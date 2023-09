Hà Hồ tuyên bố "băm nhuyễn" trước tập 5 The New Mentor sau ồn ào với Hương Giang

Sau khi tập 4 của chương trình truyền hình The New Mentor lên sóng, Hà Hồ khiến Hương Giang - Dược Sĩ Tiến bị cư dân mạng mắng nhiều vì màn loại thí sinh vô cùng kịch tính. Cụ thể, Hương Giang loại thí sinh Thanh Tuyền của đội Hà Hồ, tiếp đến Dược Sĩ Tiến loại tiếp thí sinh Hoàng Yến cũng của đội Hà Hồ. Kết quả là quay xong tập 4, Hồ Ngọc Hà chỉ còn giữ được 2 thí sinh.

Vì banh team quá sớm nên nhiều người lo ngại Hà Hồ sẽ sớm thua cuộc dù The New Mentor chỉ mới phát sóng được chưa lâu. Nói về điều này, mới đây Hà Hồ đã đăng tải hình ảnh sẽ xuất hiện trong tập 5 The New Mentor , đồng thời chia sẻ: "Tập 5 băm nhuyễn". Bên dưới bài đăng này, bạn bè và khán giả vào bình luận với nội dung là mong "Chị Đại" Hồ Ngọc Hà sẽ băm nhuyễn mọi thứ trong tuần này.

Trên Fanpage chính thức, Hà Hồ tuyên bố vẫn chiến đấu

Còn với Facebook cá nhân, Hà Hồ nói sẽ băm nhuyễn tập 5 "The New Mentor"

Trên Fanpage chính thức, Hà Hồ cũng tuyên bố sẽ chiến tiếp chứ không bỏ cuộc, hủy hợp đồng quay The New Mentor như cư dân mạng đồn đoán.

Trước đó không lâu, mạng xã hội xuất hiện tin đồn Hà Hồ - Thanh Hằng hủy hợp đồng quay The New Mentor vì cảm thấy chương trình quá ồn ào, cố tình câu khách bằng drama. Sau đó, Dược Sĩ Tiến phải mua 2 túi hiệu Dior và Chanel giá 600 triệu đồng tặng cho 2 "Chị Đại" nhằm thuyết phục tiếp tục quay show. Về phần Hương Giang, mạng xã hội cũng đồn đoán rằng Hoa hậu Chuyển giới đã bay đến điểm diễn của Hồ Ngọc Hà để xin lỗi đàn chị.

Thanh Hằng phủ nhận chuyện được Dược Sĩ Tiến tặng túi hiệu để xoa dịu

Đáp lại tin đồn, Thanh Hằng lên tiếng phủ nhận bằng cách tag hẳn tên Dược Sĩ Tiến và Hương Giang vào bài đăng của mình: "Theo giới thạo tin báo về thì người ta bảo tôi được tặng túi Dior để xoa dịu. Nói nghe, hộp bánh trung thu đòi lại không được, nay đến miếng da túi Dior còn không thấy. Khủng khiếp với tôi quá".