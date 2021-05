Lập biên bản vi phạm với đối tượng đi xe máy đạp ngã hai học sinh xuống đường

Theo xác minh, người bị hại N.H.L và N.N.Q (học sinh của trường THCS Nguyễn Trường Tộ, ở phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An). Đối tượng đạp ngã xe hai em học sinh là P.V.T.T (học sinh trường THCS Bắc Sơn, quận 12, TP.HCM).

Hình ảnh 2 học sinh bị người đi xe máy đạp ngã xuống đường được cắt từ video.

Trước đó, khi đang ở nhà tại phường Bình Nhâm, T. nhận được cuộc gọi từ bạn mình là N. nói có một người bạn đang đánh nhau với N.H.L và N.N.Q ở gần Khu dân cư ECOXUAN (phường Lái Thiêu). Nghe vậy, T. liền lấy xe máy chạy đến hỗ trợ bạn của N.

Trên đường đi, T. nghe tin sau khi đánh nhau N.H.L và N.N.Q đã bỏ đi nên chở N. đi tìm trả thù. Khi đến đoạn Đường 3/2, thuộc khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, cả hai thấy N.H.L và N.N.Q đang chở nhau bằng xe đạp điện chạy phía trước, T. liền tăng ga áp sát, đạp vào người các bị hại. Cú đạp mạnh khiến N.H.L và N.N.Q mất lái, ngã xuống đường. Sau đó, T. điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ cảnh này được người dân trích camera đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Video sau khi được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận bức xúc và yêu cầu công an vào cuộc.

Ngay sau đó, Công an phường Lái Thiêu đã làm việc với các đối tượng, bị hại và những người có liên quan để làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra, N.H.L và N.N.Q chỉ bị xây xát da bên ngoài. Căn cứ vào các chứng cứ, tình tiết trong vụ việc, công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.V.T.T về hành vi vi phạm “Xâm hại đến sức khỏe của người khác”.

Công an phường Lái Thiêu cũng đề xuất Công an thành phố Thuận An có văn bản kiến nghị với phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Thuận An chỉ đạo Ban giám hiệu các trường tăng cường giáo dục, nhắc nhở và có hình thức xử lý để hạn chế tình trạng bạo lực học đường, cố ý gây thương tích, xâm hại đến sức khỏe người khác và có nguy cơ dẫn đến hành vi giết người./.