Mặc dù tất cả các loại trái cây đều tốt cho sức khỏe nhưng không có loại trái cây hoặc rau củ nào cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng bạn cần, vì vậy điều quan trọng là phải ăn đa dạng và ít nhất là 5 loại rau củ quả mỗi ngày, theo chuyên trang ẩm thực Anh BBC Good Food.

Tuy nhiên, bạn đã bao giờ tự hỏi đâu là loại trái cây tốt cho sức khỏe nhất chưa. Tháng 3 năm 2023, BBC Good Food đã đăng tải một danh sách "20 loại trái cây tốt nhất", trong đó liệt kê các loại trái cây giàu dinh dưỡng bậc nhất với nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trong danh sách này có nhiều loại quả quen thuộc với người Việt, ví dụ như dưa hấu (xếp thứ 20), lựu (17), mận (16), đu đủ (14), nho (10)… Đứng ở vị trí thứ 10, nho là loại trái cây Việt Nam trồng được, giá cũng khá bình dân.

Ăn nho mỗi ngày không những tăng lượng Vitamin cho cơ thể mà còn có nhiều tác dụng phòng các bệnh tật khác. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của trái nho đối với sức khỏe:

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Theo Sức khoẻ & Đời sống, nho làm tăng lượng oxit nitric trong máu, giúp ngăn chặn việc hình thành cục máu đông. Vì thế, nho là một cách hiệu quả để làm giảm nguy cơ lên cơn đau tim. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong nhó có thể ngăn chặn sự oxy hóa gây ra bởi cholesterol xấu LDL – loại cholesterol gây tắc mạch máu và là yếu tố chính dẫn đến nhiều căn bệnh của hệ thống tuần hoàn.

Nho còn chứa rất nhiều flavonoid – chất chống oxy hóa rất mạnh. Hai loại flavonoid chính có trong nho là resveratrol và quercetin. Hai chất này có tác dụng làm giảm các tác động tiêu cực của các gốc tự do và giảm tác dụng của cholesterol LDL lên các động mạch. Chúng còn có thể làm giảm số lượng các mảng bám thành mạch và lọc bỏ các chất độc hại ra khỏi dòng máu.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Thông tin trên Lao Động , một cốc nho cung cấp 4,8 miligam (mg) vitamin C, rất cần thiết để tăng cường khả năng miễn dịch. Nho cũng hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn thông qua đặc tính kháng khuẩn tự nhiên giúp bảo vệ bạn chống lại vi khuẩn và vi rút. Sắc tố có trong nho cũng như nhiều loại trái cây và rau quả khác có thể có đặc tính kháng khuẩn.

Cung cấp chất chống oxy hóa hữu ích

Nho chứa nhiều chất chống oxy hóa khác nhau. Quercetin - một chất chống oxy hóa tạo nên màu sắc cho nho tím và đen, bảo vệ chống lại các bệnh thoái hóa thần kinh. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nho phần nào bảo vệ chống lại sự tấn công của bệnh Alzheimer.

Thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn

Một lượng nhỏ melatonin được tìm thấy trong nho. Melatonin có thể thúc đẩy giấc ngủ dài và yên tĩnh. Melatonin là một loại hormone được sản xuất trong não của bạn. Khi trời tối, não sản sinh ra melatonin để hỗ trợ nhịp sinh học và giấc ngủ của bạn. Melatonin có thể giúp giảm tình trạng lệch múi giờ, rối loạn giấc ngủ và lo lắng trước hoặc sau phẫu thuật.

Giảm chứng khó tiêu

Nho đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm chứng khó tiêu. Nho có thể chữa chứng khó tiêu cũng như làm giảm sự kích ứng ở dạ dày. Nho cũng có thể hỗ trợ điều trị một số vấn đề tiêu hóa khác bởi được coi là một thực phẩm nhẹ, dễ tiêu hóa với đường ruột.

Giảm lượng cholesterol trong máu

Nho có chứa một thành phần tên là pterostilbene, có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu. Pterostilbene có liên quan chặt chẽ đến resveratrol, chất chống oxy hóa và làm nho có màu đỏ tím. Hai chất này có thể có tác dụng ngăn chặn ung thư và có tác dụng rất lớn lên việc giảm cholesterol máu.

Saponin có trong vỏ nho có thể liên kết với các cholesterol và làm giảm sự hấp thu cholesterol của cơ thể, từ đó làm giảm lượng cholesterol trong máu.

Ngăn chặn suy giảm thị lực do lão hóa và thoái hóa điểm vàng

Nho có thể ngăn chặn việc suy giảm thị lực do lão hóa và thoái hóa điểm vàng. Nghiên cứu tiến hành tại Đại học Miami chỉ ra rằng, chế độ ăn nhiều nho có thể hỗ trợ sức khỏe của đôi mắt và làm giảm các bệnh đe dọa thị lực liên quan đến võng mạc.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 3 khẩu phần nho một ngày có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng đi khoảng 36%. Cả nho và rượu vang (làm từ nho) có thể làm giảm tình trạng suy giảm thị lực theo thời gian.

Các thành phần chống ung thư

Nho được chứng minh là có chứa các thành phần chống ung thư, do tác dụng chống viêm của resveratrol, đặc biệt là với ung thư đại trực tràng và ung thư vú. Anthocyanin và pro-anthocyanidin trong nho có tác dụng ức chế sự phát triển của các tác nhân gây ung thư. Không chỉ ngăn ngừa nguy cơ ung thư, nho còn làm ức chế sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư.