Mới đây, tập 11 của bộ phim "When the stars gossip" đã phát sóng và một lần nữa thiết lập nên những thống kê rất đáng buồn. Theo dữ liệu từ Nielsen Korea, phim ghi nhận rating 1.898% trên toàn Hàn Quốc, tiệm cận với con số thấp kỷ lục 1.8% của tập 5 chiếu hôm 18/1/2025.

Lee Min Ho tiếp tục rơi vào cảnh ê chề vì "When the stars gossip" lại ghi nhận loạt thống kê tệ hại.

Kể từ khi phim bắt đầu chiếu tới giờ, lượng người xem luôn rất ảm đạm và dĩ nhiên tập 11 cũng chẳng ngoại lệ. Tập 11 có khoảng 454.000 khán giả, suýt chạm đến mức đáy 425.000 của tập 7 chiếu ngày 25/1/2025. Tuy nhiên, thống kê tệ hại nhất với "When the stars gossip" phải là rating 1.786% tại khu vực thủ đô Seoul. Đây là mức đáy mới sau khi bộ phim chiếu 11 tập phim. Trước đó, mức thấp nhất được ghi nhận là 1.939%.

Tập 11 phim "When the stars gossip" chứng kiến đáy rating mới 1.786%.

Thành tích thảm hại của "When the stars gossip" là nỗi buồn to lớn với Lee Min Ho, khi tầm vóc của nam tài tử được cho là sẽ giúp bom tấn 34 triệu USD của đài tvN tạo nên cú nổ trong giai đoạn đầu năm 2025. Dẫu vậy cuối cùng, tác phẩm này lại khiến danh tiếng của Lee Min Ho tổn hại nặng nề, mỗi tập phim đều có nguy cơ tạo nên những kỷ lục đáng buồn mới.

Ở "When the stars gossip", Lee Min Ho bị chê bai diễn xuất. Ngoài ra, khán giả cũng thất vọng với con mắt chọn kịch bản của nam tài tử. Nhiều người không hiểu sao Lee Min Ho lại chọn một tác phẩm với nội dung chán và nhạt như "When the stars gossip".

Khán giả không hiểu sao Lee Min Ho lại chọn một bộ phim có kịch bản kém thu hút như "When the stars gossip".

Chuyện tình giữa hai nhân vật chính là bác sĩ Gong Ryong (Lee Min Ho) và phi hành gia Eve Kim (Gong Hyo Jin) trên trạm không gian không có gì hấp dẫn, đến khi hai nhân vật chính xuống dưới mặt đất như bình thường cũng chẳng thu hút người xem. Không những vậy, "When the stars gossip" còn có những cảnh nóng bị chê hết lời, khiến khán giả nổi da gà vì quá dở.

Bộ phim "When the stars gossip" do Lee Min Ho và Gong Hyo Jin đóng chính hiện đang chiếu trên đài tvN vào thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần.