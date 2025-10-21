Loại rau giá rẻ giàu canxi hơn cả sữa, nên ăn thường xuyên

Canxi là khoáng chất có vai trò rất quan trọng trong cơ thể con người. Trong cơ thể, canxi chiếm 1,5 - 2% trọng lượng cơ thể người, 99% lượng canxi tồn tại trong xương, răng, móng và 1% trong máu. Canxi không chỉ làm chắc xương mà còn giúp cơ bắp, tim và dây thần kinh của chúng ta hoạt động đúng cách.

Vì sao rau cải chíp được gọi là "vua canxi"?

Nếu không hấp thụ đủ canxi trong chế độ ăn uống, cơ thể của chúng ta sẽ lấy lượng canxi cần từ xương. Theo thời gian, quá trình này khiến xương yếu đi và làm tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương.

Có rất nhiều cách để bổ sung canxi, thông thường mọi người ưu tiên sử dụng sữa hoặc các chế phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua . Các nguồn thực phẩm cung cấp canxi khác có thể kể đến như: Cá (chẳng hạn như cá hồi và cá ngừ), rau lá xanh (như cải xoăn và phần lá xanh của rau cải), đậu phụ (được bổ sung canxi), cá nhỏ có xương (bao gồm cá mòi và cá hồi đóng hộp)

Bên cạnh đó, có một nguồn bổ sung canxi tự nhiên rất dồi dào mà ít người được biết chính là rau cải chíp, theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại rau sẵn có trong mùa thu đông này có lượng canxi cao hơn sữa: 100gr cải chíp cung cấp 158mg canxi, trong khi 100gr sữa bò tươi chỉ có khoảng 120mg canxi. Vì vậy loại rau được gọi là "vua canxi" này nên được ưu tiên.

Cải chip là loại rau giàu canxi đặc biệt. (Ảnh: Sohu)

Cải chip cung cấp canxi tốt hơn sữa vì nó không chứa lactose. Những người không dung nạp lactose có thể thay thế sữa bằng cải chip khi cần tìm nguồn cung canxi tự nhiên, điều này giúp phòng tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Nếu như sữa có thể gây tăng cân thì với cải chip, bạn có thể ăn thoải mái hơn mà không lo béo.

Giá cải chip rẻ hơn rất nhiều so với sữa. Hơn nữa, loại rau này phù hợp cho cả gia đình, từ trẻ em đang lớn đến người già muốn phòng ngừa loãng xương.

Điểm đặc biệt nhất là loại rau này có tỷ lệ canxi-magie gần như hoàn hảo, rất thích hợp cho xương phát triển.

Ngoài ra, cải chip còn có hàm lượng vitamin K cao, 76.4mcg trong 100gr rau. Nó cũng chứa nhiều vitamin A, vitamin C, folic axit, sắt, beta carotene và kali… giúp cho cơ bắp và các dây thần kinh luôn khỏe mạnh, beta carotene giảm nguy cơ ung thu phổi và ruột.

Cách bảo toàn lượng canxi trong cải chip

Trước tiên, hãy chú ý lựa chọn loại rau giàu canxi này. Có nhiều giống cải chip với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Để bổ sung canxi, bạn nên ưu tiên loại có lá dầy, hình dạng như chiếc thìa nhỏ, nó sẽ có chứa hàm lượng canxi lớn.

Khi chế biến, nên chần rau và cho một giọt dầu ăn vào, cách này giúp rau có màu xanh đẹp mắt và giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Ngoài ra, cải chíp kết hợp cùng nấm sẽ giúp thành phần dinh dưỡng thêm hiệu quả, rất tốt cho sức khỏe.

Gợi ý các món ngon với rau cải chip

Có nhiều cách chế biến loại rau giàu canxi này.

Với cải chip hấp tỏi, chúng ta có món ăn chế biến nhanh, bảo toàn được dinh dưỡng. (Ảnh: Sohu)

Cải chíp hấp tỏi : Sử dụng vỉ hấp, cho cải lên vỉ, sau đó rắc tỏi lên trên và hấp trong 5 phút. Lúc này rau rất mềm và thấm đẫm vị tỏi thơm ngon, ăn sẽ rất hấp dẫn.

Canh đậu phụ cải chip: Đun nước, thái nhỏ đậu phụ mềm và cải chip vào nồi, rồi rắc thêm trứng lên trên. Món canh này thích hợp những ngày trời trở lạnh, rất tốt để phục hồi sức khỏe.

Cải chip xào tôm: Phi hành tỏi, cho tôm vào đảo đều và sau đó cho cải chip vào, xào đến khi mềm. Món ăn có vị ngon ngọt của tôm, kết hợp với độ giòn của cải thảo rất hấp dẫn.

Sai lầm khi chế biến cải chip

Thời gian chế biến cải chip không nên quá lâu để giữ dinh dưỡng. (Ảnh: Sohu)

- Nấu quá kỹ vì nghĩ nấu càng lâu càng bổ dưỡng: Thực tế, bạn chỉ cần chần 30 giây là đủ. Nếu chần quá lâu, tất cả các chất dinh dưỡng trong cải chíp sẽ biến mất.

- Dùng chảo sắt để chiên xào: Nó sẽ phá hủy chất diệp lục, tốt nhất là dùng nồi hầm hoặc nồi thép không gỉ.

- Cho rằng ai cũng có thể ăn được cải chip: Với những người đang có sỏi thận thì cần tư vấn bác sĩ trước khi dùng rau cải chip quá nhiều vì trong rau có lượng axit oxalic.