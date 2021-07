Bác sĩ nhắc nhở: Nếu bàn chân có "tín hiệu" này thì 80% ung thư gan đã xuất hiện, cần nhanh chóng kiểm tra

Vì mức sống nâng cao, con người ngày nay ăn uống dư chất khiến cho công việc thải độc, chuyển hóa của gan bị quá tải, dễ gây tích tụ mỡ trong gan, gây ra bệnh gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ nếu không được can thiệp tích cực sẽ rất dễ phát triển thành xơ gan, ung thư gan, nguy hiểm đến tính mạng con người.

Nhiều người hỏi có cách nào để chẩn đoán sức khỏe của gan không. Câu trả lời là có. Chúng ta có thể đoán biết một phần sức khỏe gan thông qua đôi chân.

Chân không đơn thuần chỉ là phương tiện để di chuyển mà còn được ví như "bộ não thứ 2", nó gánh vác sức nặng của toàn bộ cơ thể, có chứa nhiều dây thần kinh, kinh mạch nối với tim, gan, thận... do đó khi sức khỏe của nội tạng suy yếu, chân hoàn toàn có thể phát ra những tín hiệu cảnh báo.

Dấu hiệu ung thư gan: Lòng bàn chân khô khốc

Theo bác sĩ Fang Jian (bệnh viện Nhân dân huyện Huadu, Quảng Châu, Trung Quốc): Có một dấu hiệu cảnh báo 80% ung thư gan đó là lòng bàn chân bị khô. Ai cũng nghĩ rằng chân bị khô là do thiếu nước, nhưng thực tế nhiều khả năng chân khô còn do bệnh về gan. Khi gan bị tổn thương, nó sẽ ảnh hưởng đến nội tiết bình thường của cơ thể, dẫn đến khô chân bất thường và gây ra các vấn đề như bong tróc và nứt nẻ ở gót chân. Nếu bàn chân của bạn bị khô đột ngột mà không rõ lý do, bạn nên chú ý đến sức khỏe của lá gan của mình ngay lập tức.

Ngoài ra, 3 dấu hiệu sau đây cũng có thể cho thấy gan có vấn đề:

- Lòng bàn chân trắng bệch: Ở những người bình thường khỏe mạnh, màu của lòng bàn chân sẽ hồng hào, tuy nhiên, nếu lòng bàn chân có màu trắng bất thường và cảm giác máu không được tuần hoàn bạn cần cảnh giác với các bệnh về gan. Khi gan gặp vấn đề thì quá trình truyền máu cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến việc lượng máu cung cấp cho tứ chi bị giảm, dẫn đến lòng bàn chân trắng bệch bất thường, là một trong những biểu hiện của gan ứ đọng độc tố.

- Lòng bàn chân có màu vàng: Khi chức năng gan bị phá hủy bởi bệnh, sự trao đổi chất và bài tiết mật bình thường sẽ dẫn đến sự gia tăng đột ngột hàm lượng bilirubin trong máu, có thể gây ra các triệu chứng vàng da.

- Phù mắt cá chân: Trong giai đoạn đầu của ung thư gan, người bệnh thường xuất hiện triệu chứng sưng phù chân, đặc biệt là vào buổi sáng. Ung thư gan bị phù chân là do sự tích tụ các chất lỏng tại chân, gây ra do mạch máu trong cơ thể bị rò rỉ. Điều này làm tăng áp lực lên thành mạch và giảm lượng huyết thanh có trong máu.

Bên cạnh đó, nếu bạn nhận thấy cơ thể thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu dưới đây thì cần đi khám gan sớm.

1. Đau khớp.

2. Sốt cao không rõ lý do, uống thuốc không hết.

3. Khô mắt.

4. Khó tiêu, bụng ngày một phình to.

5. Ngứa da liên tục không rõ lý do.

6. Cơ thể suy nhược, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu tập trung.

7. Mắt và tay có màu vàng.

8. Suy nhược thần kinh, giảm trí nhớ.

9. Đau đầu, đau chân, đau vai, đau lưng.

Để phòng tránh ung thư gan, bác sĩ nhắc nhở mọi người: Cần tránh ăn các loại đồ chứa nhiều muối như dưa cải, dưa muối, cá muối... Đặc biệt là cá muối, dù rất ngon nhưng có thể chứa nhiều nitrosamine do quá trình bảo quản cá, chất này đã được chứng minh là có liên quan đến bệnh ung thư gan. Ngoài ra, phải bỏ thuốc lá, rượu bia. Không được dùng thuốc mà không theo chỉ định của bác sĩ.

Cần đến bệnh viện khám định kỳ, xây dựng thói quen sinh hoạt tốt, không thức khuya, giữ tâm trạng vui vẻ... để có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.