Làn sóng "tẩy chay sao Hàn" lớn chưa từng thấy ở Trung Quốc: Jeon Ji Hyun, Yoona (SNSD) thành tội đồ!

Trong tháng 9, hết Jeon Ji Hyun rồi đến Yoona (SNSD) trở thành tội đồ trong mắt công chúng xứ tỷ dân, hứng chỉ trích và bị tẩy chay kịch liệt chưa từng thấy tại vì đóng phim có tình tiết xúc phạm, hạ thấp Trung Quốc. Trên MXH Weibo, Jeon Ji Hyun và Yoona bị netizen mỉa mai là những kẻ phản bội. Vụ việc khiến Song Hye Kyo, Jang Na Ra, Han Chae Young... cũng bị đưa lên thớt mổ xẻ thái độ ứng xử thiếu tôn trọng khi đến Trung Quốc làm việc trong quá khứ.

Với quá nhiều "dớp" sao Hàn hành xử tệ và coi thường khán giả Trung Quốc, netizen xứ tỷ dân đã đồng loạt kêu gọi cơ quan chức năng cấm cửa Jeon Ji Hyun, Yoona, Song Hye Kyo và các nghệ sĩ Hàn ở thị trường Hoa ngữ. Sự việc lần này cũng chính thức khiến mọi nỗ lực xóa bỏ lệnh "hạn Hàn" của các ông lớn Kbiz trong gần 10 năm qua ở Trung Quốc "đổ sông đổ bể". Mất đi thị trường Trung Quốc cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Jeon Ji Hyun, Yoona và các sao Hàn khác.

Jeon Ji Hyun, Yoona (SNSD) là 2 ngôi sao đang bị tẩy chay cực mạnh ở Trung Quốc

Jeon Ji Hyun, Yoona và loạt ngôi sao xứ Hàn "hứng bão"

Theo tờ Sina, tương lai của Jeon Ji Hyun ở thị trường Trung Quốc chắc chắn đã chấm hết sau vụ việc tranh cãi lần này. Bộ phim do cô đóng chính có tình tiết xúc phạm đến cả 1 quốc gia. Dù vậy, Jeon Ji Hyun và ekip sản xuất vẫn trơ trơ, không thông báo rà soát và chỉnh sửa những nội dung sai lệch hay gửi xin lỗi chính thức đến khán giả Trung Quốc.

Do đó, từ ngày 20/9, netizen Trung Quốc đã mở chiến dịch "xóa sổ" Jeon Ji Hyun. Dưới sức ép cực khủng khiếp của dư luận xứ tỷ dân, các thương hiệu lớn như La Mer, Piaget, Ecovacs, LV... đã xóa sổ hình ảnh, gỡ bỏ quảng cáo của minh tinh Hàn Quốc ở Trung Quốc. Cô cũng bị liệt vào danh sách nghệ sĩ rủi ro cao, hoàn toàn "bít cửa" lộ diện tại xứ tỷ dân. Theo thông tin tờ China Times tìm hiểu được, các nhãn hàng đang yêu cầu Jeon Ji Hyun bồi thường thiệt hại. Số tiền các thương hiệu đề nghị nữ diễn viên đền bù lên tới 230 triệu NDT (854 tỷ đồng).

Quảng cáo có mặt Jeon Ji Hyun bị gỡ bỏ sạch sẽ ở Trung Quốc

Yoona chưa đến mức khủng hoảng, mất chuỗi hợp đồng quảng cáo và bồi thường tiền tỷ như đàn chị Jeon Ji Hyun nhưng cũng lao đao không kém. Cô đang nhận cơn bão phẫn nộ không tưởng từ khán giả Trung Quốc. Sự việc lần này khiến Yoona đánh mất hoàn toàn tình cảm của netizen xứ tỷ dân. Đồng thời cô cũng mất luôn cơ hội kiếm tiền ở thị trường này. Theo tờ QQ, Yoona từng nằm trong top minh tinh Hàn được trả thù lao rất cao ở Trung Quốc, có thể kiếm 60-200 tỷ đồng/phim hay hợp đồng quảng cáo.

Yoona vào danh sách minh tinh Hàn bị khán giả Trung Quốc ghét bỏ

Từ Han Chae Young, Jang Na Ra đến Song Hye Kyo cũng lao đao vì bị khán giả Trung Quốc mắng chửi tả tơi, bóc phốt thái độ làm việc qua loa, mắc bệnh ngôi sao và yêu sách vô lý khi đến xứ tỷ dân làm việc.

