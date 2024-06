Tháng 7, gặp loại “rau trường thọ” này phải mua ngay: Nấu 2 món ăn vừa ngon lại giúp thải độc ruột, tốt tim mạch, chống đột quỵ

Rau khoai lang vốn được biết đến như một loại thực phẩm dân dã, rẻ tiền và rất tốt cho hệ tiêu hóa. Đây cũng là loại rau rất giàu protein, khoáng chất, các loại vitamin... Vì thế rau khoai lang rất tốt cho sức khỏe.

Trong y học hiện đại, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra rằng dinh dưỡng trong rau khoai lang còn tốt hơn rất nhiều so với củ khoai lang. Người Nhật còn ví rau khoai lang là loại "rau trường thọ" bởi nguồn dinh dưỡng dồi dào, quý giá mà chúng cung cấp cho cho sức khỏe con người

Rau khoai lang là một kho tàng lớn các loại vitamin, đặc biệt lượng vitamin B2 trong rau khoai lang cao hơn gấp 10 lần so với củ khoai lang. Bên cạnh đó, rau khoai lang cũng giàu chất xơ, lượng vitamin C gấp 5 lần và vitamin B6 gấp 3 lần so với củ khoai lang. Rau khoai lang cũng giàu pectin, chất chống oxy hóa làm giảm mức cholesterol, giúp cơ thể chống lại bệnh tim, đột quỵ... Lá khoai lang còn giúp bảo vệ thị lực, ngăn ngừa bệnh tim mạch, giúp hạ huyết áp và ổn định lượng đường trong máu, nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Nhờ giàu vitamin K, rau khoai lang còn có tác dụng giảm nguy cơ ung thư ruột kết, tuyến tiền liệt, mũi, miệng, dạ dày và các bệnh tim mạch. Thậm chí, có nghiên cứu chứng minh những bệnh nhân ung thư gan nếu bổ sung đủ vitamin K mỗi ngày sẽ khiến chức năng gan được cải thiện hơn.

Trong Đông y, rau khoai lang có tính bình, do đó nó giúp thanh nhiệt và làm mát cơ thể. Đặc biệt đây cũng là loại rau rất tốt cho việc thải độc ruột và các cơ quan nội tạng như gan và thận...

Rau khoai lang có thể nấu được nhiều món ăn ngon, đơn giản mà loại tốt cho sức khỏe. Vậy nên bạn hãy tận dụng để nấu cho gia đình mình trong mùa hè này để thanh nhiệt, giải độc, chăm sóc sức khỏe tổng thể. Chúng tôi sẽ gửi đến bạn 2 trong số nhiều món ngon từ rau khoai lang là: Canh rau khoai lang nấu tôm và rau khoai lang xào tỏi băm. 2 món ăn này làm đơn giản có màu sắc, hương vị thơm ngon hấp dẫn, toát lên vị ngon ngọt tự nhiên. Cùng bắt tay vào thực hiện nhé!

1. Canh rau khoai lang nấu tôm

Nguyên liệu làm món canh rau khoai lang nấu tôm

300gr rau khoai lang, 200g tôm tươi, 10g hành tím băm nhỏ, 1 thìa cà phê mắm ruốc (tùy thích), một chút nước mắm, một chút gia vị, một chút bột nêm, một chút bột tiêu.

Bước 1: Rau khoai lang bạn mua về ngắt riêng phần cọng và lá, bỏ phần cọng to giữa thân. Tiếp theo bạn tước sạch xơ ở cọng lá rồi cắt thành các đoạn dài khoảng 5cm hoặc để nguyên tùy thích. Tôm tươi bạn lọt bỏ vỏ, rút chỉ đen rồi cho vào bát ướp cùng nước mắm, bột tiêu (hoặc ớt bột), hạt nêm, gia vị, 5g hành tím băm. Sau đó trộn đều tôm cho thấm các gia vị và ướp trong khoảng 10 phút.

