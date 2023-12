Lập nhiều Facebook, Zalo “ảo” để lừa tiền người muốn đi xuất khẩu lao động

Tối 26-12, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Huy (SN 2000, ngụ ấp An Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Hoàng Huy bị bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện một đối tượng nghi vấn sử mạng xã hội Facebook đăng tải các bài viết, hình ảnh trên các hội nhóm về việc nhận đưa người đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng.

Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng đã sử dụng các tài khoản Facebook "ảo", tài khoản Zalo "ảo" như "Phạm Văn Ngọc", Phàn A Kiên"… cùng các sim "rác", tài khoản ngân hàng "rác".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15-12, Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp với phòng nghiệp vụ - Công an tỉnh Hà Tĩnh; Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt giữ đối tượng Huy để phục vụ cho quá trình điều tra.

Bước đầu, Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Với chiêu thức trên, Huy đã thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại tại nhiều địa phương với số tiền chiếm đoạt trên 300 triệu đồng.

Vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra mở rộng.

Công an huyện Nghi Xuân thông báo ai là người bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Địa chỉ: số 196, đường Nguyễn Du, tổ dân phố Giang Thuỷ, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để giải quyết.

Khi cần thiết, liên hệ điều tra viên Nguyễn Lê Thành (SĐT: 0916.996.678) để được hướng dẫn.