Những ngày này, Lee Min Ho đang trải qua quãng thời gian rất đáng quên khi bộ phim "When the stars gossip" dù nhận vô số kỳ vọng trước khi lên sóng lại bị chê bai khắp mạng xã hội, gặp thất bại thảm hại trên mặt trận rating.

Phim mới màn với thành tích không thực sự ấn tượng khi đạt rating 3,3% và có 890 nghìn người theo dõi (theo Nielsen Korea). Đến tập 2, các chỉ số tăng nhẹ lên mức 3.8% và có 969 nghìn người theo dõi.

Tuy nhiên ở tuần sau đó, rating phim giảm mạnh và đến giờ, ở tập 5 vừa phát sóng hôm 18/1/2025, rating phim chỉ còn 1.8% mà thôi, lượng khán giả xem phim chỉ còn 462 nghìn người, tức giảm hơn một nửa so với mức đỉnh ở tập 2.

Các con số thống kê cho thấy khán giả đang rời bỏ "When the stars gossip".

Tập 5 phát sóng hôm 18/1/2025 ghi nhận rating 1.8%, thấp nhất trong số tất cả các tập.

Tình cảnh ê chề đến mức này của "When the stars gossip" là điều mà có lẽ không ai có thể ngờ nổi, bởi lẽ phim quy tụ 2 ngôi sao hạng A là Lee Min Ho và Gong Hyo Jin, lại được đầu tư cực mạnh tay với kinh phí lên tới 34 triệu USD.

Với những gì đang xảy ra, khả năng để "When the stars gossip" lật ngược tình thế có lẽ không cao. Nếu mọi chuyện không cải thiện trong những tuần phát sóng tới, "When the stars gossip" sẽ trở thành thất bại đáng quên nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của Lee Min Ho.

Bộ phim "When the stars gossip" do Lee Min Ho và Gong Hyo Jin đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên tvN.