Ở tuổi 40, cột mốc mà nhiều phụ nữ bắt đầu lo lắng vì làn da chảy xệ, xỉn màu, kém đàn hồi – diễn viên Lê Phương lại khiến không ít người phải trầm trồ. Gương mặt mộc của nữ diễn viên vẫn giữ được độ căng mọng, da sáng khỏe, nhìn rõ "độ đầy collagen" mà nhiều cô gái trẻ chưa chắc đã có. Mới đây, Lê Phương còn đăng tải khoảnh khắc chụp ảnh cùng chồng, khoe làn da mộc mịn màng và hài hước chia sẻ niềm vui khi được chồng khen "da đẹp".

Làn da của Lê Phương không phải kết quả của may mắn, mà đến từ những thói quen chăm sóc da và tinh thần khá bài bản, phù hợp với các khuyến cáo khoa học hiện nay về việc bảo vệ và duy trì collagen.

Theo các tài liệu của Harvard Health Publishing và Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD), từ sau tuổi 25–30, cơ thể bắt đầu giảm dần khả năng sản xuất collagen, trung bình mất khoảng 1-1,5% mỗi năm. Collagen suy giảm là nguyên nhân chính khiến da mỏng hơn, kém đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ.

Việc Lê Phương ở tuổi 40 vẫn duy trì được làn da căng bóng cho thấy cô đã tác động vào cả ba trụ cột quan trọng của collagen: Nuôi dưỡng từ bên trong, kiểm soát stress và hỗ trợ tái tạo da bằng công nghệ.

1. Bổ sung từ bên trong: Viên uống trắng da

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, Lê Phương tin dùng viên uống trắng da Damian như một phương pháp làm đẹp từ bên trong, giúp làn da đều màu, tươi sáng và hỗ trợ chống lão hóa.

Từ góc độ khoa học, nhiều nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology cho thấy:

Các hoạt chất chống oxy hóa (như vitamin C, E, glutathione…) có thể giúp giảm tác động của gốc tự do, yếu tố phá hủy collagen.

Một số dạng collagen peptide khi bổ sung đường uống, nếu được hấp thu tốt, có thể góp phần cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm của da sau vài tháng sử dụng.

Dĩ nhiên, các chuyên gia da liễu cũng nhấn mạnh rằng viên uống không phải "thần dược", mà chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc và chăm sóc da đúng cách. Việc Lê Phương lựa chọn bổ sung đường uống cho thấy cô ưu tiên chiến lược nuôi da bền vững từ gốc, thay vì chỉ che phủ bề mặt.

2. Giữ tinh thần thoải mái

Ít ai để ý rằng stress kéo dài là một trong những "kẻ thù thầm lặng" của collagen. Theo nghiên cứu của Đại học California, hormone cortisol tăng cao khi căng thẳng có thể làm chậm quá trình tái tạo collagen và thúc đẩy lão hóa da sớm.

Sau những biến cố trong cuộc sống, Lê Phương nhiều lần chia sẻ rằng cô học cách sống chậm hơn, trân trọng hiện tại và giữ tinh thần vui vẻ, tích cực. Đây không chỉ là liệu pháp chữa lành cảm xúc, mà còn là một cách bảo vệ làn da từ bên trong.

Khi tinh thần ổn định, giấc ngủ sâu hơn, quá trình sửa chữa tế bào da vào ban đêm, thời điểm collagen được tái tạo mạnh nhất, cũng diễn ra hiệu quả hơn. Điều này phần nào lý giải vì sao da của Lê Phương vẫn giữ được vẻ căng bóng, tươi tắn tự nhiên.

3. Chủ động đi spa, tìm công nghệ cao để phục hồi làn da sau sinh và biến cố

Lê Phương từng thẳng thắn chia sẻ rằng sau sinh và sau những giai đoạn căng thẳng, làn da của cô xuống cấp rõ rệt: mụn bọc, thâm sạm, lỗ chân lông to, nếp nhăn và vết chân chim xuất hiện ngày càng rõ. Với làn da như vậy, chỉ chăm sóc tại nhà là chưa đủ.

Việc nữ diễn viên quyết định đi spa, áp dụng máy móc và công nghệ cao để trị mụn, xóa thâm là lựa chọn phù hợp với khuyến cáo của giới chuyên môn. Nhiều công nghệ hiện nay như laser, ánh sáng sinh học hay sóng RF đã được chứng minh có khả năng:

Kích thích nguyên bào sợi sản sinh collagen mới

Cải thiện cấu trúc da, làm da săn chắc hơn

Hỗ trợ điều trị mụn, giảm viêm và sắc tố sau viêm

Quan trọng hơn cả, Lê Phương không chạy theo trào lưu làm đẹp quá đà, mà chọn can thiệp đúng thời điểm, khi da thực sự cần phục hồi. Với phụ nữ sau 35-40 tuổi, chăm sóc da không còn là chuyện làm đẹp nhất thời mà là hành trình giữ cho làn da đủ khỏe, đủ đàn hồi và đủ bền bỉ để đi cùng mình qua nhiều năm tháng.

