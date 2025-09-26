Song Hye Kyo bị tố yêu sách cỡ này: 10h đêm còn hành xác nhân viên ngược xuôi làm 1 chuyện nghe muốn xỉu ngang?

Thời gian gần đây, "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun và Yoona (SNSD) đang đối mặt với làn sóng chỉ trích, tẩy chay gay gắt từ khán giả xứ tỷ dân khi bộ phim mà họ đóng chính có tình tiết không phù hợp, xúc phạm và hạ thấp Trung Quốc. Trong đó, Jeon Ji Hyun đã bị xóa sổ, loại bỏ khỏi nhiều chiến dịch quảng cáo tại Trung Quốc.

Sau Jeon Ji Hyun và Yoona, minh tinh Hàn tiếp theo bị công chúng xứ tỷ dân cho lên thớt là Song Hye Kyo. Netizen vừa đào lại hàng loạt bài viết tố cáo Song Hye Kyo mắc bệnh ngôi sao, có thái độ yêu sách vô lý và trịch thượng khi đến Trung Quốc làm việc.



Sóng gió đang kéo tới chỗ Song Hye Kyo

Song Hye Kyo hành xác nhân viên đến phát sợ?

Theo tờ QQ, Song Hye Kyo từng là cái tên được săn đón, ưu ái về mọi mặt ở Trung Quốc. Cụ thể, vào năm 2005, Song Hye Kyo tới Đài Loan (Trung Quốc) để quay quảng cáo. Cô được sắp xếp ở phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, có 8 vệ sĩ túc trực 24/24, di chuyển bằng xe hơi chống đạn. Dù vậy, cô lại có thái độ cư xử rất tồi tệ.

Tờ QQ cho biết có 1 lần khi sang Trung Quốc tham dự sự kiện, Song Hye Kyo tỏ ra không hài lòng với khách sạn do nhãn hàng sắp xếp và đòi đổi nơi ở. Sau khi được chuyển đến 1 nơi đẳng cấp hơn, nữ diễn viên lại tiếp tục phàn nàn trong phòng khách sạn mới không có gương soi toàn thân, và yêu cầu nhân viên sự kiện phải vác gương từ khách sạn cũ sang cho cô.

Song Hye Kyo bị tố có đòi hỏi vô lý, hành xác nhân viên sự kiện

Đến 10h đêm, Song Hye Kyo lại yêu cầu nhân viên sự kiện phải ra ngoài mua sơn móng tay cô lỡ làm hỏng, nhưng phải đúng màu kiều nữ này yêu thích. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên Hàn Quốc còn yêu cầu được tắm bằng nước khoáng thương hiệu riêng mỗi sáng sớm, từ chối gặp phóng viên, từ chối làm việc với nhân viên làm nail do ban tổ chức sắp xếp vì không muốn người lạ chạm vào tay.

"Nữ hoàng lật mặt", kiêu ngạo?

Trong khi đó, tờ iFeng lại từng chỉ trích Song Hye Kyo là "nữ hoàng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng" của showbiz Hàn. Đạo diễn Trần Khải Ca từng mời minh tinh sinh năm 1981 đóng vai nữ chính trong bộ phim Triệu Thị Cô Nhi. Tuy nhiên, cú bắt tay hợp tác này không thành công do 2 bên không đạt được thỏa thuận hợp đồng. Đến khi được hỏi về dự án và đạo diễn Trần Khải Ca, Song Hye Kyo lại ráo hoảnh tuyên bố "không quen, chưa từng gặp mặt".

Thái độ của Song Hye Kyo còn gây tranh cãi dữ dội hơn khi cư dân mạng đào được khoảnh khắc cô coi thường các đồng nghiệp, khán giả Trung Quốc ra mặt. Năm 2010, Song Hye Kyo được mời tham dự chương trình Super Boy, với tư cách người trao giải. Cô xuất hiện vỏn vẹn trên sân khấu đúng 50 giây. Đáng chú ý, Song Hye Kyo lại tỏ ra chẳng mặn mà với "công việc" của mình. Cô trao giải cho thí sinh bằng 1 tay, biểu cảm chẳng mấy vui vẻ không khác gì "làm cho có lệ".

Song Hye Kyo trao giải cho thí sinh bằng 1 tay, thái độ miễn cưỡng làm cho có

Đến Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải năm 2016, Song Hye Kyo còn gây thất vọng hơn khi bước lên sân khấu nói đúng 2 câu: “Xin chào mọi người", "Cảm ơn mọi người" rồi bỏ xuống sân khấu trong khi phiên dịch còn chưa kịp nói hết câu, để lại khoảng trống đầy bối rối cho sóng truyền hình trực tiếp.

Ở Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải năm 2016, Song Hye Kye nói đúng 2 câu rồi rời đi để sân khấu trống hoác

Hiện, netizen Trung Quốc đang lan truyền những "bằng chứng" được cho là bóc phốt nhân cách của Song Hye Kyo. Với việc nhiều minh tinh Hàn Quốc bị dính tranh cãi có thái độ thiếu tôn trọng khi hoạt động ở thị trường Trung Quốc, khán giả xứ tỷ dân đang yêu cầu cấm vận toàn bộ hoạt động của nghệ sĩ xứ kim chi.

Trước thông tin tiêu cực nói trên, phía Song Hye Kyo chưa lên tiếng phản hồi. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó ở đây, và những thông tin nói Song Hyo Kyo mắc bệnh ngôi sao, yêu sách không đúng mực ở Trung Quốc cũng chỉ mới là tố cáo 1 chiều, chưa có bằng chứng rõ ràng để chứng minh đây là sự thật.

Các bài bóc phốt thái độ ứng xử của Song Hye Kyo khi đến thị trường Trung Quốc làm việc đang thu hút nhiều lượt xem. Trước thông tin tiêu cực này, phía minh tinh Hàn chưa có phản hồi

Nguồn: QQ, iFeng, Weibo