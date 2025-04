Loại quả bổ gan, chống ung thư rất hay, nhiều người chưa biết

Theo VTC News, bạch đậu khấu, hay còn gọi là thảo quả xanh, là loại gia vị thuộc họ gừng, được con người sử dụng trong nhiều thế kỷ, cả trong nấu ăn và làm thuốc. Bạch đậu khấu rất được ưa chuộng trong nền ẩm thực của các nước Trung Đông và Ả Rập. Cho tới nay, bạch đậu khấu dùng phổ biến ở khắp nơi trên thế giới.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra một số lợi ích tuyệt vời của bạch đậu khấu trong việc chống lại bệnh tật cho con người, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của bạch đậu khấu.

Kháng khuẩn

Chiết xuất bạch đậu khấu có thể được sử dụng để điều chế các loại thuốc kháng khuẩn mới. Ảnh minh họa.

Một nghiên cứu vào năm 2018 cho thấy chiết xuất từ quả bạch đậu khấu có tác dụng hiệu quả trong việc tiêu diệt một số loại vi khuẩn và nấm bằng việc phá vỡ màng tế bào của các vi sinh vật gây bệnh này.

Một nghiên cứu khác từ Đại học Kastamonu (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết, tính chất kháng khuẩn của bạch đậu khấu có tác dụng trên hầu hết các vi sinh vật gây bệnh được thử nghiệm trong nghiên cứu của họ.

Theo báo cáo của một nghiên cứu được công bố vào tháng 5, năm 2017 trên Tạp chí Food Science and Technology, chiết xuất bạch đậu khấu có thể được sử dụng để điều chế các loại thuốc kháng khuẩn mới.

Phòng chống hội chứng chuyển hóa và tiểu đường

Bạch đậu khấu có thể giúp giải quyết một số vấn đề của hội chứng chuyển hóa. Đây là một nhóm các tình trạng sức khỏe, bao gồm béo phì, huyết áp cao, tăng mỡ máu có hại, giảm mỡ máu có lợi, từ đó có thể dẫn tới các bệnh lý như tim mạch và tiểu đường loại 2.

Trong nghiên cứu trên động vật tại Bangladesh, các nhà khoa học cho những con chuột ăn một chế độ ăn nhiều carb và chất béo. Những con chuột được cho dùng thêm bột bạch đậu khấu ít bị tăng cân hơn và hàm lượng cholesterol trong cơ thể ổn định hơn so với những con chuột không được dùng bạch đậu khấu.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí The Science of Food and Agriculture vào năm 2017 cho thấy bột bạch đậu khấu có thể cải thiện các dấu hiệu viêm nhiễm trên cơ thể con người. Ở nghiên cứu này, những phụ nữ bị thừa cân, đồng thời mắc cả tiểu đường và mỡ máu cao được cho dùng bạch đậu khấu trong vòng 8 tuần. Sau khoảng thời gian này, lượng protein gây viêm trong máu của họ đã giảm đi.

Nghiên cứu khác trên 83 người mắc bệnh tiểu đường, được chia thành 2 nhóm dùng giả dược và dùng bạch đậu khấu. Kết quả cho thấy những người dùng bạch đậu khấu có sự cải thiện về lượng insulin và nồng độ hemoglobin A1c sau 10 tuần.

Có đặc tính chống viêm, giúp chống lại các bệnh mạn tính

Bạch đậu khấu rất giàu các hợp chất chống viêm. Tình trạng viêm là phản ứng của cơ thể khi tiếp xúc với các chất lạ. Tuy nhiên, tình trạng viêm nhiễm kéo dài có thể dẫn đến các bệnh mạn tính.

Chất chống oxy hóa trong bạch đậu khấu có tác dụng bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại và ngăn chặn tình trạng viêm xảy ra.

Một nghiên cứu cho thấy sử dụng chiết xuất bạch đậu khấu với liều lượng 50 – 100mg trên mỗi kg trọng lượng cơ thể có hiệu quả trong việc ức chế ít nhất 4 hợp chất gây viêm nhiễm khác nhau ở chuột.

Một nghiên cứu khác trên chuột cho thấy ăn bột bạch đậu khấu có thể làm giảm chứng viêm gan do ăn nhiều carb và chất béo.

Mặc dù không có nhiều nghiên cứu về tác dụng chống viêm của bạch đậu khấu ở người, nhưng một nghiên cứu cho thấy bạch đậu khấu có thể làm tăng mức độ chống oxy hóa lên đến 90%.

Tốt cho gan

Không chỉ là một nguyên liệu nấu ăn quen thuộc, loại quả này còn được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Các nghiên cứu trên chuột cho thấy hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong các loại gia vị như bạch đậu khấu có thể ngăn ngừa bệnh về gan.

Chiết xuất bạch đậu khấu có thể làm giảm mức độ men gan, chất béo trung tính và mỡ máu. Chiết xuất này cũng có thể ngăn ngừa việc tăng kích thước và trọng lượng gan, điều này giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ được thực hiện trên động vật, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để có thể khẳng định lợi ích này.

Tốt cho phổi và cải thiện hô hấp

Các hợp chất trong bạch đậu khấu có thể giúp tăng luồng khí lưu thông đến phổi và cải thiện hô hấp.

Trong liệu pháp hương thơm, mùi của bạch đậu khấu có thể giúp cơ thể tăng cường khả năng sử dụng oxy trong quá trình tập thể dục.

Một nghiên cứu yêu cầu một nhóm người tham gia hít tinh dầu bạch đậu khấu trong 1 phút trước khi đi bộ trên máy chạy bộ trong khoảng 15 phút. Kết quả, nhóm này có mức hấp thụ oxy cao hơn đáng kể so với nhóm người không sử dụng tinh dầu bạch đậu khấu.

Một điểm đáng chú ý khác là bạch đậu khấu có thể cải thiện việc thở và sử dụng oxy bằng cách làm giãn đường thở. Điều này có thể giúp ích để điều trị bệnh hen suyễn.

Một nghiên cứu trên chuột và thỏ cho thấy việc tiêm chiết xuất từ bạch đậu khấu có thể làm giãn đường dẫn khí trong cổ họng. Nếu chiết xuất này có tác dụng tương tự ở những người bị hen suyễn, nó có thể cải thiện tình trạng viêm đường thở và giúp cải thiện hô hấp, theo báo Tổ Quốc.