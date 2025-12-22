Thử ngay cách ăn củ cải này, nấu đơn giản nhưng thậm chí còn ngon hơn cả thịt!

Chúng ta vẫn thường nghe mọi người nói rằng: "Ăn củ cải vào mùa đông, ăn gừng vào mùa hè, thì quanh năm không phải đến gặp bác sĩ!" để nhấn mạnh giá trị của những loại củ dân dã này với sức khỏe. Thực tế, theo Đông y, củ cải có vị cay ngọt, tính bình, không độc, quy vào kinh Tỳ, Vị, Phế, có tác dụng kiện tỳ tiêu thực, hóa đờm, giảm ho, lợi tiểu, thông khí, giải độc, hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ dạ dày. Củ cải còn được mệnh danh là "nhân sâm mùa đông" vì rất tốt cho sức khỏe hô hấp và tiêu hóa trong thời tiết lạnh, giúp chữa các chứng ho nhiều đờm, đầy bụng, khó tiêu, khản tiếng... Mặt khác, vào mùa đông, mọi người thường ăn nhiều thịt hoặc thực phẩm giàu calo để giữ ấm, còn củ cải trắng có thể giúp giảm độ ngấy, làm tươi mới vị giác và hỗ trợ tiêu hóa.

Mọi người vẫn thường nghĩ rằng, củ cải phải được kết hợp với thịt hoặc cá thì mới ngon. Tuy nhiên thực tế, củ cải vẫn có thể rất ngon dù là món chay khi được chế biến đúng cách. Và món củ cải hôm nay vẫn có thể chinh phục được khẩu vị cả gia đình bạn ngay cả khi không sử dụng thịt để nấu cùng, hương vị của món ăn thậm chí còn ngon hơn cả thịt! Ăn củ cải vào mùa đông lạnh giá không chỉ giúp tiêu hóa và tăng cường khẩu vị, mà còn làm dịu dạ dày và điều hòa khí huyết, rất thích hợp cho những ngày se lạnh này. Do đó bạn hãy thường xuyên nấu cho gia đình mình thưởng thức nhé!

Nguyên liệu làm món miến củ cải sốt dầu hào

1 củ cải trắng, 1 nắm miến dong nhỏ, 1 cây hành lá, 2 muỗng canh nước tương, 1.5 muỗng canh dầu hào, một ít đường phèn, 1 thìa canh bột bắp.

Cách làm món miến củ cải sốt dầu hào

Bước 1: Gọt vỏ củ cải rồi rửa sạch. Sau đó chẻ đôi củ cải theo chiều dọc rồi cắt thành những lát dày. Ngâm miến trong nước lạnh cho đến khi mềm rồi vớt ra, để ráo. Hành lá rửa sạch rồi cắt xắt nhỏ, để riêng phần gốc hành. Cho một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng. Sau đó thêm phần gốc hành lá vào xào đến khi dậy mùi thơm.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho củ cải trắng vào, xào nhanh trong vài giây. Sau đó thêm nước tương, dầu hào, đường phèn rồi đảo đều để các nguyên liệu hòa quyện, ngấm vào củ cải. Tiếp đó bạn thêm lượng nước vừa đủ sao cho ngập hết các nguyên liệu, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 25-30 phút.

Bước 3: Cắt miến đã ngâm thành các đoạn ngắn rồi cho vào nồi củ cải, tiếp đục đun nhỏ lửa trong khoảng 5 phút. Sau đó bạn hòa tan một ít bột bắp với nước rồi từ từ cho vào nồi củ cải, đun nhỏ lửa để phần nước dùng hơi sánh lại. Tắt bếp và rắc hành lá thái nhỏ lên trên là món ăn hoàn thành.

Thành phẩm món miến củ cải sốt dầu hào

Đây là món ăn có màu nâu vàng óng ả với sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt tự nhiên của củ cải, vị đậm đà của dầu hào và nước tương cùng với độ dai dẻo từ miến, tạo nên món ăn thanh mát, đưa vị, thơm ngon hơn cả các món thịt.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món miến củ cải sốt dầu hào!