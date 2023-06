Loại quả nhỏ xíu phổ biến trên mâm cơm, giúp quét sạch mỡ máu, ngừa ung thư

Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3) các nghiên cứu của y học hiện đại đã tìm ra trong trái ớt có capsicain - alkaloid chiếm tỷ lệ khoảng 0,05-2%. Capsaicin có tác dụng kích thích não bộ sản xuất ra chất endorphin - một chất morphin nội sinh có đặc thuốc giảm đau). Với đặc tính này ớt rất tốt cho bệnh nhân bị viêm khớp mạn tính và các bệnh ung thư.

Ăn ớt còn giúp lưu thông máu tốt, tránh tình trạng đông vón tiểu cầu dễ gây tai biến tim mạch. Ớt còn có tác dụng ngăn ngừa tình trạng huyết áp tăng cao. Một số nghiên cứu cho thấy, những loại ớt vỏ xanh, trái nhỏ có hàm lượng capsaicin nhiều hơn.

Ớt có nhiều tác dụng tốt cho sức khoẻ.

Trong quả ớt còn chứa nhiều loại vitamin như vitamin C, B1, B2, acid citric, acid malic, beta caroten... đều là những vitamin cần cho sức khoẻ.

Bác sĩ Vũ đưa ra thông tin khá thú vị, lượng vitamin C trong ớt cao hơn cam. Mỗi 100g ớt cay tươi chứa tới 144mg vitamin C. Lượng vitamin C phong phú có thể khống chế bệnh tim mạch, xơ cứng động mạch và giảm cholesterol. Các nghiên cứu của nước ngoài cho thấy, chuột sau khi ăn đồ ăn có ớt, lượng cholesterol trong máu giảm rõ rệt.

Các nhà khoa học của Viện Đại học Pittburg (Mỹ) chứng minh ớt có thể làm chậm quá trình phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tụy. Đó là do tác dụng của chất cay capsaicin có vai trò xúc tác, làm cho các tế bào ung thư tự phá hủy nhưng không gây hại cho các tế bào bình thường.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, ớt có tác dụng sát trùng, chống ôi thiu, chống lạnh và chứa một số dưỡng chất nên giúp con người đề phòng và chữa một số bệnh.

“Ớt còn chứa các hoạt chất giúp máu lưu thông tốt, ngăn ngừa nguy cơ tai biến tim mạch” , bác sĩ Vũ nói.

Đối với những bị bệnh cảm cúm, cảm lạnh và những bệnh liên quan đến đường hô hấp, ớt và các thức ăn cay là ‘thuốc ngừa’ hiệu quả. Trong ớt cay có tới 1390 mg beta-caroten - chất chống ôxy hóa - tác dụng chống cảm mạo, phong hàn.

“Vị cay kích thích mạnh khiến não bộ bài tiết chất hóa học làm giảm bớt đau đớn và sinh ra một chút khoái cảm. Với tác dụng đó ớt giúp giảm đau cho những trường hợp đau đầu kinh niên”, bác sĩ Vũ cho biết.

Ớt cay có những chất đặc biệt có thể đẩy nhanh sự trao đổi chất để đạt được hiệu quả đốt chất béo trong cơ thể. Vì thế nó có tác dụng trong việc giảm béo. Chất này còn có thể thúc đẩy bài tiết hoóc môn nên cũng có tác dụng làm đẹp da.