Lộ hậu trường của Song Hye Kyo, Jang Ki Yong bị bắt gặp nhìn trộm đàn chị liên tục, chênh lệch chiều cao 26cm gây chú ý

Mới đây, nhà sản xuất phim Now, We Are Breaking Up đã tung video hậu trường tập 1 và tập 2 của bộ phim.

Trong video, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong gây chú ý với màn tương tác tình tứ. Cả hai tạo nên bầu không khí làm việc thân thiết, thoải mái. Jang Ki Yong thường xuyên bị bắt gặp nhìn Song Hye Kyo một cách ngọt ngào. Nam diễn viên luôn dành cho đàn chị nụ cười vui vẻ tại hậu trường.

Hậu trường thân thiết của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong.

Nhiều khán giả cho rằng Jang Ki Yong không khác gì một đứa trẻ tinh nghịch và nhiệt tình. Nam diễn diên tích cực phối hợp ekip sản xuất để học cách chụp ảnh khi hóa thân thành một nhiếp ảnh gia. "Tôi thích nó. Từ tư thế cho đến cảm nhận, tôi luôn nghĩ về điều đó. Nhiếp ảnh là người luôn gợi ý những kiểu dáng khác nhau. Vì vậy, tôi phải tư vấn các kiểu dáng đa dạng" - Jang Ki Yong chia sẻ.

Jang Ki Yong bị bắt gặp nhìn trộm đàn chị liên tục.

Chưa dừng ở đó, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong còn tạo nên phản ứng hóa học tuyệt vời bởi sự chênh lệch chiều cao thú vị. Với khoảnh cách chênh lệch 26cm, cả hai đã khiến trái tim người xem loạn nhịp. Trong một bức ảnh hậu trường, Song Hye Kyo diện quần jeans ống rộng và đi giày cao gót nhìn về phía Jang Ki Yong. Dù chỉ diện phong cách đơn giản nhưng khán giả vẫn có cảm giác như đang xem một màn trình diễn thời trang cao cấp.

Khoảnh cách chiều cao 26cm của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong.

Bộ phim Now, We Are Breaking Up phát sóng vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.