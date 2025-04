Coachella 2025 hiện sắp sửa bước vào tuần lễ thứ 2, dù đã đi được một nửa chặng đường nhưng dư âm của những ngày đầu tiên vẫn còn dư dả. Các fan Kpop, đặc biệt là người hâm mộ của BLACKPINK có lẽ sẽ không dễ quên khoảnh khắc bộ 3 Lisa, Rosé và Jennie hội ngộ, hòa cùng đám đông bên dưới chăm chú thưởng thức âm nhạc.

Trước khoảnh khắc đó, Lisa đã gây được ấn tượng mạnh trên sân khấu với tận 5 hình tượng đa dạng còn Rosé thì phủ sóng MXH Việt Nam với full outfit từ local brand LATUI ATELIER. Mặt khác, Jennie lại rất âm thầm, lặng lẽ làm "ninja" đến fan cũng khó lòng nhận ra sự xuất hiện của cô khi ấy.

Tấm ảnh "gây lú" khi rất nhiều người đã không nhận ra Jennie đang đứng cùng 2 người em của mình.

Thú vị ở chỗ dù những hình ảnh lọt ra vô cùng ít ỏi, gần như chỉ duy nhất một tấm ảnh kịp chụp lại OOTD của Jennie ngày hôm ấy nhưng IT-girl Kim lại lập tức được Vogue Mỹ nêu tên ở hạng 8/48 trong danh sách "The Best Celebrity Coachella Outfits of 2025". Ngay sau người chị cùng nhóm, Lisa và Rosé cùng được xếp ở hạng 9.

Đáng chú ý, trong bộ outfit đã giúp Jennie gây ấn tượng với tạp chí danh tiếng bậc nhất này còn có sự đóng góp của một local brand Việt - chính là BUPBES. Lên một set đồ đồ với tinh thần streetwear đầy chủ ý nhưng không gò bó, Jennie diện áo hoodie cộc tay với kính đen bí ẩn. Điểm nhấn của outfit là việc nữ idol phối quần ống rộng với chiếc mini skirt thắt ngang hông của BUPBES. Thoạt nhìn trong bóng tối chi tiết này có thể dễ bị lướt qua, nhưng chính những sáng tạo ấy lại làm nên dấu ấn sáng tạo đậm chất Jennie.

Còn chưa lên sân khấu, Jennie đã được Vogue Mỹ bầu chọn trong top những ngôi sao mặc đẹp nhất Coachella 2025.

Item có tên CASSIDY SKIRT của BUPES với thiết kế táo bạo và đặc sắc, đã bỏ thêm chút nữ tính cân bằng lại bộ cánh cực cool của Jennie.

Đôi bạn thân Lisa và Rosé không chỉ "dính như sam" ngoài đời mà khi lên BXH của Vogue vẫn là một cặp không thể tách.

Ra đời từ cuối năm 2022, BUPBES từ một thương hiệu còn non trẻ bỗng chốc bứt tốc, trở thành ngôi sao sáng trong vũ trụ local brand Việt, thu hút sự chú ý của nhiều ngôi sao quốc tế và được dự đoán sẽ còn tiến xa hơn nữa trong thì tương lai. Thành viên BLACPINK và cũng là sao Hàn đầu tiên giúp tên tuổi BUPBES chạm tới thị trường quốc tế chính là Rosé với khoảnh khắc diện Orchia Mini Set trong concert tại Úc. Thời điểm đó, Vogue Singapore cũng từng vinh danh BUPBES trong bài viết "Những khoảnh khắc thời trang xuất sắc nhất của BLACKPINK trong world tour Born Pink".

Bông hồng nước Úc từng giúp BUPBES được chú ý khi trình diễn trên sân khấu Born Pink ở quê nhà.

Item này của Rosé còn tạo nên những màn "đụng hàng" xuyên biên giới giữa cô với dàn sao Việt là Chi Pu, Khổng Tú Quỳnh và Linh Ka khiến cư dân mạng thích thú.