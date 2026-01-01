Đám cưới trong mơ của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng diễn ra và trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Không phô trương ồn ào, không chiêu trò hào nhoáng, hôn lễ của cặp đôi khiến người ta nhớ nhiều hơn đến cảm giác tinh khôi, nhẹ nhàng và viên mãn, giống hệt như chính hình ảnh của cô dâu.

Trước hàng trăm ống kính, Á hậu Phương Nhi xuất hiện với vẻ đẹp trong trẻo, long lanh đúng nghĩa "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới". Điều khiến nhiều người ngẩn ngơ không chỉ là thần thái dịu dàng mà còn là làn da mịn mướt, sáng trong, gần như không có dấu vết thời gian. Từ ngày mới đăng quang Á hậu cho đến hiện tại, visual của Phương Nhi gần như không thay đổi: Vẫn là làn da căng mịn, đều màu, không lộ khuyết điểm, càng ngắm càng thấy "dịu mắt".

Trong giới làm đẹp, người ta thường nói vui, nhan sắc có thể nhờ make-up, nhưng làn da đẹp thì không thể "diễn". Và bí quyết để giữ được làn da "bạch nguyệt quang" ấy, hóa ra lại nằm ở những thói quen rất cơ bản, trong đó có một bước Phương Nhi tuyệt đối không bỏ qua mỗi ngày: Chống nắng.

Loại kem chống nắng Á hậu Phương Nhi vẫn dùng để da đẹp

Theo những chia sẻ trong các nội dung làm đẹp và thói quen sinh hoạt thường ngày, bước cuối cùng trong chu trình chăm sóc da của Á hậu Phương Nhi là sử dụng kem chống nắng dạng xịt.

Khác với các loại kem chống nắng truyền thống dễ để lại vệt trắng hoặc cảm giác nặng mặt, kem chống nắng dạng xịt được Phương Nhi ưa chuộng vì mang lại hiệu ứng:

Lớp da nhìn mỏng nhẹ, trong veo, không bí bách

Bề mặt da mướt, có độ bóng khỏe tự nhiên, giúp visual long lanh hơn dưới ánh đèn và ánh nắng

Tiện lợi, dễ dặm lại nhiều lần trong ngày, kể cả khi đã trang điểm

Với những người thường xuyên xuất hiện trước công chúng, phải di chuyển ngoài trời hoặc tiếp xúc ánh đèn mạnh, xịt chống nắng là lựa chọn giúp bảo vệ da mà vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, tự nhiên.

Vì sao bôi kem chống nắng đều đặn mỗi ngày giúp da trẻ lâu, chậm lão hóa?

Dưới góc độ y học da liễu, chống nắng không chỉ để "tránh đen". Đây là bước quan trọng nhất nếu muốn giữ da trẻ lâu.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng:

Tia UVA xuyên sâu vào trung bì, phá hủy collagen và elastin, nguyên nhân hàng đầu gây chảy xệ, nếp nhăn.

Tia UVB gây bỏng nắng, sạm nám, làm da không đều màu.

Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính cũng góp phần gây lão hóa sớm.

Theo Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD), có tới 80–90% dấu hiệu lão hóa da đến từ tác động của ánh nắng, không phải tuổi tác sinh học.

Việc sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi ngày, kể cả khi không ra nắng gắt, giúp:

Bảo vệ cấu trúc collagen, giữ da săn chắc.

Giảm nguy cơ nám, tàn nhang, sạm da.

Làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn.

Giữ làn da đều màu, trong trẻo dài lâu.

Đây cũng là lý do vì sao nhiều người có làn da đẹp bền vững theo năm tháng như Á hậu Phương Nhi, luôn coi chống nắng là thói quen không thể bỏ, chứ không phải bước "tùy hứng".

Gợi ý một số loại kem chống nắng dạng xịt chị em có thể tham khảo

Với những ai yêu thích phong cách da mướt mát, trong veo như Phương Nhi, kem chống nắng dạng xịt là lựa chọn đáng cân nhắc. Một số dòng phổ biến trên thị trường hiện nay:

1. Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Spray

Chỉ số SPF cao, chống nước tốt

Dạng xịt mịn, dễ dặm lại

Giá tham khảo: Khoảng 300.000 – 500.000 đồng

Bán tại các cửa hàng mỹ phẩm chính hãng, sàn thương mại điện tử lớn.

2. La Roche-Posay Anthelios Invisible Spray

Phù hợp da nhạy cảm

Kết cấu nhẹ, không nhờn rít

Giá tham khảo: khoảng 350.000 - 550.000 đồng

3. Vichy Capital Soleil Invisible Hydrating Mist

Tạo hiệu ứng da ẩm mượt, khỏe khoắn

Có thể xịt lại trên lớp trang điểm

Giá tham khảo: Khoảng 500.000 đồng

Khi lựa chọn, chị em nên ưu tiên sản phẩm:

Có chống UVA UVB phổ rộng

Phù hợp loại da (da dầu, da khô, da nhạy cảm)

Nguồn gốc rõ ràng, tránh hàng trôi nổi.