Trong đó, Han Chae Young từng “thả tim” bài viết công kích Trung Quốc, hay phát ngôn chê đồ ăn đường phố “bẩn”, vậy mà gần đây cô vẫn sang đây livestream bán hàng kiếm tiền khiến khán giả phẫn nộ. Còn Song Hye Kyo bị tố hoạnh họe, xem mình như "vua chúa" rồi hành xác nhân viên sự kiện của Trung Quốc. Jang Na Ra chắc chắn cả đời không bao giờ có thể ló mặt đến xứ tỷ dân sau phát biểu: "Mỗi khi hết tiền, tôi lại sang Trung Quốc đóng phim, dự sự kiện".

Han Chae Young, Jang Na Ra đến Song Hye Kyo bị netizen xứ tỷ dân mắng chửi không ngớt vì có thái độ thiếu trọng, coi thường Trung Quốc

Tại sao nghệ sĩ Hàn Quốc điêu đứng khi rớt đài ở Trung Quốc?

Jeon Ji Hyun, Yoona, Song Hye Kyo, Han Chae Young... đều là những ngôi sao top 1 của showbiz Hàn Quốc. Tuy nhiên, mất đi thị trường Trung Quốc, họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nguyên nhân đến từ việc Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chiến lược của tất cả cả nhãn hàng trên thế giới. Trong ngành giải trí Hàn Quốc, Trung Quốc vốn luôn được xem thị trường tiềm năng, chiếm vai trò lớn trong việc lan tỏa sức ảnh hưởng và thu nhập của nghệ sĩ.

Do đó, khi Jeon Ji Hyun dính tranh cãi và nhận làn sóng tẩy chay cực mạnh của khán giả Trung Quốc, các thương hiệu lớn thà chọn mất minh tinh Hàn, chứ không dám đắc tội với người tiêu dùng nơi đây. Họ lập tức gỡ bỏ mọi hình ảnh quảng cáo, ráo hoảnh tuyên bố không có liên hệ hợp tác với Jeon Ji Hyun. Với việc bị xếp vào nhóm nghệ sĩ bị ghét bỏ ở Trung Quốc, Jeon Ji Hyun, Yoona hay các nghệ sĩ Hàn khác chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc ký hợp đồng thương mại với đối tác. Việc hình ảnh của họ bị cấm ở Trung Quốc sẽ khiến các thương hiệu lớn phải cân nhắc, lựa chọn cái tên an toàn hơn cho chiến dịch quảng cáo của mình.

Các thương hiệu lớn đều chọn bỏ rơi Jeon Ji Hyun, chứ không dám là phật lòng người tiêu dùng Trung Quốc. Điều này cũng đủ cho thấy sức ảnh hưởng của thị trường Trung Quốc trên toàn cầu

Không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân, sự việc lần này còn khiến lệnh "hạn Hàn" ở Trung Quốc được kích hoạt trở lại và có thể sẽ không bao giờ được gỡ bỏ. Trước đó, vào năm 2016, cơ quan văn hóa Trung Quốc đã thực hiện hạn chế văn hoá Hàn Quốc. Các nghệ sĩ Kpop không được tổ chức concert, các chương trình và phim ảnh Hàn Quốc bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng Trung Quốc, và các dự án phim ảnh có sự hiện diện của sao Trung Quốc cũng bị "đắp chiếu" vĩnh viễn.

Lệnh "hạn Hàn" có khả năng không bao giờ được gỡ bỏ tại Trung Quốc sau loạt lùm xùm mới đây

Đầu năm nay, lệnh "hạn Hàn" được nới lỏng khi TWICE và IVE được cấp phép tổ chức các buổi ký tặng người hâm mộ tại Thượng Hải (Trung Quốc). Tháng 4 vừa qua, nhóm nhạc hip-hop Homies đã tổ chức tour diễn ở nhiều thành phố lớn tại xứ tỷ dân, Kim Jae Joong có buổi gặp mặt fan tại Trùng Khánh (Trung Quốc).

Tuy nhiên, sau lùm xùm của các minh tinh Hàn vừa qua, khán giả Trung Quốc đã mạnh mẽ yêu cầu cơ quan quản lý văn hóa thay lệnh "hạn Hàn" (hạn chế văn hóa Hàn Quốc) thành lệnh "cấm Hàn". Như vậy, với tình hình căng thẳng như hiện tại, các nghệ sĩ xứ kim chi cũng như công ty giải trí Hàn Quốc chắc chắn bít cửa hoạt động, không có cơ hội kiếm tiền ở thị trường Trung Quốc.

Nguồn: Sina, Sohu