Quả bầu không chỉ có hàm lượng nước cao mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe như tinh bột, chất xơ, canxi, sắt, magiê, phốtpho, kali, natri, kẽm, vitamin C, vitamin B6… tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nhiều người không biết về những lợi ích này của trái bầu.

Ảnh Boldsky.

Theo BS. Phó Thuần Hương, quả bầu là loại rau ăn có giá trị dinh dưỡng cao, mát, ngọt, thông dụng trong mùa hè, đặc biệt nó còn giúp phòng chữa các bệnh khi thời tiết nóng bức, ẩm thấp như mụn nhọt ngoài da, ho sốt, đái đỏ, táo bón.

Quả bầu giàu chất dinh dưỡng nhất định và các hợp chất thực vật có lợi. Quả bầu chứa 96% nước, rất ít calo, chất béo, protein, carbs. Tuy nhiên, nó vẫn giàu chất xơ và cung cấp một lượng nhỏ chất dinh dưỡng khác nhau.

Giàu vitamin: Quả bầu là nguồn cung cấp vitamin dồi dào, đặc biệt là vitamin C và vitamin B phức hợp. Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng miễn dịch, thúc đẩy làn da khỏe mạnh.

Ngoài ra, bầu còn là nguồn cung cấp flavonoid và carotenes, hai chất chống oxy hóa được cho là giúp bảo vệ cơ thể chống lại tổn thương tế bào và một số tình trạng như đái tháo đường type 2, bệnh tim.

Các vitamin B trong quả bầu đóng nhiều vai trò khác nhau trong cơ thể, bao gồm sản xuất năng lượng và sức khỏe hệ thần kinh.

Hàm lượng khoáng chất: Quả bầu còn chứa các khoáng chất như sắt, magie, phốt pho, đồng, mangan, kali, canxi. Trong đó, kali rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch, duy trì mức huyết áp khỏe mạnh. Magie đóng vai trò quan trọng trong chức năng cơ và thần kinh, kiểm soát lượng đường trong máu cũng như sức khỏe của xương.

Những lợi ích sức khỏe từ quả bầu

Khi nhiệt độ tăng, cơ thể cần thực phẩm để có thể làm mát và giữ đủ nước. Quả bầu là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho chế độ ăn uống giúp khỏe mạnh từ trong ra ngoài.

Nhiều món ngon được chế biến từ quả bầu có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images.

Người bạn thân" của hệ tiêu hóa khỏe mạnh: Hệ tiêu hóa đóng vai trò then chốt đối với sức khỏe tổng thể, và quả bầu chính là "chìa khóa" để duy trì sự hoạt động trơn tru của hệ thống này. Bầu rất giàu chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và đảm bảo quá trình đào thải chất thải diễn ra đều đặn.

Trong khi đó, chất xơ hòa tan lại là nguồn thức ăn quý giá cho các lợi khuẩn trong đường ruột, thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng và khỏe mạnh, từ đó cải thiện khả năng hấp thụ dinh dưỡng và tăng cường sức đề kháng.

Ổn định đường huyết và kiểm soát huyết áp : Với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao, quả bầu là một lựa chọn thực phẩm thông minh. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bầu có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate.

Đồng thời, hàm lượng Kali phong phú trong bầu đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, làm giãn mạch máu và giảm áp lực lên thành mạch, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến huyết áp cao.

Giảm căng thẳng, đem lại giấc ngủ ngon: Cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực khiến chúng ta dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất ngủ. May mắn thay, quả bầu có thể là một giải pháp tự nhiên hiệu quả. Bầu chứa một số hợp chất tự nhiên có tác dụng an thần nhẹ, giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm bớt lo âu và căng thẳng.

Ảnh Boldsky

Uống một ly nước ép bầu ấm hoặc thưởng thức các món ăn từ bầu vào buổi tối có thể giúp bạn thư giãn, dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn và có một giấc ngủ sâu, trọn vẹn.

Tăng cường khả năng miễn dịch: Hàm lượng vitamin C cao của quả bầu rất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch. Vitamin C làm tăng sự phát triển của các tế bào bạch cầu, rất cần thiết để chống nhiễm trùng. Thêm quả bầu vào danh sách thực phẩm lành mạnh trong chế độ ăn uống góp phần giúp hệ thống miễn dịch mạnh mẽ, ngăn ngừa bệnh tật.

Bí quyết cho làn da sáng khỏe và mái tóc óng mượt: Sức khỏe không chỉ thể hiện qua vóc dáng mà còn qua vẻ đẹp bên ngoài. Hàm lượng nước cao cùng với các vitamin và khoáng chất thiết yếu trong bầu đóng góp không nhỏ vào việc nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Bầu giúp cung cấp độ ẩm cần thiết, làm da trở nên mềm mại, căng mịn và tươi sáng hơn. Đối với mái tóc, các dưỡng chất này cũng góp phần tăng cường độ chắc khỏe, giảm thiểu tình trạng gãy rụng và mang lại vẻ óng mượt tự nhiên.

Cần lưu ý một số tác dụng phụ của quả bầu Mặc dù ăn quả bầu là an toàn cho hầu hết mọi người nhưng cần lưu ý các tác dụng phụ dưới đây: Gây khó chịu cho dạ dày: Quả bầu có thể chứa cucurbitacin, hợp chất có thể gây khó chịu cho dạ dày, đặc biệt nếu quả bầu nào có vị đắng. Phản ứng dị ứng: Một số người có thể bị dị ứng với quả bầu như sưng, phát ban hoặc ngứa. Nếu nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào sau khi ăn quả bầu, hãy ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ. Đường huyết: Mặc dù quả bầu có chỉ số đường huyết thấp và thường an toàn cho bệnh nhân đái tháo đường nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra sự thay đổi lượng đường trong máu. Bệnh nhân đái tháo đường cần theo dõi chặt chẽ lượng đường trong máu khi ăn quả bầu thường xuyên. Tương tác thuốc: Quả bầu có thể tương tác với một số loại thuốc. Nếu đang dùng thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có ý định thường xuyên ăn quả bầu.

(theo suckhoedoisong, vov)