Lan Phương chia sẻ sau hình ảnh bạo bệnh, tiết lộ thông tin về "bạo hành tâm lý"

Nhận diện "bạo hành tâm lý" và những ngày tháng u tối

Lan Phương cho biết, vào ngày 8/3/2025, khi đọc một bài viết về "người độc hại", cô bàng hoàng nhận ra mình từng là nạn nhân của "bạo hành tâm lý" – một khái niệm mà trước đó cô chưa từng gọi tên. Những ngày 9/3 và 10/3, nữ diễn viên liên tục tìm kiếm thông tin, đọc thêm về tâm lý học, từ đó hệ thống ký ức đau buồn trong quá khứ hiện về một cách rõ rệt.

Cô miêu tả giai đoạn này là thời điểm khủng hoảng nhất: mệt mỏi, đau nhức, gần như kiệt sức, thậm chí chỉ còn nằm lì trên giường. "Điều nhận ra thật sự đau đớn, vì bản chất việc đó phức tạp và đi ngược lại rất nhiều giá trị tôi từng tin tưởng suốt cuộc đời", Lan Phương viết.

Tự chữa lành bằng rèn luyện và tình yêu thương

Để vượt qua, nữ diễn viên lựa chọn cách rèn luyện thể chất và điều chỉnh lối sống. Cô duy trì tập yoga, pilates, gym, chạy bộ; đồng thời ăn uống khoa học, hạn chế tinh bột và đường. Kết quả là sau 3 tháng, cô giảm được hơn 20kg và lấy lại thể trạng khỏe mạnh.

Lan Phương nhấn mạnh: "Sức bền, sức mạnh của cơ thể đều tăng rõ rệt. Tôi mang nhiều thùng đồ ra xe, tự lái xe đường dài, thậm chí chơi thể thao cùng con. Những việc tưởng chừng quá sức trước đây giờ tôi có thể làm được".

Ngoài tập luyện, nữ diễn viên tìm đến trị liệu tâm lý. Trong 3 tháng, cô đã gặp 3 chuyên gia và nhận ra nhiều điểm then chốt để tự chữa lành. Đặc biệt, Lan Phương không ngại mở lòng, chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè, thay vì giấu kín như trước.

Kiên nhẫn, học hỏi và trân trọng hiện tại

Lan Phương cũng duy trì việc đọc sách để tích lũy kiến thức. Hai cuốn cô tâm đắc là "Bẫy Hạnh Phúc" của Dr. Russel Harris và "Anh là ai, tôi là ai" của Carl Gustave Jung. Theo cô, những cuốn sách này đã giúp bản thân hiểu sâu hơn về gốc rễ tâm lý, từ đó tìm thấy sự tự tin và dũng cảm đối diện với mọi biến cố.

Nữ diễn viên kết lại bài viết bằng sự kiên định: "Mạnh mẽ từ bỏ những nguồn năng lượng xấu quanh mình. Mọi thứ xảy ra đều có lý do".

Chia sẻ của Lan Phương ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không chỉ là câu chuyện của một nghệ sĩ, bài viết còn mang đến nguồn cảm hứng tích cực cho những ai đang trải qua tổn thương tinh thần và mong muốn tìm cách chữa lành chính mình.