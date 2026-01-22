Trong những câu chuyện thầm kín, "yêu nhanh" luôn là nỗi lo mà nhiều người ngại nói ra. Không ít người tin rằng muốn cải thiện chuyện này thì phải nhờ đến thuốc, thực phẩm chức năng hay những sản phẩm quảng cáo đầy hứa hẹn. Nhưng thực tế, các nghiên cứu y học những năm gần đây cho thấy: khả năng kéo dài thời gian quan hệ không phụ thuộc vào việc bạn chi bao nhiêu tiền, mà nằm ở cách cơ thể - thần kinh - tâm lý phối hợp với nhau.

Trong y học tình dục, thời gian quan hệ được đánh giá bằng chỉ số IELT - khoảng thời gian từ khi bắt đầu giao hợp đến lúc xuất tinh. Theo Journal of Sexual Medicine, thời gian này ở nam giới khỏe mạnh trung bình khoảng vài phút, nhưng với những người gặp tình trạng xuất tinh sớm, con số đó có thể rút ngắn đáng kể. Mục tiêu của điều trị không phải là kéo dài vô hạn, mà là giúp người đàn ông kiểm soát được thời điểm xuất tinh theo ý muốn.

Từ góc nhìn này, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều cách tác động vào phản xạ xuất tinh – từ thuốc men cho tới những phương pháp hoàn toàn không tốn kém.

Nhóm thuốc kéo dài thời gian yêu: Hiệu quả thật, nhưng không phải ai cũng cần

Nhóm thuốc được nghiên cứu nhiều nhất là SSRIs, vốn quen thuộc trong điều trị trầm cảm. Các tổng quan khoa học đăng trên Cochrane Database of Systematic Reviews cho thấy, khi serotonin trong não tăng lên, phản xạ xuất tinh sẽ bị trì hoãn. Một số thuốc có thể giúp kéo dài thời gian quan hệ rõ rệt.

Tuy nhiên, các hướng dẫn y khoa đều nhấn mạnh: thuốc không dành cho tất cả mọi người. Tác dụng phụ và việc phải dùng theo chỉ định khiến thuốc thường chỉ là lựa chọn khi những biện pháp khác không mang lại hiệu quả.

Tập cơ sàn chậu (Kegel): Phương pháp rẻ nhất nhưng bị đánh giá thấp

Điều đáng nói là, không ít nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều trường hợp xuất tinh sớm có thể cải thiện mà không cần dùng thuốc. Một trong những phương pháp đơn giản nhất là tập cơ sàn chậu (Kegel). Nhóm cơ này tham gia trực tiếp vào quá trình xuất tinh.

Nghiên cứu đăng trên Therapeutic Advances in Urology cho thấy, sau khoảng ba tháng tập luyện đều đặn, nhiều nam giới cải thiện rõ rệt khả năng kiểm soát xuất tinh, thậm chí không còn cần đến thuốc hỗ trợ. Đây là phương pháp gần như không tốn chi phí, nhưng đòi hỏi sự kiên trì - điều mà không phải ai cũng sẵn sàng.

Tự điều chỉnh cảm giác: Trì hoãn khoái cảm

Song song với việc rèn luyện cơ bắp, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh vai trò của việc nhận biết và điều tiết cảm giác. Những kỹ thuật như Start–Stop hay Squeeze từng bị xem là mẹo dân gian, thực tế đã được đưa vào các hướng dẫn điều trị xuất tinh sớm ở châu Âu.

Khi người đàn ông học cách dừng lại đúng thời điểm, hoặc làm giảm kích thích ngay trước "điểm không thể quay lại", phản xạ xuất tinh sẽ được kiểm soát tốt hơn theo thời gian.

Hơi thở, tâm lý và yếu tố lo âu: Điều ít ai nghĩ tới

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là tâm lý. Các nghiên cứu về hành vi tình dục cho thấy lo âu, áp lực "phải thể hiện", hay nỗi sợ làm bạn tình thất vọng đều có thể kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, khiến xuất tinh xảy ra nhanh hơn.

Trong khi đó, việc điều chỉnh nhịp thở, giữ trạng thái thư giãn và tăng giao tiếp với bạn tình lại giúp kéo dài thời gian quan hệ một cách tự nhiên. Không ít trường hợp được ghi nhận cải thiện chỉ nhờ giảm căng thẳng, mà không cần can thiệp y tế.

Ngoài ra, một số hướng nghiên cứu mới như châm cứu hay biofeedback cũng cho thấy tín hiệu tích cực trong việc hỗ trợ kiểm soát xuất tinh, dù hiệu quả chưa thể so sánh với thuốc và cần thêm dữ liệu lớn hơn.

Tổng hợp từ các nghiên cứu cho thấy, kéo dài thời gian yêu không phải là cuộc đua tiêu tiền, mà là quá trình hiểu và rèn luyện cơ thể. Thuốc có thể giúp trong những trường hợp cần thiết, nhưng với nhiều người, sự thay đổi đến từ những điều rất cơ bản: Tập luyện, kiểm soát cảm giác và giảm áp lực tâm lý.

Cuối cùng, khoa học không hứa hẹn phép màu. Nhưng khoa học chỉ ra rằng, đôi khi thứ giúp một người "yêu lâu hơn" không nằm trong ví tiền, mà nằm ở kiến thức và sự kiên nhẫn với chính cơ thể mình.