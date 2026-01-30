Dạ dày và khoang miệng tưởng chừng ở hai "đầu xa" của cơ thể, nhưng thực tế lại có mối liên hệ chặt chẽ. Khi chức năng dạ dày suy giảm hoặc xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, cơ thể thường phát đi tín hiệu cảnh báo thông qua những thay đổi rất sớm ở miệng – nơi nhiều người dễ bỏ qua hoặc cho rằng chỉ là vấn đề răng miệng thông thường.

Ung thư dạ dày là một trong những bệnh lý ác tính phổ biến, nhưng lại đặc biệt nguy hiểm vì giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng rõ ràng. Phần lớn người bệnh chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Tuy nhiên, các nghiên cứu và ghi nhận lâm sàng cho thấy, trước khi các triệu chứng tiêu hóa nặng nề xuất hiện, miệng có thể đã "báo động" bằng những dấu hiệu bất thường sau đây.

1. Hơi thở có mùi lạ, kéo dài dù vệ sinh kỹ

Mùi bất thường trong miệng là một trong những dấu hiệu cảnh báo phổ biến hơn của ung thư dạ dày.

Mặc dù mùi miệng phổ biến và thường liên quan đến các bệnh răng miệng hoặc vệ sinh răng miệng, nhưng nó có thể nhanh chóng tiêu tan mùi sau khi điều hòa. Tuy nhiên, nếu có mùi chua dai dẳng, mùi ôi thiu hoặc mùi trứng thối, tức là sau khi đánh răng cẩn thận, mùi hôi vẫn tồn tại, có thể do rối loạn làm rỗng dạ dày do ung thư dạ dày hoặc lên men thực phẩm.

Đặc biệt nếu đi kèm với các triệu chứng rõ ràng như trào ngược axit và ợ hơi, bạn nên cảnh giác hơn với các tổn thương dạ dày. Điều này thường liên quan đến nhiễm trùng Helicobacter pylori hoặc tiết axit dạ dày bất thường, cả hai đều có liên quan chặt chẽ đến ung thư dạ dày.

2. Loét miệng tái phát liên tục, khó lành

Loét miệng thông thường sẽ lành tự nhiên trong vòng một hoặc hai tuần, nhưng nếu vết loét miệng khó lành tiếp tục xuất hiện ở cùng một vị trí hoặc nếu chúng không lành trong một tháng sau khi giao dịch chứng khoán nhiều lần, bạn nên cảnh giác, đây có thể là dấu hiệu của khả năng miễn dịch suy yếu hoặc rối loạn hấp thụ chất dinh dưỡng.

Bệnh nhân ung thư dạ dày thường kèm theo kém hấp thu chất dinh dưỡng và khả năng sửa chữa niêm mạc miệng thấp. Nếu loét miệng tái phát kèm theo mất vị giác và niêm mạc miệng nhợt nhạt, cần cảnh giác hơn.

3. Lưỡi thay đổi rõ rệt: bựa dày, màu lạ hoặc bề mặt bất thường

Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng lưỡi là tấm gương của dạ dày, và những thay đổi ở lưỡi cũng là biểu hiện bên ngoài của các bệnh về hệ tiêu hóa. Đối với những người bị ung thư dạ dày, lớp phủ lưỡi của họ chủ yếu dày và nhờn màu vàng hoặc đen xám, các vết răng và vết nứt có thể xuất hiện trên lưỡi.

Đặc biệt là trên bề mặt lưỡi, nếu có những mảng màu bất thường, hoặc nếu teo nhú lưỡi khiến bề mặt lưỡi nhẵn như gương, điều này có thể do rối loạn chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy dinh dưỡng do ung thư dạ dày gây ra, và những biểu hiện này thường không dễ tiêu tan và sẽ tồn tại trong thời gian dài.

4. Miệng luôn có vị đắng, ăn uống không còn ngon

Bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối có thể có mùi miệng đặc biệt với miệng đắng dai dẳng do bất thường trao đổi chất, có thể liên quan đến trào ngược mật và rối loạn tiêu hóa do ung thư dạ dày gây ra.

Mùi miệng đặc biệt này cũng có thể đi kèm với các triệu chứng như chán ăn và biếng ăn. Mùi sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc đánh răng hoặc ăn uống và sẽ luôn tồn tại.

Đặc biệt nếu bạn kèm theo đau bụng trên và sụt cân không rõ nguyên nhân, bạn nên chú ý hơn đến sức khỏe của dạ dày, đồng thời nên đi khám kịp thời để xác định xem có phải do ung thư dạ dày hay không.

Đừng chủ quan với những "tín hiệu nhỏ"

Ung thư dạ dày không xuất hiện đột ngột. Trước đó, cơ thể thường đã âm thầm phát đi những cảnh báo sớm, trong đó khoang miệng là một "điểm báo" quan trọng. Nếu bạn hoặc người thân xuất hiện một hay nhiều dấu hiệu kể trên kéo dài, tốt nhất nên đi kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là thăm khám chuyên khoa tiêu hóa.

Phát hiện sớm không chỉ giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả, mà còn có thể cứu lấy dạ dày và cả tính mạng trước khi quá muộn.