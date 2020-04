Lee Min Ho đẹp trai siêu cấp với vest đen, hé lộ cuộc sống sang chảnh bên dàn "trai làng" cực phẩm trong "Quân vương bất diệt"

Với KPI "1 ngày 1 quả thính", ekip The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt lại tiếp tục tung ra loạt ảnh của chàng Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) vào chiều 6/4 với tạo hình đầy khác biệt so với những hình ảnh được tiết lộ trước đó.

Trong loạt ảnh mới nhất này, Lee Min Ho xuất hiện cực bảnh bao khi khoác lên người trang phục vest đen lịch lãm. Gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn miễn chê của anh lại khiến dân tình thêm phần bấn loạn.

Lee Min Ho xuất hiện cực ngầu trong teaser phim Quân vương bất diệt.

Không chỉ xuất hiện siêu ngầu với vest đen lịch lãm, Hoàng đế Lee Gon còn được dàn cận vệ cũng ăn mặc sang chảnh không kém tháp tùng, bên cạnh đó là dàn xế hộp đắt giá khiến khán giả lại càng thêm trông ngóng màn tái xuất của Lee Min Ho trong The King: The Eternal Monarch.

Theo như công bố mới nhất từ Naver, The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt cũng là bộ phim duy nhất dù chưa được lên sóng nhưng đã xuất hiện trong top 10 bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất trong tuần bên cạnh The World of the Married, Hi Bye, Mama, Hyena.

The King: The Eternal Monarch ở vị trí thứ 10 trên Naver - những phim được tìm kiếm nhiều nhất trong tuần dù chưa được lên sóng.

The King: The Eternal Monarch khai thác đề tài thế giới song song, hứa hẹn nhiều tình tiết mới lạ, kịch tính. Trong phim, Lee Min Ho đảm nhận vai Hoàng đế Lee Gon, tình cờ lạc đến thế giới hiện đại qua cánh cửa liên thông hai thế giới do Ác Quỷ mở ra. Tại đây anh gặp được nữ cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun) - người có diện mạo giống hệt nữ tội phạm Luna trong thế giới của Lee Gon. Cuộc gặp gỡ đầy định mệnh này đã giúp cả hai hợp tác đóng lại cánh cửa để bảo vệ cả hai thế giới.

The King: The Eternal Monarch tung trailer mới

The King: The Eternal Monarch phát sóng từ ngày 17/4/2020 trong khung giờ thứ Sáu và thứ Bảy trên đài SBS.