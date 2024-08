Loại rau là "đặc sản của người trường thọ" và chống lão hóa: Dùng làm 3 món vừa ngon lại dễ chế biến

Rau khoai lang được biết đến là loại thực phẩm dân dã, rẻ tiền và rất tốt cho hệ tiêu hóa. Đây cũng là loại rau có hàm lượng vitamin B6 cao gấp 3 lần, vitamin C cao gấp 5 lần, vitamin B2 cao 10 lần so với củ khoai lang. Do vậy, xét về độ dinh dưỡng, rau khoai lang còn vượt qua cả củ khoai. Rau khoai lang cũng rất giàu protein, khoáng chất, các loại vitamin... Vì thế rau khoai lang rất tốt cho sức khỏe.

Người Nhật ví rau khoai lang là loại "rau trường thọ" bởi nguồn dinh dưỡng dồi dào, quý giá mà chúng cung cấp cho sức khỏe con người. Rau khoai lang cũng giàu pectin, chất chống oxy hóa làm giảm mức cholesterol, giúp cơ thể chống lại bệnh tim, đột quỵ... Lá khoai lang còn giúp bảo vệ thị lực, ngăn ngừa bệnh tim mạch, giúp hạ huyết áp và ổn định lượng đường trong máu, nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Nhờ giàu vitamin K, rau khoai lang còn có tác dụng giảm nguy cơ ung thư ruột kết, tuyến tiền liệt, mũi, miệng, dạ dày và các bệnh tim mạch. Thậm chí, có nghiên cứu chứng minh những bệnh nhân ung thư gan nếu bổ sung đủ vitamin K mỗi ngày sẽ khiến chức năng gan được cải thiện hơn.

Trong Đông y, rau khoai lang có tính bình, do đó nó giúp thanh nhiệt và làm mát cơ thể. Đặc biệt đây cũng là loại rau rất tốt cho việc thải độc ruột và các cơ quan nội tạng như gan và thận...

Lá khoai lang còn được gọi là lá khoai lang dùng để chỉ những chiếc lá non ở đầu thân trên mặt đất sau khi khoai lang trưởng thành vào mùa thu. Nó có thể bắt giữ "kẻ hủy diệt" các gốc tự do oxy gây rắc rối cho cơ thể con người và có nhiều chức năng chăm sóc sức khỏe như chống oxy hóa, cải thiện khả năng kháng bệnh của cơ thể, trì hoãn lão hóa, chống viêm và ngăn ngừa ung thư.



Dưới đây chung tôi sẽ chỉ thêm cho bạn 3 cách nấu món ngon từ rau khoai lang. Hãy cùng tham khảo công thức để nấu cho gia đình bạn thưởng thức và tăng cường sức khỏe nhé!

1. Bánh rau khoai lang

Nguyên liệu để làm bánh rau khoai lang

1 nắm lá khoai lang, 2 quả trứng gà, 200g bột mì, một ít bột ngũ vị hương, vài giọt dầu mè, một chút hạt tiêu, chút xíu muối.

Bước 1: Rau khoai lang bạn mua về đem rửa sạch, để ráo nước. Lưu ý với rau khoai lang bạn không cần loại bỏ cuống. Sau đó đem xắt nhỏ rau khoai lang.

Bước 2: Cho rau khoai lang đã xắt nhỏ vào tô. Tiếp theo bạn cho bột mì rồi đập trứng gà vào. Sau đó bạn thêm một chút bột ngũ vị hương, muối và vài giọt dầu mè. Kế đó bạn thêm nước vào rồi trộn sao cho đạt được độ dẻo vừa phải (không nhão cũng không đặc).

Bước 3: Làm nóng chảo trên bếp. Sau đó xịt một lớp dầu vào mặt chảo. Đồng thời lúc đó bạn nặn từng viên bánh rồi ấn dẹt rồi cho vào chảo chiên. Bạn đợi từng mặt bánh có màu sém vàng rồi lật mặt còn lại và chiên chín. Lần lượt làm như vậy cho tới khi hết nguyên liệu.

2. Canh rau khoai lang nấu cá cơm

Nguyên liệu làm món canh rau khoai lang nấu cá cơm

500g cá cơm tươi, 1 nắm rau khoai lang, vài lát gừng, 10g kỷ tử, một chút bột tiêu, lượng dầu ăn thích hợp, một chút gia vị.

Bước 1: Rau khoai lang bạn mua về nhặt lấy phần lá bánh tẻ và các chồi non. Sau đó bạn rửa sạch rau khoai lang, ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Cá cơm bạn loại bỏ ruột và rửa sạch. Sau đó thêm các lát gừng và một chút gia vị, bột tiêu vào ướp trong khoảng 15 phút. Tiếp theo bạn đặt nồi nước lên bếp (lượng nước vừa ăn) và đun sôi trên lửa vừa. Sau khi nước sôi bạn cho cá cơm đã ướp vào, giảm lửa và đun một lúc cho đến khi cá chuyển màu trắng.

Bước 3: Chần rau khoai lang cho hết chát rồi vớt ra, thả vào chậu nước lạnh để giữ màu xanh. Tiếp theo cho rau khoai lang vào nồi canh cá đang đun sôi. Thêm một chút dầu ăn vào (bạn cũng có thể bỏ qua nguyên liệu này nếu thích). Đun sôi một lúc cho đến khi rau chín là có thể tắt bếp.

Lấy canh ra khỏi nồi nồi, cho vào bát tô. Rắc một ít bột tiêu và thêm hạt kỷ tử (đã được ngâm trong nước ấm) lên trên để trang trí. Vậy là món canh rau khoai nấu cá cơm đã hoàn thành. Món ăn này vừa ngon lại giúp bổ khí huyết, dưỡng gan.

3. Mì ngao nấu rau khoai lang

Nguyên liệu làm món mì ngao nấu rau khoai lang

200g mì tươi, 300g ngao, 1 nắm rau khoai lang non, 3 tép tỏi băm, lượng gia vị thích hợp, 1 thìa canh nước cốt gà.

Cách làm món mì ngao và rau khoai lang

Bước 1: Rau khoai lang bạn rửa sạch, để ráo nước. Ngao mua về đem ngâm vài giờ cho sạch. Tiếp đó bạn đặt nồi lên bếp, đun nóng rồi thêm chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho tỏi băm vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó bạn cho rau khoai lang vào xào đến khi chuyển màu xanh thẫm.

Bước 2: Sau đó thêm một lượng nước thích hợp, đun sôi. Mì tươi sau khi chần qua, bạn thả vào nồi đang nấu rau khoai lang.

Bước 3: Tiếp theo bạn cho ngao vào và tiếp tục đun sôi. Cuối cùng, nêm gia vị và nước cốt gà tùy theo khẩu vị. Lấy mì ngao và lá khoai lang ra tô là có thể thưởng thức.