Dưa hấu là "viagra tự nhiên" vừa tốt cho "chuyện ấy" vừa ngăn tia cực tím

Theo Healthline, dưa hấu là loại quả được ví như "viagra tự nhiên" vì chứa lượng lớn axit amin citrulline. Các nhà khoa học tin rằng, loại axit amin tự nhiên này có tác dụng dược lý tương tự như viagra.

Dưa hấu là "viagra tự nhiên" vừa tốt cho "chuyện ấy" vừa là "kem chống nắng tự nhiên". (Ảnh minh họa)

Loại quả này cũng chứa đầy chất chống oxy hóa, axit amin, có thể cải thiện lưu lượng máu. L-citrulline tự nhiên trong dưa hấu khi đi vào cơ thể chuyển đổi thành L-arginine, tạo ra axit nitric. Từ đó giữ mạch máu khỏe mạnh, hỗ trợ khả năng đạt được sự cương cứng khi quan hệ tình dục tốt hơn.

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (Nguyên Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), dưa hấu là loại quả đem lại nhiều lợi ích sức khỏe vào mùa hè. Nó không chỉ giải nhiệt, cấp nước mà còn tốt ngang "viagra tự nhiên" kiêm luôn khả năng chống nắng, nhả nắng, tránh tình trạng da cháy nắng.

Ngoài thịt quả, cùi và hạt dưa hấu cũng có tác dụng không kém.

"Hạt dưa hấu rất giàu axit amin, trong đó có cả tryptophan, axit glutamic, lysine. Chúng tăng cường hấp thụ canxi, sự hình thành collagen trong cơ thể, tăng cường trao đổi chất, hệ thống tim mạch và cải thiện cả sức khỏe tình dục", chuyên gia nhấn mạnh.

Dưa hấu tốt từ thịt quả đến cùi, hạt, nhất là trong việc cải thiện sức khỏe tình dục. (Ảnh minh họa)

Ăn dưa hấu đều đặn giúp ngăn chặn nếp nhăn, khô da vì giàu vitamin C. Glutathione có trong dưa hấu giúp làm sáng da. Dưa hấu cũng chứa nhiều carotenoid được gọi là lycopene. 100mg dưa hấu cung cấp khoảng 4868mcg lycopene, cao hơn 40% so với cà chua. Đó là những lý do khiến nó tốt ngang "kem chống nắng tự nhiên", nhả năng, ngăn cháy nắng, bảo tồn collagen.

Vậy nên không quá khi nói rằng, ăn dưa hấu giúp 2 người vừa vui vừa khỏe. Quý ông thì sung mãn chuyện phòng the nhờ viên viagra tự nhiên. Chị em thì hạnh phúc viên mãn lại còn trẻ hóa da khi ăn cùng chồng.

Những lưu ý cần ghi nhớ khi ăn dưa hấu

- Dưa hấu được coi là món ăn an toàn, ngay cả khi bạn tiêu thụ số lượng lớn. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ để ăn lượng hợp lý.

Ăn lượng lớn dưa hấu một lúc có thể gây tăng đường huyết, rất nguy hiểm cho người bệnh tiểu đường. (Ảnh minh họa)

Dưa hấu và nhiều loại trái cây khác có thể làm tăng lượng đường trong máu. Vì vậy, ăn lượng lớn dưa hấu một lúc có thể gây tăng đường huyết, rất nguy hiểm cho người bệnh tiểu đường.

- Dưa hấu có lượng calo thấp nhưng việc tiêu thụ quá nhiều bất kỳ loại thực phẩm nào cũng có thể dẫn đến tăng cân.

- Không có nghiên cứu tìm thấy bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào liên quan đến việc ăn dưa hấu ở người, cũng như động vật khỏe mạnh bình thường. Vì vậy, bạn có thể thử dùng dưa hấu như một loại thuốc thay thế viagra. Bạn cũng có thể sử dụng cùng với viagra, để đạt hiệu quả tốt nhất khi làm "chuyện ấy".

Bạn có thể thử dùng dưa hấu như một loại thuốc thay thế viagra hoặc sử dụng cùng với viagra, để đạt hiệu quả tốt nhất trong "chuyện ấy". (Ảnh: Internet)

- Khi ăn dưa hấu nên ăn cả cùi trắng vì giàu chất khoáng, vitamin phong phú, có tác dụng giải nhiệt, hạ nóng, tăng miễn dịch, giảm cân tốt hơn.

- Những người huyết áp thấp khi ăn dưa hấu cần chú ý nên bỏ hạt.

- Sử dụng hạt dưa hấu mua ngoài cửa hàng cần tránh mua hạt nhuộm phẩm màu, vì có thể gây hại sức khỏe.