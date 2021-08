Loại chất độc mà WHO xếp vào nhóm gây ung thư số 1, có mặt trong loại thực phẩm mà triệu người trẻ đều mê

Hiện nay, việc tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh được coi là nguyên nhân gián tiếp gây ra bệnh ung thư. Đặc biệt là khi thực phẩm chứa một số chất độc hại sẽ thúc đẩy tế bào ung thư phát triển, chẳng hạn như benzopyrene.



Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp benzopyrene vào nhóm 1 về khả năng gây ung thư cho con người. Benzopyrene là một hydrocarbon thơm đa vòng với tên viết tắt là BaP. Chất này thường sinh ra trong quá trình nướng chín thực phẩm. Đáng nói, thịt nướng lại chính là món ăn hàng triệu người trẻ mê mẩn.

Mới đây, Cục giám sát thị trường thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) phối hợp cùng các giáo sư từ Đại học Chiết Giang đã tiến hành một thí nghiệm với thịt nướng. Cụ thể, nhóm nghiên cứu cho cánh gà mua sẵn vào lò nướng điện, nướng ở nhiệt độ 180 độ C và 230 độ C trong 10 phút, 20 phút, 30 phút. Sau đó, họ tiến hành đo hàm lượng benzopyrene có trong loại thực phẩm này.

Kết quả thu được như sau: Trong cánh gà vừa nướng đã phát hiện thấy chất benzopyrene. Trong trường hợp cánh gà càng dày, thời gian nấu càng lâu, nhiệt độ nấu càng cao thì hàm lượng benzopyrene được sản sinh càng lớn.

Thịt nướng - thực phẩm hàng đầu chứa chất gây ung thư benzopyrene

Khi tiêu thụ thịt nướng, chúng ta hấp thụ chất benzopyrene thông qua hai con đường, đó là ăn phần cháy khét của thịt và hít phần khói sinh ra trong quá trình nướng thịt.

Cụ thể, trong phần cháy khét của thịt nướng có chứa các amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng. Các chất này khi đi vào cơ thể sẽ hình thành một lượng lớn các phân tử trung gian, làm thay đổi cấu trúc của tế bào đích và gây bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa (ung thư ruột, ung thư dạ dày...).

Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng benzopyrene cũng có mặt ở trong phần khói sinh ra khi nướng thịt. Chuyên gia khuyến cáo nên dùng các phương pháp chế biến thực phẩm an toàn hơn như luộc hoặc hấp, giúp phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe trước bệnh ung thư hiệu quả.

Ngoài ra, trong quá trình nướng thịt, tránh ăn các loại thịt được nướng trên ngọn lửa trần hay than hoa. Đồng thời, đảm bảo lắp đặt hệ thống hút khói và thông gió nơi nhà bếp để hạn chế tiếp xúc với khói nấu nướng tại gia đình.

Ngoài thịt nướng, những thực phẩm dưới đây cũng có thể gây ung thư nhanh

1. Thực phẩm ướp muối

Những thực phẩm ướp muối như cá muối, rau muối, thịt kho… chứa hàm lượng lớn chất nitrit. Sau khi đi vào cơ thể, chất này sẽ kết hợp với các sản phẩm phân hủy protein trong dạ dày tạo thành chất nitrosamine gây ung thư. Do đó, tiêu thụ quá nhiều đồ chua sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vòm họng và ung thư dạ dày.

2. Thực phẩm mốc

Nhiều người không biết cách bảo quản thực phẩm khiến cho đồ ăn bị hỏng, có mùi hương khó chịu và rất dễ bị mốc. Thực phẩm mốc không chỉ bị biến đổi mùi hương mà còn là nguyên nhân hình thành nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư.

Trong thực phẩm mốc có thể chứa chất aflatoxin, một chất có độc tính cực cao, nếu cơ thể hấp thụ chất này sẽ gây tổn thương mô gan. Aflatoxin đã được tổ chức Y tế Thế giới WHO liệt kê là chất gây ung thư loại 1. Như vậy, thường xuyên ăn thực phẩm mốc sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư, trong đó có ung thư gan.

3. Rượu

Đồ uống có cồn chứa etanol – chất này đã được WHO liệt kê vào danh sách nhóm chất gây ung thư loại 1. Nói cách khác, uống quá nhiều rượu cũng là nguyên nhân hình thành bệnh ung thư, bao gồm ung thư hầu họng, ung thư vòm họng, ung thư thực quản…

4. Đồ uống nóng

WHO phân loại tất cả đồ uống trên 65 độ C vào nhóm chất gây ung thư loại 2A. Thường xuyên uống nước, cà phê hoặc trà có mức nhiệt trên 65 độ C sẽ gây bỏng khoang miệng và niêm mạc thực quản, tạo thành bệnh viêm mãn tính niêm mạc thực quản, do đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản.