Loại quả bé nhỏ nhưng công dụng chống ung thư, làm đẹp da cực tốt

Nho là loại quả được coi trọng như bảo vật

Từ thời Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại, nho đã là loại quả được coi trọng như một bảo vật quý. Nho thường được dùng để sản xuất rượu vang cho tầng lớp quý tộc. Nó đồng thời cũng là loại quả thường được sử dụng để bồi bổ sức khỏe.

Theo cuốn sách 'Thực phẩm chữa bệnh' của Nhà xuất bản DK (Anh): "Trong hàng nghìn năm qua, mọi bộ phận của nho, kể cả nhựa cây đều được sử dụng làm thuốc. Nho là loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là phức hợp oligomeric".

Nhắc đến các công dụng tốt nhất của quả nho, nhất định không thể quên lợi ích chống ung thư của nó.

Nho là nguồn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa – chúng chứa nhiều loại dinh dưỡng thực vật từ carotenoid đến polyphenol. Các nghiên cứu đã tiết lộ rằng những chất dinh dưỡng thực vật này giúp ngăn ngừa một số loại ung thư và giúp duy trì sức khỏe của tim. Trong số các polyphenol, resveratrol được biết đến với những đặc tính kỳ diệu như ức chế sự hình thành các gốc tự do có thể gây ung thư và làm giãn mạch máu giúp máu lưu thông dễ dàng và hạ huyết áp.



Trong hạt nho cũng có chứa các chất làm loại bỏ các gốc tự do, chống lão hóa, tăng khả năng miễn dịch và ngăn chặn các gốc tự do gây tổn hại cho tế bào cơ thể. Do đó, quả nho giúp cơ thể tự bảo vệ các cơ quan lẫn mô mạch, ngăn ngừa bệnh tim, ung thư, lão hóa sớm, bệnh tiểu đường hay xơ cứng động mạch.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi phụ nữ ăn nho mỗi ngày?

1. Chị em sẽ trẻ đẹp hơn

Người ta thấy rằng resveratrol trong nho có thể ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và các vấn đề về da nói chung. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu tại Đại học California, Los Angeles (UCLA), resveratrol khi được kết hợp với một loại thuốc trị mụn phổ biến là benzoyl peroxide, sẽ chống lại vi khuẩn gây mụn.

2. Mắt sẽ sáng hơn

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Miami, Florida, nho thúc đẩy sức khỏe của mắt từ những thay đổi báo hiệu ở cấp độ tế bào để trực tiếp chống lại stress oxy hóa. Bao gồm nho trong chế độ ăn uống dẫn đến lượng protein gây viêm thấp hơn và lượng protein bảo vệ cao hơn trong võng mạc. Trong khi đó, võng mạng là phần của mắt chứa các tế bào phản ứng với ánh sáng, được gọi là tế bào cảm quang.

3. Giảm cholesterol

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng nho có thể ngăn ngừa cục máu đông tốt hơn aspirin rất nhiều. Trên hết, nó còn làm giảm nồng độ cholesterol trong huyết thanh lẫn sự gắn kết tiểu cầu của cơ thể. Từ đó có tác dụng nhất định trong việc ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

Cụ thể hơn, nho làm tăng lượng oxit nitric trong máu và giúp ngăn chặn việc hình thành cục máu đông. Vì thế ăn nho là một cách hiệu quả để làm giảm nguy cơ lên cơn đau tim.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong nho có thể ngăn chặn sự oxy hóa gây ra bởi cholesterol xấu LDL – loại cholesterol gây tắc mạch máu và là yếu tố chính dẫn đến nhiều căn bệnh của hệ thống tuần hoàn.

4. Chống nắng tốt hơn

Nghiên cứu năm 2020 cho biết thêm, ăn nho có thể bảo vệ da bằng cách giữ ẩm, chống tia UV. Điều này có thể giúp bảo vệ làn da khỏi lão hóa sớm và các dấu hiệu tổn thương khác của ánh nắng mặt trời, chẳng hạn như nếp nhăn và đốm nâu, nám.

Resveratrol cũng có tác dụng chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa lão hóa da, giảm sự xuất hiện của mụn trứng cá và sự phát triển của các rối loạn da, bao gồm ung thư da.

5. Giải độc cơ thể

Tiêu thụ nho cũng có thể giúp giải độc cơ thể. Điều hiệu quả ở đây là vì chúng chứa hàm lượng kali cao và rất ít natri. Sự kết hợp này giúp cơ thể loại bỏ độc tố và nước dư thừa.

Theo cuốn sách 'Thực phẩm chữa bệnh': "Nho chứa carbohydrate giải phóng chậm giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Hỗn hợp chất chống oxy hóa và chất xơ của nó cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.

Theo NDTV, Aboluowang