Lisa xuống phong độ tại Coachella tuần 2, loạt sự cố gây thót tim!

9h45p ngày 19/4 (giờ Việt Nam), Lisa (BLACKPINK) có tuần thứ 2 biểu diễn tại Coachella 2025. Vẫn ở stage Sahara và setlist 13 ca khúc đã gây bão truyền thông từ tuần trước, Lisa tiếp tục chiêu đãi khán giả sân khấu ấn tượng về mặt thị giác. Ở set intro Thunder + FUTW + LALISA, nữ thần tượng xuất hiện đầy choáng ngợp cùng tạo hình chiến binh rồng cá tính, bodysuit màu bạc đã đổi thành màu đỏ, làm tăng phần mãn nhãn. Visual Lisa bùng nổ ngay từ giây phút xuất hiện trên sân khấu.

Phần nhìn vẫn choáng ngợp

Tạo hình chiến binh rồng đỏ quá chiến

Tuy nhiên, sân khấu Coachella tuần 2 của Lisa chứng kiến phong độ live có phần tuột dốc của nữ thần tượng người Thái. Từ ca khúc đầu tiên, Lisa đã hát rap hụt hơi, liên tục bỏ line, để backtrack lấn át. Nhạc nền cũng được bật to hơn tuần 1, dẫn đến trải nghiệm xem qua livestream nhận biết rõ nhạc nền và giọng live run rẩy của Lisa. Chưa kể, âm thanh qua đường truyền cũng gặp nhiều vấn đề kỹ thuật, dẫn đến nhiều phân đoạn nhạc chạy trước hình, chất lượng sụt giảm.

Lisa biểu diễn mở màn Coachella tuần 2

Ngoài sự cố âm thanh, sân khấu của Lisa còn bất ổn khi cameraman ngã "sấp mặt" ngay khi đang quay phân đoạn Lisa cởi bỏ áo khoác ngoài. Khoảnh khắc này khiến người xem giật thót tim. Sau sân khấu đầu tiên ở Coachella, Lisa đã có kinh nghiệm xử lý tình huống. Cô giữ bình tĩnh và chuyên nghiệp biểu diễn cả khi trang phục có vấn đề, rơi micro, thậm chí là cameraman ngã ngay trước mặt.

Cameraman của Lisa ngã trên sân khấu

Lisa vẫn đần tư mạnh cho phần nhìn, đổi outfit chiến binh rồng và bộ đồ năng động, nữ tính cho 2 tiết mục New Woman, I'm Here With You,... Giọng hát tiếp tục là điểm bất ổn ở những stage thiên về vocal như Dream, Moonlit Floor,...

Sân khấu New Woman của Lisa tại Coachella tuần 2

Lisa đổi đồ cho New Woman

Nhan sắc toả sáng với tạo hình cheerleader

Giữ nguyên concept của Alter Ego, đương nhiên Lisa mang đến đủ các tạo hình bùng nổ. Được trông đợi nhất là tạo hình cho nhân cách Speedi. Sau bộ outfit đỏ khoe trọn vòng 3 chiếm lĩnh truyền thông tuần trước, Lisa đưa đến Coachella tuần 2 bộ cánh sắc màu hơn, nền đen với nhiều chi tiết lập lánh, kim sa làm điểm nhấn. Loạt vũ đạo táo bạo của Elastisgirl, Money,... được tái hiện, đốt mắt người xem. Nhưng đổi đồ diễn cũng khiến cảm giác có phần khác biệt, so với outfit đỏ nóng bỏng tuần trước thì độ gợi cảm của stage tuần này dường nha chưa bằng.



Lisa đưa đến Coachella tuần 2 bộ cánh sắc màu hơn, nền đen với nhiều chi tiết lập lánh, kim sa làm điểm nhấn

Loạt vũ đạo Elastisgirl đốt mắt người xem

Vũ đạo táo bạo được tái hiện

Trong số các outfit Lisa mang đến Coachella, chỉ có bộ đồ gắn neon cầu kỳ là được giữ lại. Ở tuần 2, tạo hình tôn trọn visual đỉnh cao cho nữ idol người Thái chính là chiến binh rồng đỏ và nữ cổ động viên trong outfit bạc lấp lánh của New Woman. Lisa ăn trọn điểm nhan sắc ở sân khấu lần này.

Tạo hình duy nhất được giữ nguyên của Lisa hôm nay - 19/4

Trước khi sân khấu tuần 2 Coachella của Lisa diễn ra, bức ảnh nữ thần tượng cầu nguyện với chiếc cầu thang từ tuần 1 viral trên các nền tảng. Đúng văn hoá người Thái Lan, Lisa cũng rất tâm linh trước mỗi sự kiện quan trọng. Nữ thần tượng tĩnh tâm, cầu nguyện những điều may mắn, suôn sẻ nhất đến với mình. Cùng với sự tận tâm, đầu tư cho sân khấu và nghiêm túc luyện tập, Lisa đã có 2 tuần Coachella trọn vẹn, đánh dấu tư cách nghệ sĩ solo tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh. Đây chính là cột mốc lịch sử trong 9 năm hoạt động nghệ thuật của Lisa.