Bước 2: Đun nóng nồi trên bếp thì cho lượng dầu ăn vừa đủ vào. Khi dầu nóng thì bạn thêm hành băm vào phi thơm. Sau đó bạn điều chỉnh lửa nhỏ rồi cho tôm vào xào trong khoảng 5 phút đến khi chuyển màu đỏ. Tiếp đó bạn cho lượng nước vừa đủ vào, đun sôi.

Bước 3: Nếu ăn được mắm ruốc bạn hãy lấy 1 thìa cà phê cho vào bát cùng 2 thìa cà phê nước lọc, khuấy đều, lọc qua rây để loại bỏ cặn. Khi nước canh sôi thì cho phần nước mắm ruốc vào. Nêm thêm chút gia vị, bột nêm rồi thả rau khoai lang vào. Tiếp tục nấu sôi với lửa lớn khoảng 2-5 phút cho đến khi rau khoai lang chín. Lấy canh rau khoai lang nấu tôm ra tô là có thể thưởng thức.

Thành phẩm canh rau khoai lang nấu tôm

Món canh rau khoai lang nấu tôm hoàn thành chỉ với vài bước đơn giản. Món canh này ăn cực ngon và hợp trong những ngày hè thời tiết nóng nực. Canh rau khoai lang nấu tôm với phần nước dùng ngọt thanh, rau khoai lang mềm ngon chín tới nên vẫn giữ được độ giòn nhất định kết hợp với thịt tôm tươi chắc ngọt, ăn ngon vô cùng.

2. Rau khoai lang xào tỏi băm

350g rau khoai lang, 1 củ tỏi, một chút chút hành lá xắt nhỏ, lượng gia vị vừa phải, một chút bột nêm, 1 thìa canh mỡ lợn.

Cách làm món rau khoai lang xào tỏi băm

Bước 1: Rau khoai lang mua về, đòi hỏi bạn chút kiên nhẫn để xử lý. Do mỗi cọng rau/cuống lá đều được bao phủ bởi một lớp màng mỏng nên bạn cần tước ra cẩn thận từng cái một. Tuy quá trình này hơi tẻ nhạt nhưng làm như vậy sẽ khiến món rau khoai lang xào tỏi thơm ngon, thấm gia vị hơn.

Bước 2: Sau khi tất cả rau khoai lang đã được loại bỏ xơ, bạn đem rửa sạch rồi để ráo nước. Tỏi bóc bỏ vỏ rồi băm nhỏ. Đặt chảo lên bếp, cho mỡ lợn vào đun nóng. Tiếp theo bạn cho tỏi băm, hành lá xắt nhỏ vào phi đến khi dậy mùi thơm. Sau đó, cho rau khoai lang vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi rau xẹp xuống và đổi màu.

Bước 3: Lúc này bạn thêm một lượng gia vị vừa ăn, một chút bột nêm. Xào nhẹ nhàng để từng lá khoai lang thấm hết hương vị của gia vị. Khi rau chín hơn, bạn sẽ thấy màu xanh của lá khoai trở nên sống động hơn, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Khi xào rau khoai lang bạn cũng lưu ý kiểm soát thời gian và nhiệt độ. Đây là việc rất quan trọng vì thời gian xào quá lâu không chỉ khiến món ăn bị mất chất dinh dưỡng mà còn ảnh hưởng đến mùi vị. Do đó sau khi rau khoai lang mềm thì tắt lửa và lấy ra khỏi nồi ngay. Nếu cảm thấy hơi khô, bạn có thể cho thêm chút nước để lá khoai lang mềm và thơm ngon hơn.

Thành phẩm món rau khoai lang xào tỏi băm

Sau khi nấu chín, một đĩa lá khoai lang với màu sắc, hương vị thơm ngon cuối cùng cũng xuất hiện trên bàn ăn. Những chiếc lá màu xanh ngọc lục bảo điểm xuyết những giọt nước trong như pha lê, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Khi ăn, bạn có thể cảm nhận được hương thơm của tỏi và vị đậm đà giòn ngọt tươi mát của rau khoai lang hòa quyện thấm giá vị.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng!