Bố vợ làm bảo vệ, ngày họp mặt 2 bên, ông lái chiếc xe cũ nát nhưng Tổng giám đốc phải đứng dậy cúi chào

Tôi và Lan yêu nhau 3 năm mới tính chuyện trăm năm. Gia đình tôi thuộc hàng khá giả, bố tôi là Tổng giám đốc một công ty xây dựng có tiếng, còn mẹ tôi làm bên lĩnh vực ngân hàng. Về phía Lan, cô ấy luôn khiêm tốn nói rằng bố mình chỉ làm bảo vệ cho một cơ quan nhà nước đã về hưu.

Ngày họp mặt thông gia hai gia đình được ấn định tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Bố tôi vốn là người trọng lễ nghi và có phần tự hào về địa vị của mình. Ông diện bộ vest đắt tiền, trên tay là chiếc đồng hồ hàng hiệu, ngồi chờ sẵn với phong thái của một người thành đạt.

Khi tiếng động cơ nổ "cạch cạch" vang lên ngoài cửa, một chiếc xe Cub 81 cũ nát, sơn đã bong tróc từng mảng tiến vào bãi đỗ toàn xe sang. Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên, mặc bộ quần áo kaki sờn màu nhưng phẳng phiu, đôi mắt sáng và nụ cười hiền hậu. Đó là bố của Lan.

Vừa nhìn thấy bóng dáng ấy bước vào sảnh, tôi thấy bố mình bỗng khựng lại. Ly rượu vang trên tay ông khẽ chao nghiêng. Trong khi mẹ tôi còn đang bận chỉnh lại chiếc vòng ngọc trai và liếc nhìn bộ đồ đơn sơ của thông gia tương lai với vẻ ái ngại, thì bố tôi làm một hành động khiến tất cả mọi người trong nhà hàng phải ngưng đũa.

Ông đứng phắt dậy, vội vã bước ra khỏi vị trí danh dự, tiến về phía bố Lan. Trước sự ngỡ ngàng của tôi và mẹ, vị Tổng giám đốc thét ra lửa thường ngày bỗng hơi khom lưng, hai tay nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của bác bảo vệ, giọng run run:

"Thầy... Thầy Vinh! Có phải thầy không ạ?".

Ảnh minh họa

Bố Lan mỉm cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay bố tôi: "Anh Quân đó à? Đã bao nhiêu năm rồi, cậu giờ thành đạt quá, tôi suýt không nhận ra".

Hóa ra, bố vợ tương lai của tôi không chỉ là một "ông bảo vệ" bình thường. Ba mươi năm trước, ông từng là tiểu đội trưởng, người đã cõng bố tôi bị thương băng qua cánh rừng khi cả hai còn là những người lính trẻ. Sau khi phục viên, bác Vinh từ chối mọi sự giúp đỡ, chỉ xin một công việc bình lặng để nhường cơ hội thăng tiến cho cấp dưới. Bố tôi đã mất liên lạc với ân nhân suốt mấy chục năm qua dù đã tốn bao công sức tìm kiếm.

Bữa tiệc hôm đó không còn là cuộc "so kè" gia thế hay lễ nghi sáo rỗng. Nó trở thành một buổi họp mặt đầy nước mắt và kỷ niệm. Bố tôi bảo: "Vị trí của bố ngày hôm nay, tiền bạc của gia đình này, một nửa là nhờ đôi vai của thầy Vinh năm ấy. Chiếc xe cũ kia có thể nát, nhưng nhân cách của người lái nó thì không vàng bạc nào mua nổi".

Mẹ tôi, từ chỗ có chút xem thường, giờ đây cúi đầu sâu sắc trước người đàn ông đi đôi dép quai hậu giản dị. Tôi nhìn Lan, cô ấy chỉ mỉm cười bình thản. Hóa ra, cô ấy không hề giấu giếm, mà chỉ đơn giản là muốn tôi yêu con người cô ấy, thay vì yêu cái bóng của một "người hùng" mà bố cô ấy chưa bao giờ đem ra để phô trương.

Đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua trang bìa, và cũng đừng nhìn một người đàn ông qua chiếc xe họ đi. Đôi khi, những người giản dị nhất lại là những người có tâm hồn và cuộc đời rực rỡ nhất.