẳng, stress.

- Tiểu đường: Cải cúc giúp kiểm soát đường huyết, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường nhờ chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu.

Theo Heal With Food