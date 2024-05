Đó chính là quả cà chua!

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài với nắng nóng gay gắt trên cả nước, làn da của chị em ít nhiều đều bị đen sạm đi. Lúc này, làm sao để nhả nắng cho da, phục hồi làn da sau đi nắng đóng vai trò rất quan trọng. DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) khuyên, mỗi ngày chị em nên ăn 1 quả cà chua để nhanh chóng lấy lại làn da khỏe mạnh, sáng mịn màng tự nhiên.

Cà chua giúp nhả nắng và tốt cho làn da sau khi đi nắng về nhờ vào chứa nhiều chất chống oxy hóa, trong đó có lycopene. Lycopene là một loại carotenoid có tác dụng chống lại tác động của tia UV, giúp bảo vệ da khỏi tổn thương từ ánh nắng mặt trời và hạn chế tình trạng da bị sạm màu.

Cà chua giúp nhả nắng và tốt cho làn da sau khi đi nắng. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, cà chua còn chứa vitamin C và vitamin E, đều là những chất chống oxy hóa mạnh, làm dịu làn da bị kích ứng bởi nắng, tăng cường tái tạo tế bào da.

Mỗi ngày, chị em nên bổ sung thêm 1 quả cà chua vào chế độ ăn hàng ngày. Bạn có thể chế biến thành các món ăn phù hợp, đem ép nước uống, với những vùng da bị cháy nắng có thể thái lát cà chua mỏng đắp lên... đều rất tốt để nhả nắng, phục hồi làn da sau khi đi nắng.

Ngoài việc dùng thực phẩm từ thiên nhiên để nhả nắng cho làn da sau kỳ nghỉ lễ dài, chị em có thể tham khảo một số loại kem nhả nắng ngoài thị trường, dưỡng da mềm mướt, loại bỏ sạm đen nhanh chóng, trả lại làn da như trước khi đi biển.

Một số loại kem nhả nắng được review tốt mà bạn rất nên thử: Dưỡng thể nhả nắng Garnier, kem nhả nắng Vichy, kem Nhả Nắng La Roche Posay – Posthelios...

Không chỉ là một loại "kem nhả nắng tự nhiên", ăn cà chua đều đặn hàng ngày rất có lợi cho người có đường huyết cao, là "insulin tự nhiên" của người bệnh tiểu đường. Chúng chứa fructose và các chất chống oxy hóa.

Dưỡng thể nhả nắng Garnier. (Ảnh: Internet)

Fructose là một loại đường tự nhiên có thể giúp ổn định lượng đường huyết. Các chất chống oxy hóa như lycopene, vitamin C, E trong cà chua giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và có thể cải thiện độ nhạy cảm của cơ thể đối với insulin.

Lycopene dồi dào trong cà chua có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2 bằng cách bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và giảm viêm. Cà chua cũng rất giàu chất xơ, làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu sau khi ăn.

Ngoài nhả nắng, hạ đường huyết, ăn cà chua thường xuyên đem lại nhiều lợi ích sức khỏe

1. Tăng cường miễn dịch

Theo Health, nước ép cà chua là nguồn cung cấp vitamin C và beta-carotene, chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

Nghiên cứu phát hiện, nước ép cà chua làm tăng đáng kể mức độ tế bào miễn dịch, giúp chống lại virus.

2. Giảm nguy cơ ung thư

Beta-carotene và lycopene đều là những chất chống oxy hóa trong cà chua, có đặc tính chống ung thư.

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người đàn ông ăn nhiều cà chua, đặc biệt là cà chua nấu chín, sẽ giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Ngoài nhả nắng cho da, ăn cà chua thường xuyên đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. (Ảnh minh họa)

3. Cải thiện tim mạch

Các chuyên gia nhận định, chế độ ăn giàu cà chua có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người lớn ở Hoa Kỳ.

Một đánh giá được công bố vào năm 2022 báo cáo lượng lycopene hấp thụ cao, cũng như nồng độ chất chống oxy hóa cao trong máu, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch 14%.

4. Tăng khả năng sinh sản ở nam giới

Khả năng di chuyển của tinh trùng là dấu hiệu của khả năng sinh sản. Nghiên cứu công bố năm 20 17 cho thấy, nước ép cà chua làm tăng đáng kể nồng độ lycopene trong máu và sự di chuyển của tinh trùng so với nhóm đối chứng (dùng giả dược).

5. Ngăn ngừa táo bón

Lượng chất lỏng và chất xơ không đủ có thể gây táo bón. Cà chua cung cấp cả 2 chất dinh dưỡng quan trọng này. Cà chua cung cấp cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, rất tốt cho người bị táo bón.

Lưu ý sử dụng cà chua tránh hại sức khỏe

- Rửa kỹ hoặc nấu chín cà chua sống trước khi ăn để tránh ngộ độc, tăng cường vitamin cho cơ thể. Cà chua sống có thể chứa vi trùng gây bệnh do thực phẩm như Listeria và Salmonella, dễ sinh sôi vào mùa nắng nóng nên càng cần phải chú ý khâu bảo quản.

- Cà chua có thể làm trầm trọng thêm vấn đề trào ngược dạ dày thực quản (GERD) và chứng đau nửa đầu mãn tính. Do đó hãy trao đổi với bác sĩ trước khi bạn có ý định dùng nếu đang gặp các vấn đề này.