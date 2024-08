Lê Thu Trang gây sửng sốt với màn khóa môi "học trò" trên show truyền hình

Tối 16/8, tập 3 của chương trình The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 lên sóng. Ở tập này, Supporter Lê Thu Trang mang đến nhiều bất ngờ. Cô đã có những quyết định táo bạo về chiến thuật nhằm mục đích tạo sự khác biệt, giúp thí sinh của đội mình an toàn đi tiếp.

Cụ thể, ở thử thách yêu cầu top 22 thí sinh và Supporter của mình phải chạm tay vào nhau trong tư thế treo người trên không khi chụp ảnh, Lê Thu Trang cùng "học trò" Nguyên Phước đã khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng, sửng sốt khi bất ngờ "khóa môi" nhau. Theo chia sẻ từ Thu Trang, cô và Nguyên Phước quyết định thực hiện nụ hôn táo bạo nói trên vì "không còn gì để mất". Hơn nữa, chính Nguyên Phước cũng mong muốn có được sự bứt phá hơn trong thử thách lần này. Cho nên, dù tư thế chạm môi nhau khá khó và gây mất sức, cả hai vẫn quyết tâm thực hiện.

Lê Thu Trang và thí sinh Phước Nguyên "khóa môi" trên show truyền hình

Cả 2 chật vật mới thực hiện được ý đồ táo bạo của mình trong tư thế treo người trên không

Cú chạm môi của Thu Trang và Phước Nguyên khiến các giám khảo vừa ngỡ ngàng, vừa phấn khích

"Tập vừa rồi thí sinh của Trang đã phải ra về, cho nên Trang phải làm hết sức mình và trân trọng những gì mình có thể để làm cho các bạn tốt hơn. Thật ra từ trước đến giờ thời gian đối với Thu Trang không phải vấn đề và mọi người có thể nhìn thấy những gương mặt mà các team khác chọn cho Trang đều có máu liều", Lê Thu Trang chia sẻ. Trong khi đó, Phước Nguyên bày tỏ: "Nếu mình ra về, Trang sẽ ra về và tất nhiên mình không muốn ra về rồi, mình muốn trở thành người chiến thắng". Với sự cố gắng và mạo hiểm nói trên, team Supporter Thu Trang nhận về điểm số 24. Nguyên Phước an toàn bước tiếp.

Với khoảnh khắc hôn môi táo bạo trong thử thách, Phước Nguyên an toàn đi tiếp

Lê Thu Trang sinh năm 1997. Cô được khán giả biết tới khi vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam các năm 2017 và 2019. Sau cuộc thi, cô làm người mẫu, huấn luyện viên catwalk, mở lớp đào tạo hoa hậu và người mẫu. Năm 2023, Lê Thu Trang tham gia The New Mentor và giành giải Quán quân. Bước ra từ cuộc thi với ngôi vị cao nhất nhưng sự nghiệp của Lê Thu Trang không có nhiều điểm sáng hơn là bao. Cô chủ yếu tham gia những sự kiện, chương trình do Hương Giang và Dược sĩ Tiến tổ chức.

Vừa qua, Lê Thu Trang dính lùm xùm sử dụng hàng nhái lộ liễu trong The Next Gentleman 2024. Frame ảnh Quán quân The New Mentor trên tay cầm chiếc quạt với dòng chữ "Christian Doir" khiến netizen bật cười và "ném đá" không ngớt.

Lê Thu Trang sử dụng đồ nhái, sai chính tả khá lộ liễu nhưng không một ai nhận ra từ set quay

Sau đó, Lê Thu Trang chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi, cô nhận sai và hứa sẽ rút kinh nghiệm về sau. Quán quân The New Mentor cho biết việc dùng đồ nhái, để lọt những hình ảnh không đẹp trên sóng chính là sơ suất của cô và ekip trong khâu chuẩn bị trang phục.

Cụ thể, Quán quân The New Mentor chia sẻ: "Trang xin lỗi mọi người vì những hình ảnh không đẹp liên quan đến trang phục của Trang tại chương trình The Next Gentlemen. Đây là sơ suất của Trang và ê-kíp trong quá trình chuẩn bị trang phục. Trang thật sự lấy làm tiếc và ý thức được sai sót của chính mình. Đây là một bài học Trang khắc cốt ghi tâm trong sự nghiệp, bản thân Trang sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để không mắc phải lỗi như vậy nữa. Trang cảm ơn khán giả đã góp ý và đóng góp cho Trang để bản thân hoàn thiện hơn từng ngày".