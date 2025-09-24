Trước Jeon Ji Hyun, từng có sao nữ bị Trung Quốc tẩy chay vì một câu nói

Mới đây, Jeon Ji Hyun trở thành tâm điểm chú ý khi bị cư dân mạng Trung Quốc tẩy chay vì câu thoại nhạy cảm trong bộ phim Tempest mà cô đóng chính. Sự việc này khiến nhiều người nhớ lại trường hợp của Jang Nara khi cô cũng từng chịu cảnh tương tự nhiều năm trước. Chỉ vì một câu nói, Jang Nara không chỉ phải nhận cơn bão tẩy chay mà còn bị Trung Quốc hạn chế hoạt động, khiến sự nghiệp của cô tại thị trường này gặp nhiều thách thức.

Giống Jeon Ji Hyun, Jang Nara cũng từng bị dư luận Trung Quốc tẩy chay

Đầu những năm 2000, Jang Nara nổi lên như một hiện tượng nhờ vẻ đẹp ngọt ngào và diễn xuất tự nhiên. Cô bắt đầu mở rộng hoạt động sang Trung Quốc và nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ bộ phim Công Chúa Bướng Bỉnh vào năm 2005. Nhờ vai diễn này, cô trở thành một trong những sao Hàn được yêu mến nhất tại đất nước tỷ dân.

Ở thời hoàng kim, Jang Nara còn là sao ngoại duy nhất góp giọng trong ca khúc chủ đề của Olympic Bắc Kinh 2008. Mức thù lao của cô cũng lên đến 500.000 tệ (khoảng 1,85 tỷ đồng) cho mỗi tập phim, vượt trội hơn so với nhiều nghệ sĩ Cbiz đình đám lúc bấy giờ, thậm chí cả Song Hye Kyo hay Kim Tae Hee cũng khó sánh bằng về độ nổi tiếng tại Trung Quốc.

Tuy nhiên vào năm 2009, một câu nói đã khiến sự nghiệp của Jang Nara tại Trung Quốc lao dốc. Trong một chương trình ở Hàn Quốc, khi được hỏi làm thế nào để kiếm tiền lúc khó khăn thì Jang Nara tự tin trả lời rằng cô thường "đi Trung Quốc để kiếm tiền". Ngay lập tức, khán giả Trung Quốc cho rằng cô coi đất nước này chỉ là nơi để kiếm lợi và phản ứng dữ dội bắt đầu xuất hiện. Các bài báo, bình luận mạng xã hội đều chỉ trích nữ diễn viên sinh năm 1981 thiếu tôn trọng và xem nhẹ thị trường Trung Quốc.

Một câu nói đã khiến Jang Nara bị tẩy chay dữ dội

Dù Jang Nara nhanh chóng tổ chức họp báo để giải thích, khẳng định rằng ý cô muốn nói là sẵn sàng nhận lời mời đóng phim tại Trung Quốc nếu có, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành nhưng dư luận vẫn không nguôi giận. Chỉ 3 ngày sau khi sự việc bùng nổ, 6 hợp đồng của nữ diễn viên đã bị hủy, 2 bộ phim đang quay phải tạm dừng và hình ảnh của cô tại Trung Quốc hoàn toàn sụp đổ. Việc xin lỗi và giải thích không giúp Jang Nara lấy lại danh tiếng mà ngược lại, nó khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội hơn.

Trong thời gian này, Jang Nara vẫn nỗ lực thể hiện thiện chí với khán giả Trung Quốc, tham gia nhiều hoạt động từ thiện, thành lập quỹ hỗ trợ bệnh nhân thiếu máu tại các vùng nghèo khó, đóng góp cho nạn nhân động đất ở Tứ Xuyên và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Tiếc rằng, tất cả đều không đủ để cứu vãn hình ảnh trước công chúng Trung Quốc. Cảnh tượng cô rời Bắc Kinh, đeo kính mát, cúi đầu kéo vali giữa sự chú ý của báo giới để lại ấn tượng buồn cho nhiều người.

Ngay cả khi đã lên tiếng xin lỗi, Jang Nara vẫn không được tha thứ

Sau sự việc, Jang Nara trở về Hàn Quốc và tập trung phát triển sự nghiệp tại thị trường nội địa nhưng vị thế của cô đã không còn như xưa. Ngoài việc cố gắng tìm lại ánh hào quang, Jang Nara cũng học diễn xuất, thử sức với các vai diễn mới mẻ chứ không còn đóng khung trong hình tượng ngọt ngào, đáng yêu nữa. Gần 10 năm lận đận kể từ lần vạ miệng, bộ phim Hoàng Hậu Cuối Cùng (2018) mới giúp Jang Nara lấy lại phần nào vị thế tại Hàn Quốc. Các dự án sau đó của Jang Nara như VIP, Good Partner cũng được khán giả đón nhận và giúp cô tìm lại được ánh hào quang sau nhiều năm.

Về đời sống cá nhân, Jang Nara cũng giữ thái độ kín đáo. Năm 2022, cô thông báo kết hôn với bạn trai là một nhà quay phim nhỏ hơn 6 tuổi, người mà cô quen biết trong công việc. Đám cưới được tổ chức nhỏ gọn, chỉ mời người thân cùng bạn bè thân thiết và cuộc sống hôn nhân của cô khá bình yên, khác hẳn những sóng gió từng trải qua khi hoạt động ở Trung Quốc.

Sau nhiều biến cố, Jang Nara đã có cuộc sống bình lặng hơn

Có rất nhiều người cảm thấy tiếc cho Jang Nara bởi nếu không có phát ngôn trên thì có lẽ sự nghiệp của cô tại thị trường Trung Quốc sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa. Nhưng tiếc rằng, chính Jang Nara lại tự tay hủy đi tất cả mọi thứ khiến những người từng yêu mến và ủng hộ cô phải thất vọng.

Sự việc của Jang Nara là một ví dụ điển hình cho thấy những phát ngôn vạ miệng có thể gây ra hậu quả lớn như thế nào đối với người hoạt động trong làng giải trí. Đây cũng là bài học cho các nghệ sĩ, ngoài tài năng và nỗ lực, việc kiểm soát hình ảnh và phát ngôn trước công chúng cũng vô cùng quan trọng.