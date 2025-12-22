Người xưa vẫn thường dặn: "Thu đông dưỡng âm, chớ làm kinh động đến dương". Khi những cơn gió lạnh ùa về, cũng là lúc cơ thể chúng ta cần được vỗ về và bảo vệ kỹ lưỡng nhất. Dương khí trong người có vượng thì thân nhiệt mới ấm, khí huyết mới thông, bệnh tật mới không có cơ hội ghé thăm. Nhưng thay vì vội vàng tìm đến những viên thuốc bổ, sao chị em mình không thử nhìn ngay vào gian bếp? Có những món ăn giản dị, mộc mạc thôi nhưng lại mang sức mạnh như một "lò sưởi tự nhiên", giúp bạn và gia đình đi qua mùa đông một cách ấm áp và khỏe mạnh nhất. Dưới đây là 5 "bảo vật" giữ nhiệt tuyệt vời mà bạn nhất định phải đưa vào thực đơn tuần này.

1. Thịt dê hầm củ cải: "Lò sưởi" di động cho ngày đại hàn

Nếu phải tìm một "vua giữ ấm" trong thế giới thực phẩm, chắc chắn ngôi vương phải thuộc về thịt dê. Mang trong mình tính ôn, vị ngọt, thịt dê không chỉ là món ăn mà còn là vị thuốc giúp bổ huyết, làm ấm kinh mạch, xua tan cái lạnh lẽo đang ngấm vào da thịt.

Nhưng ăn thịt dê thế nào cho chuẩn? Đừng chỉ nướng hay xào, hãy thử làm món thịt dê hầm củ cải. Bạn chỉ cần chần sơ thịt dê, rồi thả vào nồi hầm cùng vài lát gừng, khúc hành, ninh liu riu trong khoảng một giờ đồng hồ cho thịt mềm tơi. Lúc này, hãy thả thêm những miếng củ cải trắng cắt khúc vào ninh tiếp 20 phút. Sự kết hợp này tuyệt vời ở chỗ: Củ cải thanh mát sẽ trung hòa bớt tính nóng và vị nồng của dê, tạo nên một món canh ngọt lịm, bổ mà không ngấy. Một bát canh nóng hổi bưng lên, khói tỏa nghi ngút, húp đến đâu thấy người tỉnh táo, ấm sực đến đó.

2. Hẹ xào tôm nõn: "Rau khởi dương" đánh thức năng lượng

Trong dân gian, rau hẹ còn có cái tên rất kêu là "khởi dương thảo". Đúng như tên gọi, loại rau xanh mướt, rẻ tiền này lại có công năng ôn trung hành khí cực tốt, đặc biệt hữu hiệu với những ai hay bị lạnh bụng hay chân tay buốt giá mùa đông.

Để món hẹ thêm phần hấp dẫn và bổ dưỡng, hãy kết hợp nó với tôm nõn. Tôm cũng mang tính ôn, khi đi cùng hẹ sẽ tạo thành "cặp bài trùng" hoàn hảo. Cách làm thì nhanh gọn vô cùng: Tôm nõn chần sơ cho săn lại, phi thơm chút dầu rồi trút hẹ vào đảo nhanh tay, tôm vào sau, nêm chút muối và dầu hào là có ngay đĩa xào xanh mướt, giòn ngọt. Bữa cơm chiều đông có đĩa hẹ xào tôm, vừa đưa cơm lại vừa giúp cả nhà nạp đầy "dương khí", đánh bay cái uể oải của thời tiết u ám.

3. Trà hồ đào (óc chó) táo đỏ: Chăm sóc tận gốc rễ sức khỏe

Nếu ví cơ thể như một cái cây, thì thận chính là bộ rễ, là nơi tàng trữ năng lượng sưởi ấm cho toàn thân. Mùa đông muốn khỏe, nhất định phải dưỡng thận. Và hồ đào (quả óc chó) chính là "viên pin năng lượng" tuyệt vời nhất cho nhiệm vụ này.

Thay vì ăn khô khan, chị em hãy thử biến tấu thành một ấm trà hồ đào, nhãn nhục và táo đỏ. Chỉ cần cho nhân hạt óc chó, vài quả táo đỏ đã bỏ hạt, thêm chút long nhãn vào ấm trà, chế nước sôi và ủ trong 5-10 phút. Vị bùi béo của óc chó hòa quyện với vị ngọt thanh của táo và nhãn tạo nên thức uống ấm áp, thơm lừng. Nhấp một ngụm trà, không chỉ ấm bụng mà còn giúp bổ tâm tỳ, ích khí huyết. Đây là thức uống lý tưởng cho các chị em văn phòng hay ngồi điều hòa, hoặc dùng để mời ông bà vào những buổi sáng sớm se lạnh.

4. Trà gừng đường nâu: "Vệ sĩ" thân cận của mọi nhà

Gừng – thứ gia vị xù xì, rẻ bèo nằm trong góc bếp ấy lại chính là "vệ sĩ" đắc lực nhất mỗi khi gió mùa về. Vị cay, tính ấm của gừng có khả năng phát hãn (làm ra mồ hôi), giải biểu, ôn trung, chặn đứng cơn cảm lạnh ngay từ khi mới chớm.

Mỗi khi đi mưa lạnh về, hay những ngày "đến tháng" bụng đau âm ỉ, không gì xoa dịu nhanh bằng một cốc trà gừng đường nâu. Hãy thái vài lát gừng tươi, đun cùng táo đỏ trong 15 phút, sau đó thả viên đường nâu vào nấu thêm chút nữa cho tan chảy. Vị ngọt đậm đà của đường nâu quyện với vị cay nồng của gừng sẽ lan tỏa hơi ấm đi khắp cơ thể, xua tan khí lạnh đang trú ngụ trong người. Đơn giản vậy thôi, nhưng hiệu quả thì không loại thuốc nào sánh kịp.

5. Cháo kê long nhãn: Bữa sáng êm dịu, an thần

Cuối cùng, đừng bỏ qua long nhãn – loại quả được ví như "viên ngọc" dưỡng tâm, an thần. Khi khí huyết đầy đủ, tuần hoàn máu lưu thông tốt thì tự khắc chân tay sẽ ấm áp.

Một bát cháo kê nấu long nhãn vào buổi sáng là khởi đầu hoàn hảo cho ngày đông. Hạt kê vàng ươm, dẻo thơm nấu cùng long nhãn ngọt lịm cho đến khi cháo sánh đặc lại. Món ăn này không chỉ nhẹ bụng, dễ tiêu mà còn cung cấp năng lượng bền bỉ cho cả buổi sáng làm việc. Vị ngọt thanh tao của cháo như vỗ về dạ dày, sưởi ấm trái tim, giúp tinh thần thư thái, nhẹ nhàng hơn hẳn giữa những ngày đông xám xịt.

Dưỡng sinh mùa đông không phải là điều gì quá cao siêu, nó bắt đầu từ chính những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày. Bên cạnh việc bổ sung 5 món ăn trên, đừng quên giữ ấm đôi chân bằng việc ngâm chân nước nóng mỗi tối, hay tranh thủ "tắm nắng" cho vùng lưng vào những buổi trưa hửng nắng hiếm hoi.

Sức khỏe của gia đình nằm trong chính đôi bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Hy vọng những gợi ý nhỏ này sẽ giúp căn bếp của bạn thêm đỏ lửa và cả nhà mình sẽ có một mùa đông thật ấm áp, an lành.