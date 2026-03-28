Chọn bình yên bên gia đình thay vì hào quang Hoa hậu: Nữ MC lấy chồng Tiến sĩ, cuộc sống như phú bà trong dinh thự 9 tầng ở Hà Nội

Nhắc đến các nữ MC/BTV của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), khán giả thường nghĩ ngay đến những bóng hồng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, học vấn đáng nể và lối dẫn dắt duyên dáng. Trong dàn mỹ nhân tài sắc vẹn toàn ấy, MC Ngô Mai Phương là một cái tên để lại nhiều dấu ấn.

Từ quyết định bất ngờ rút lui khỏi đấu trường nhan sắc đến cuộc sống "hào môn", ở tuổi 29, cô đang có một gia đình viên mãn "đủ nếp đủ tẻ", sự nghiệp thăng hoa, được chồng yêu chiều hết mực, khiến bao người ngưỡng mộ.

Lựa chọn tình yêu, gia đình, sự nghiệp thay vì "hào quang vương miện"

Dù là một gương mặt nổi bật trên sóng truyền hình, MC Mai Phương lại chọn cho mình một lối sống vô cùng kín tiếng, đặc biệt là chuyện tình cảm. Tôn trọng người bạn đời không thích sự ồn ào của truyền thông, cô luôn giữ kín danh tính của chồng.

Từng có nhiều lời đồn đoán rằng nữ MC xinh đẹp "lấy chồng đại gia", nhưng Mai Phương đã thẳng thắn đính chính: Chồng cô đã tốt nghiệp Tiến sĩ, theo con đường học vấn và hiện đang là công chức nhà nước chứ không phải doanh nhân hay đại gia như lời đồn.

Nhắc lại thời điểm năm 2020, khi Mai Phương rục rịch tham gia Hoa hậu Việt Nam, hai người đã trong giai đoạn hẹn hò. Chồng cô khi ấy đã chân thành đưa ra lời khuyên: Nếu lấn sâu vào showbiz, cuộc sống riêng tư và gia đình sau này có thể bị ảnh hưởng. Anh luôn đưa ra những góp ý khách quan để nữ MC tự quyết định mọi việc.

Cùng với việc còn dang dở nhiều dự án cá nhân và tự lượng sức mình tại cuộc thi, cô đã quyết định rút lui ngay trước vòng sơ khảo - một quyết định bước ngoặt giữ lại bình yên, riêng tư cho tổ ấm sau này.

Cuối tháng 11/2021, cõi mạng xôn xao khi nữ MC khoe khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn lãng mạn trong không gian ngập tràn nến, bóng bay cùng dòng chữ "Marry Me". Đến đầu năm 2022, cô chính thức lên xe hoa trong một đám cưới riêng tư, ấm cúng.

Cuộc sống "phú bà" viên mãn trong căn nhà 9 tầng ở Hà Nội, chồng Tiến sĩ yêu chiều hết mực

Sau khi kết hôn và hạ sinh hai thiên thần nhỏ là bé Leon và Lipu, Mai Phương chính thức gia nhập hội "mẹ bỉm sữa" nhưng với một phong thái vô cùng sang chảnh. Cuộc sống của cô trong căn nhà 9 tầng bề thế giữa lòng Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Dù khá kín tiếng về nửa kia trên mạng xã hội, nhưng thỉnh thoảng qua vài mẩu chuyện nhỏ nữ MC hé lộ, dân tình lại được phen "gato" đỏ mắt trước độ cưng chiều vợ hết mực của người chồng Tiến sĩ. Nhớ lại thuở còn son rỗi, cứ mỗi dịp lễ Tết như 8/3, 20/10 hay các ngày kỷ niệm, anh lại không ngần ngại sắm sửa cho vợ đủ thứ từ túi xách, đồng hồ đến quần áo. Ông xã cô còn có tâm lý tới mức thường xuyên thủ thỉ hỏi han: "Em cần cái gì để anh mua, em mới có màu này à, còn thiếu màu nào để anh mua…".

Từ khi Mai Phương chính thức gia nhập hội "mẹ bỉm sữa", sự lãng mạn lộng lẫy ngày nào đã được ông xã khéo léo chuyển hóa thành sự quan tâm vô cùng thực tế. Thấy trào lưu đánh Pickleball lên ngôi, người chồng Tiến sĩ liền tự tay lo liệu từ A đến Z: Sắm vợt, mua luôn giày thể thao, rồi cẩn thận đặt sân, thuê cả thầy giáo để "ép" vợ đi tập nâng cao sức khỏe.

Thú vị và bất ngờ nhất phải kể đến lần anh "vác" về tặng vợ một chiếc... thảm ngải cứu mà chẳng nhân dịp gì cả. Ban đầu, Mai Phương cũng tò mò và thắc mắc không hiểu ý đồ của chồng, nhưng dùng thử rồi lại đâm ra "ghiền". Nữ MC nhận ra rằng, dù không hào nhoáng như những món đồ hiệu thuở trước, nhưng đây lại là một kiểu lãng mạn rất đỗi đời thường, cực kỳ ấm áp và thiết thực.

Cô chia sẻ rằng, ông xã không phải tuýp người lãng mạn, nhưng vì vợ thích, anh vẫn sẵn sàng "bày vẽ". Vừa qua, nhân kỷ niệm ngày cưới, Mai Phương đã khéo léo khoe món quà Louis Vuitton đắt đỏ được ông xã tặng. Nữ MC tâm sự: "Trước đây chưa có con thì kỷ niệm ngày cưới là vợ chồng mình sẽ đi du lịch đâu xa xa, từ ngày có con thì vợ chồng mình chỉ chọn khách sạn nào đó trong thành phố rồi dành trọn vẹn 24 tiếng cho nhau. Sáng hôm sau lại về chăm con như bình thường".

Ở tuổi U30, MC Ngô Mai Phương đang tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc viên mãn: là mẹ của 2 nhóc tỳ Leon và Lipu đủ nếp đủ tẻ, có sự nghiệp rực rỡ, nhan sắc thăng hạng và đặc biệt là được chồng yêu thương, che chở. Cuộc sống "phú bà" tĩnh lặng nhưng ngập tràn hạnh phúc của cô thực sự là niềm mơ ước của bao người.