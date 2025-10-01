Tử cung có vai trò quan trọng với phụ nữ, không chỉ liên quan tới sinh sản mà còn ảnh hưởng sức khỏe thể chất, tinh thần, tốc độ lão hóa, vẻ ngoài và tuổi thọ. Thế nhưng tử cung lại rất dễ bị tác động xấu bởi chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt, cách vệ sinh vùng kín hay cả chuyện phòng the.

Khi nói đến bảo vệ tử cung trong đời sống chăn gối, đa số chị em chỉ chú ý tới quá trình quan hệ mà bỏ qua thời điểm trước và sau đó. Thực tế, 3 việc làm ngay sau khi quan hệ có thể gây hại tử cung nhưng nhiều phụ nữ lại mắc phải:

1. Dùng giấy vệ sinh lau vùng kín

Nhiều người có thói quen dùng khăn giấy lau vùng kín vì nghĩ sẽ sạch sẽ. Thực tế đây là cách làm phản tác dụng. Giấy vệ sinh có thể đã nhiễm vi khuẩn, virus trong quá trình bảo quản. Khi tiếp xúc vùng kín, chúng dễ dàng xâm nhập và gây hại tử cung.

Hơn nữa, giấy vệ sinh không làm sạch được vi khuẩn mà còn để lại mảnh vụn gây bí tắc, khiến môi trường âm đạo dễ viêm nhiễm. Duy trì lâu dài có thể dẫn tới viêm cổ tử cung, viêm nội mạc tử cung và nhiều bệnh phụ khoa khác.

Cách tốt nhất là rửa nhẹ nhàng vùng kín bằng nước ấm, không chà xát mạnh rồi thấm khô bằng khăn mềm sạch. Điều này vừa an toàn vừa bảo vệ niêm mạc tử cung.

2. Ngay lập tức tiếp xúc với gió lạnh

Sau khi quan hệ, cơ thể nóng lên, toát mồ hôi, nhịp tim tăng. Nếu mở cửa sổ, bật quạt hay điều hòa trong tình trạng ăn mặc mỏng manh thì hơi lạnh sẽ xâm nhập, gây ra sự khó chịu và có thể dẫn tới bệnh tật.

Đặc biệt, lúc này tử cung vẫn còn yếu và có thể chưa trở lại trạng thái bình thường. Nếu để gió lạnh thổi trực tiếp vào, nguy cơ tử cung bị nhiễm lạnh rất cao. Về lâu dài, tình trạng này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản. Không chỉ mùa đông mà ngay cả mùa hè, việc bật điều hòa hoặc quạt công suất lớn sau khi quan hệ cũng gây hại tương tự.

3. Đi tắm ngay sau khi quan hệ

Trong lúc ân ái, cơ thể tiêu hao nhiều calo, nhịp tim tăng, lỗ chân lông giãn nở và ra nhiều mồ hôi. Nếu vội tắm ngay, hơi lạnh và ẩm khí dễ xâm nhập khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, đặc biệt là tử cung. Phụ nữ vốn có thể chất thiên hàn nên nguy cơ càng cao.

Ngoài ra, sau khi “hành sự” tim mạch chưa ổn định, cơ thể còn mệt. Tắm ngay lúc này có thể gây co mạch, chóng mặt, thêm mệt mỏi, ảnh hưởng quá trình hồi phục của niêm mạc tử cung. Vì vậy, các chuyên gia khuyên nên chờ khoảng 10 - 15 phút cho nhịp tim và mồ hôi trở lại bình thường rồi mới tắm.