Những ngày cuối năm, ai cũng muốn mang chút sinh khí mới mẻ về nhà. Bên cạnh đào, mai hay quất đã quá quen thuộc, năm nay hội chị em yêu nhà đang rỉ tai nhau về một "nàng thơ" mới toanh nơi ban công: Thài lài hồng Nanouk (Tradescantia Nanouk), hoặc thài lài tía. Chẳng cần hoa rực rỡ, bản thân mỗi chiếc lá của nó đã là một tác phẩm nghệ thuật với những vệt màu loang lổ như tranh sơn dầu. Đặt một chậu nơi bậu cửa sổ hay treo lơ lửng ngoài ban công, cái nét tím biếc mộng mơ ấy đủ sức làm mềm mại cả những góc nhà thô cứng nhất. Và điều tuyệt vời nhất? Nó là loài cây sinh ra để dành cho những người bận rộn.

"Nàng thơ" bước ra từ tranh sơn dầu: Vẻ đẹp khiến người ta phải lòng ngay cái nhìn đầu tiên

Có lẽ ngay từ cái tên "Oil painting wedding" (tạm dịch: Lễ cưới tranh sơn dầu) trong tên gọi quốc tế đã nói lên tất cả vẻ đẹp kiều diễm của loài cây này. Không xanh ngắt một màu đơn điệu như trầu bà hay cỏ lan chi, thài lài hồng sở hữu những phiến lá dày dặn, mập mạp với sự pha trộn màu sắc đầy ngẫu hứng. Đó là sự đan xen giữa màu kem sữa ngọt ngào, màu xanh lục bảo tươi mát và những vệt tím hồng mộng mơ chạy dọc thân lá. Nhìn từ xa, cả chậu cây như một bảng pha màu mà người họa sĩ vô tình đánh rơi, tạo nên một khung cảnh vừa thực vừa ảo, đầy tính nghệ thuật.

Vào những ngày nắng đẹp, dưới ánh sáng tán xạ, sắc tím của lá cây càng trở nên rực rỡ, trong trẻo đến lạ lùng. Đặc biệt, loài cây này còn mang ý nghĩa về "Mộng mơ và Hy vọng". Trong những ngày đầu năm mới 2026, chưng một chậu cây mang sắc màu may mắn, tươi vui thế này trong nhà, chẳng phải là một lời cầu chúc cho một năm mới rực rỡ và bình an hay sao?

Dễ tính như cây cỏ: Bí kíp để "nàng" luôn rực rỡ mà không cần tốn sức

Nhiều người sợ cây đẹp thì thường "đỏng đảnh", nhưng thài lài hồng lại là một ngoại lệ đáng yêu. Nó thuộc họ thài lài, vốn dĩ đã mang trong mình sức sống mãnh liệt của loài cây dại. Bạn chẳng cần phải là một chuyên gia làm vườn mới có thể sở hữu một chậu cây đẹp. Nó thích nghi tốt từ việc trồng trong đất cho đến thủy sinh cắm lọ.

Về nước tưới, hãy nhớ nguyên tắc "thương em thì đừng tưới nhiều". Thân cây mọng nước nên chúng rất sợ bị úng. Bạn chỉ cần tưới khi thấy mặt đất đã khô hẳn, tưới đẫm một lần rồi thôi. Thi thoảng lỡ quên bẵng đi vài ngày, cây vẫn tươi tỉnh chờ bạn. Tuy nhiên, ánh sáng mới là "thức ăn" quan trọng nhất của loài cây này. Chúng không thích nắng gắt trực tiếp vì dễ làm cháy lá, nhưng cũng không chịu được bóng tối u tối. Một vị trí cạnh cửa sổ, nơi có rèm che hờ hoặc ánh sáng tán xạ chan hòa là "thiên đường" để những chiếc lá giữ được màu sắc chuẩn nhất.

Mùa đông này, nếu nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C, hãy nhớ mang cây vào nhà để ủ ấm. Còn những ngày trời nồm ẩm hay mùa xuân mát mẻ chính là thời điểm cây phát triển mạnh nhất, thi thoảng hãy "tẩm bổ" cho cây chút phân bón loãng để lá thêm bóng mượt và đẻ thêm nhiều nhánh mới.

Giải cứu màu lá: Khi "tranh sơn dầu" bỗng nhiên... mất màu

Có một nỗi trăn trở của các chị em khi trồng thài lài hồng là sau một thời gian, những vệt tím hồng xinh đẹp bỗng nhạt dần và chuyển sang màu xanh ngắt như rau muống. Đừng vội vứt bỏ cây đi nhé, đó chỉ là cây đang "giận lây" vì bạn chăm sóc chưa đúng cách mà thôi. Nguyên nhân lớn nhất chính là thiếu sáng. Khi không đủ ánh sáng, cây buộc phải sản sinh nhiều diệp lục màu xanh để quang hợp, khiến sắc tím (anthocyanin) bị lấn át.

Để "hồi sinh" nhan sắc cho chậu cây, hãy thực hiện chiến dịch 5 bước đơn giản. Đầu tiên, hãy di chuyển cây ra vị trí sáng sủa hơn, đón nắng sớm hoặc nắng chiều nhẹ nhàng khoảng 3-4 tiếng mỗi ngày. Thứ hai, hãy "cai" ngay các loại phân bón nhiều đạm (Nitơ) vì đạm làm lá xanh tốt quá mức, thay vào đó hãy bổ sung Lân và Kali để kích thích lên màu. Một mẹo nhỏ dân gian là thi thoảng tưới chút nước pha loãng với vài giọt chanh hoặc giấm ăn để cân bằng độ pH đất, giúp rễ cây hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Đừng tiếc rẻ những chiếc lá già đã xanh hoàn toàn ở gốc, hãy mạnh dạn cắt tỉa chúng đi. Việc cắt tỉa không chỉ giúp cây gọn gàng, mà còn kích thích cây dồn dinh dưỡng nuôi những chồi non mới mọc – những chiếc chồi này thường sẽ có màu tím đậm rất đẹp. Thậm chí, bạn có thể tận dụng chính những cành cắt bỏ ấy, cắm vào lọ nước, chỉ vài ngày sau rễ trắng sẽ tủa ra, và bạn lại có thêm một chậu cây mới xinh xắn để tặng bạn bè.

Một chút sắc màu thiên nhiên, một chút kiên nhẫn chăm sóc, chậu thài lài hồng không chỉ là vật trang trí mà còn là liệu pháp tinh thần tuyệt vời cho những ngày bận rộn. Tết này, thay vì những món đồ decor đắt tiền, hãy thử để góc nhà mình thêm tình, thêm thơ với loài cây "sơn dầu" này nhé.