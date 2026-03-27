Cả nể cho bố vợ mượn tiền tổ chức đám cưới con trai, 2 tuần trôi qua vẫn không thấy ông trả

Cách đây hơn nửa tháng, em vợ tôi cưới. Đám cưới tổ chức khá lớn, mời rất đông khách. Trước hôm cưới vài ngày, bố vợ gọi tôi ra nói chuyện riêng. Ông bảo đang thiếu một khoản để lo nốt chi phí, hỏi tôi có thể cho mượn 100 triệu không? Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều, thứ nhất, đó là chuyện cưới xin trong nhà. Thứ hai, tôi tin tưởng bố vợ. Mình là con rể, hơn nữa lại là đàn ông, giúp được thì giúp. Lúc đó tôi đang có một khoản tiền tiết kiệm dự định dùng vào công việc nhưng tạm thời chưa dùng đến nên rút luôn 100 triệu đưa cho bố vợ. Tôi nghĩ mượn tiền tổ chức đám cưới thì cũng nhanh trả được, bởi có tiền mừng để nhìn vào.

Đám cưới diễn ra rộn ràng, mọi thứ nhìn bề ngoài đều suôn sẻ. Tôi cũng không để ý chuyện tiền nong nữa, nghĩ chắc chỉ vài hôm là ông chủ động trả. Nhưng rồi hết một tuần, rồi thêm một tuần nữa trôi qua, không ai nhắc đến chuyện đó.

Ban đầu, tôi tự trấn an mình. Có thể ông bận dọn dẹp sau cưới, hoặc còn đang tổng hợp tiền mừng nhưng càng ngày, tôi càng thấy không ổn. Tôi thấy bố vợ vẫn sinh hoạt bình thường, thậm chí còn bàn tính sửa lại cái sân sau, không có dấu hiệu gì là đang xoay tiền để trả tôi.

Trong khi đó, phía tôi bắt đầu có vấn đề.

Khoản 100 triệu đó vốn dĩ tôi định dùng để nhập hàng cho một đơn lớn, giờ tiền không còn, công việc bị chững lại. Tôi phải khất lần với đối tác, mà khất mãi thì cũng không ổn. Có lúc tôi nghĩ đến chuyện vay nóng bên ngoài để xoay tạm, nhưng nghĩ đến lãi suất mà thấy sợ hãi.

Mấy ngày gần đây, đầu óc tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, đi làm cũng không tập trung được. Về nhà nhìn vợ, tôi lại càng khó xử hơn.

Tôi không biết có nên nói với vợ không? Nếu nói, kiểu gì chuyện cũng đến tai bố vợ. Mà để con gái nhắc, tôi sợ ông tự ái. Còn nếu tôi trực tiếp hỏi, tôi lại thấy mình giống như đang đòi nợ chính người trong gia đình.

Có hôm tôi định mở lời. Cả nhà đang ngồi ăn cơm, tôi đã nghĩ trong đầu câu nói rồi, kiểu nhẹ nhàng thôi, hỏi xem bố có cần thêm thời gian không? Nhưng đến lúc nhìn sang ông, thấy ông đang vui vẻ kể chuyện, lại thêm em dâu mới nữa, tôi lại nuốt ngược lời vào trong, sợ em dâu chê cười.

Không biết nếu là người khác, họ sẽ làm thế nào trong tình huống này, còn tôi thì càng nghĩ càng rối.