Phim Hỏi các vì sao: Nụ hôn của Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không hề lãng mạn

"When the Stars Gossip" (tạm dịch: Hỏi các vì sao) đã phát sóng được 2 tập trên nền tảng Netflix và hiện đang có số lượng khán giả nhất định. Trong loạt phim này, Lee Min Ho đảm nhận vai Gong Ryong, một bác sĩ sản khoa và là con rể tương lai của tập đoàn tài phiệt lớn nhất MZ. Anh được giao một nhiệm vụ bí mật và để hoàn thành nhiệm vụ này, Gong Ryong đã trả một khoản tiền lớn để đến thăm một trạm vũ trụ với tư cách là một khách du lịch. Nhưng cuối cùng, trên chuyến đi này, Gong Ryong lại gặp Eve Kim (do Gong Hyo Jin thủ vai) - một nhà khoa học vũ trụ làm việc tại đó - và cả hai đã nảy sinh tình cảm.

Lee Min Ho và Gong Hyo Jin mới đây đã xuất hiện cùng nhau trên một chương trình YouTube để quảng bá cho bộ phim mới này. Theo chia sẻ của cả hai, vì bối cảnh của chương trình là trên một trạm vũ trụ, nên hầu hết các cảnh hôn phải tạo ra ảo giác không có trọng lực. Điều này dẫn đến một quá trình không mấy lãng mạn khi quay những cảnh tình cảm này.

(Ảnh: Netflix)

"Ngay cả trong những cảnh hôn, họ vẫn sẽ ôm chúng tôi từ phía sau" - nữ diễn viên nói trong khi mô tả hành động nắm tay của cô.

Theo Lee Min Ho, các diễn viên đóng thế thậm chí còn đẩy họ lại gần nhau để loại bỏ khoảng trống trong khi họ hôn. Gong Hyo Jin cũng cho biết về việc nhìn xuống giữa một nụ hôn và thấy nhiều người bên dưới đang nhìn lên khi họ giữ cả hai cố định. Với những chia sẻ này, có vẻ như những nụ hôn nồng cháy trong "When the Stars Gossips" hoàn toàn không lãng mạn như những gì khán giả xem phim cảm thấy.

Cũng trong chương trình này, Gong Hyo Jin đã đề cập đến lời cầu hôn "thất vọng" từ chồng cô, Kevin Oh, trong khi Lee Min Ho tiết lộ suy nghĩ của anh về hôn nhân và người bạn đời lý tưởng trong tương lai mà anh muốn gắn kết.