Lâu rồi mới thấy có bố vợ phát biểu ngắn gọn, hay và thấm đến thế, cả khán phòng cười ra nước mắt

Ngày con gái khoác lên mình chiếc váy cưới, người cha lặng lẽ đứng nhìn từ xa, trong ánh mắt là cả một cuốn phim quay chậm của hơn hai mươi năm khôn lớn. Từ lúc con còn là cô bé nhỏ xíu hay vòi vĩnh, được cha bế bồng, chăm chút từng chút một, cho đến khi con trưởng thành và tìm thấy người đàn ông của đời mình.

Giây phút cha nắm chặt bàn tay con, chậm rãi dẫn vào lễ đường để trao cho con rể, đó không chỉ là một nghi thức, mà còn là sự chuyển giao cả một "gia tài" tình cảm mà ông đã nâng niu suốt cả cuộc đời.

Giữa hàng ngàn lễ cưới lãng mạn, có một khoảnh khắc khiến người xem vừa bật cười vì sự dí dỏm, vừa thấy thấm thía vì những ẩn ý sâu sắc mà người cha dành cho con rể của mình. Thay vì những lời giáo điều, ông chọn cách ví von đầy thực tế.

"Con rể, đây là con gái bố, là bình rượu mơ của bố, bố đã ngâm được lâu năm, nay bố chuyển giao lại cho con. Con ngâm tiếp để làm sao vị thơm đượm, con sử dụng say lòng. Nếu không say lòng con ngâm lại hoặc con chuyển về cho bố ngâm, con đừng lấy chân đá bình. Chúc hai con hạnh phúc".

Lời chia sẻ ấy tuy hài hước nhưng lại chứa đựng những tầng nghĩa khiến ai nấy đều bồi hồi. Ông gọi con gái là "bình rượu mơ" - thứ đặc sản cần thời gian, sự kiên nhẫn và tâm huyết mới có được vị ngon. Ông đã dành nửa đời người để "ngâm", để nuôi dưỡng con khôn lớn, và giờ đây ông tin tưởng giao lại báu vật ấy cho con rể.

Câu dặn "con ngâm tiếp cho thơm đượm" là một lời nhắc nhở thực tế về hôn nhân. Cuộc sống vợ chồng sau này cần người chồng phải biết vun vén bằng sự bao dung và trách nhiệm thì tình cảm mới ngày càng nồng nàn, khiến cả hai đều "say" trong hạnh phúc.

Nhưng xúc động nhất chính là lời nhắn: "Nếu không say lòng... con chuyển về cho bố ngâm, con đừng lấy chân đá bình". Đó là một sự khẳng định đầy uy lực của tình phụ tử.

Ông nhắn nhủ con rể rằng, nếu sau này tình cảm có phai nhạt, nếu không còn thấy trân trọng người phụ nữ này nữa, thì xin hãy trả cô về cho ông. Ông sẵn sàng đón con gái về để yêu thương lại từ đầu, chứ tuyệt đối không chấp nhận việc con rể coi thường hay làm tổn thương con gái của ông.

Một câu nói "vừa đấm vừa xoa", vừa thể hiện sự tôn trọng con rể, vừa khẳng định tình yêu vô bờ bến của người cha: Nhà của bố vẫn luôn là bến đỗ an toàn nhất cho con.

Khoảnh khắc ấy, tiếng cười vang lên nhưng nhiều người đã lén lau nước mắt. Họ hiểu rằng, đằng sau sự dí dỏm của người cha là một trái tim luôn sẵn sàng dang rộng cánh tay để làm bến đỗ bình yên nhất cho con, dù con có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.